حديقة مائية جديدة في دبي بأكبر حوض سباحة في المنطقة

ستفتتح قريباً في دبي حديقة مائية جديدة تضم أكبر حوض سباحة في المنطقة. وسيتم الإعلان عن تواريخ افتتاح "أواسيس باي ووتربارك" (Oasis Bay Waterpark)، التي ستقع داخل "دبي باركس آند ريزورتس" (DPR)، قريباً.

وقال رامي مشيني، نائب الرئيس للمبيعات في "دبي القابضة للترفيه" (DHE): "ستكون حديقة مائية فريدة من نوعها. نأمل أن نعلن عن موعد الافتتاح قريباً."

جاء حديثه على هامش معرض سوق السفر العالمي (WTM) في لندن، حيث تتواجد "دبي القابضة للترفيه" في جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وأضاف أن هناك تركيزاً كبيراً على تحويل منطقة "ريفرلاند" داخل "دبي باركس آند ريزورتس" إلى أحد "أكثر مراكز الترفيه العائلي تقدماً في المنطقة"، وأنهم يضيفون العديد من عوامل الجذب إلى المنتزه.

تطوير "ريفرلاند" وخدمات فاخرة

ذكر مشيني أن الرماية ورمي الفأس هما اثنان من الأنشطة التي يمكن للزوار تجربتها. وقال: "لدينا أيضاً سباق سيارات الكارتينج (Go-karting)، وتجربة غامرة تسمى 'Perplex City'، وغرفة هروب تسمى 'The Hidden Chambers'، والعديد من المطاعم الجديدة". وأضاف أن المنتزه سيشمل أيضاً عروض ليزر ليلاً. كما سيتم الترحيب بالشركات الصغيرة لبيع سلعها في البازارات في "ريفرلاند".

وقال: "الهدف للعام المقبل هو أن يصبح مركزاً للترفيه العائلي".

"دبي القابضة للترفيه" هي مؤسسة للترفيه والضيافة تملك وتدير 17 شركة ترفيه وإعلام، بما في ذلك القرية العالمية، وعين دبي، وكوكا كولا أرينا، وروكسي سينما.

القرية العالمية موسمية وطلب على التجارب الفاخرة

أكد رامي أنه على الرغم من النجاح الهائل الذي حققته القرية العالمية، لا توجد خطط لجعل الوجهة مفتوحة على مدار العام. وقال: "القرية العالمية في الغالب مفتوحة، ولديها جدول مزدحم للغاية. حالياً، تعمل سبعة أشهر في السنة. للحفاظ عليها في أفضل حالاتها، نحتاج إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل خلال العام لتعزيزها وبنائها وتطويرها لتحسين رحلة العميل. لذا، فإن الخطة هي الإبقاء عليها كما هي."

وأضاف أن هدف الوجهة الترفيهية، التي تحتفل هذا العام بموسمها الـ 30، هو تجاوز أعداد الزوار للموسم الماضي، والتي بلغت 10.5 مليون زائر. وقال: "إذا أخذت هذا العدد من الزوار وقسمته على عدد الأشهر التي نعمل فيها، فإن ذلك يضعنا ضمن أفضل خمسة معالم جذب في العالم."

وفيما يتعلق بالتوجهات، قال رامي إنه يلاحظ زيادة في الطلب على التجارب الفاخرة للغاية بالإضافة إلى التخييم الفاخر (Glamping). لتلبية هذا الطلب، أطلقت "دبي القابضة للترفيه" العديد من عوامل الجذب الجديدة. وقد تم إطلاق مشروع التخييم الفاخر T-Rex مؤخراً في "دبي باركس آند ريزورتس"، حيث يوفر 65 خيمة عائلية، وخيارات الشواء، ودخولاً مجانياً للمتنزهات.

لدى الشركة أيضاً تجربة إرشادية فاخرة برفقة خادم شخصي داخل برج العرب، حيث تتاح للضيوف أيضاً خيار اختيار مشروب ذهبي حصري مع الجولة. وبصرف النظر عن ذلك، تخطط "دبي القابضة للترفيه" لتجربة معسكر فضاء جديدة بالإضافة إلى رحلات سفاري صحراوية لتوسيع عروضها.

هل تريد عنواناً رشيقاً ومميزاً يركز على إطلاق أكبر حوض سباحة والتوسع الترفيهي؟