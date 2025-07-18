حرارة صيف الإمارات ترفع معدلات الإكزيما: نصائح للوقاية

حرارة صيف الإمارات تزيد حالات الإكزيما: الأطباء يدقون ناقوس الخطر

يعاني العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة من مشكلة جلدية مزمنة تزداد سوءًا بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة: الإكزيما. وتشير الدكتورة راجيني راجان، أخصائية الأمراض الجلدية في أستر كلينك بالشارقة، إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الإكزيما مع تجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

الإكزيما في أرقام: واقع يؤرق السكان

قد يكون صعوبة الحصول على نوم جيد، والرغبة المستمرة في الحك، والتخلي عن ارتداء ملابسك أو مجوهراتك أو مكياجك المفضل بسبب الشعور المستمر بالحكة، كلها علامات على الإكزيما.

وفقًا لـ "وقاية الإمارات"، البوابة الحكومية الرسمية للصحة والسلامة، تؤثر الإكزيما على 24% من المراهقين و11% من البالغين في الدولة، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.

الإكزيما، أو التهاب الجلد التأتبي (النوع الأكثر شيوعًا)، هو جزء من مجموعة تتكون من سبع حالات جلدية التهابية. يسبب جفافًا، وحكة، واحمرارًا، وبقعًا متقشرة يمكن أن تتقرح أو تفرز في الحالات الشديدة. على الرغم من أنها ليست معدية، إلا أن الحالة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص.

بالنسبة لشيلبا شارما، 40 عامًا، فإن المعركة مستمرة. تقول: "أستمر في تجاهل هذه العلامات الحمراء حول رقبتي. ولكن كل عام، ومنذ عدة سنوات حتى الآن، تعود كالساعة - حمراء، ومثيرة للحكة، وعنيدة. تبدأ دائمًا بتهيج خفيف، وقبل أن أعرف، أفقد النوم، وأتجنب بعض الملابس، وأشعر بالخجل باستمرار. إنها أكثر من مجرد مشكلة جلدية - إنها تؤثر على حياتي اليومية. لقد أدركت أنها إكزيما، يثيرها كل صيف بسبب الحرارة والرطوبة."

وهي ليست وحدها. يقول مجد خوري، 34 عامًا، وهو مقيم في دبي منذ فترة طويلة: "أحاول ارتداء ملابس فضفاضة، والبقاء في غرف مكيفة، وتجنب الحكة. لكن الأمر صعب. أحيانًا، حتى مجوهراتي أو واقي الشمس يجعل الأمر أسوأ."

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