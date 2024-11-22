"جين وينتر" وأهمية الشمولية في قطاع الضيافة بدبي

ولكن دافعها الفطري لإحداث الفارق سرعان ما دفعها إلى مسار جديد. وتوضح: "ربما كانت بداية Touch عرضية، ولكن مع مرور الأشهر، نمت في محيطها وحجمها، وأصبحت أكثر انخراطاً في مشاريع مدفوعة بالتأثير، لقد بدأت بنموذج أعمال مدفوع بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لم يناسب أي قالب راسخ. لم أرغب في تسميتها منظمة غير حكومية أو جمعية خيرية لأنني لم أرغب في الشفقة، أردت أن يُنظر إلى كل فرد ويُقدَّر لموهبته الفطرية التي تتجاوز قدراته أو خلفياته المتنوعة".

بحلول عام 2024: حققت تاتش نمواً سريعاً، وأصبحت صوتاً مهماّ في جعل إدماج ذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص للجميع عنصراً أساسياً في الأعمال، وقد بدأت المنظمة العديد من المشاريع في جميع أنحاء العالم، مما أثّر بشكل عميق على المجتمعات التي تعمل فيها في دبي وحدها، هناك 87 عائلة حالياً جزء من برامج تاتش مع أكثر من 30 أسرة في قائمة الانتظار.

وتقول: "إن شبكة تاتش وتأثيرها بين المواهب والموجّهين تتجمع معاً لخلق تغيير مؤثر من الأعلى إلى الأسفل".

ولتحقيق هذا التغيير، أسست جين ركائز أساسية: أولاً، التمثيل المتساوي للجميع، والتأكد من أن الوكالة تمثل الرياضيين المشاهير، ومرشدي الطهاة المشاهير، فضلاً عن المواهب التي لا يراها المجتمع أو يسمع عنها عادةً.

أما الركيزة الثانية فهي الإرشاد، أي إعداد المواهب للتنافس مع الأفضل على المستوى الدولي، وعلى مستوى العالم، تقوم تاتش بإرشاد 119 فرداً، وتوفّر لهم كل شيء من التدريب القائم على المهارات إلى فرص النمو الوظيفي.

أما الركيزة الأخيرة: فهي التأثير على التغيير الاجتماعي من خلال برامج التوعية المحلية والعالمية، على سبيل المثال في كمبوديا ساعدت تاتش في بناء ثماني وحدات لتنقية المياه في ثماني مدارس في كامبونج تشنانغ في عام 2023، مع 10 وحدات أخرى في طور التنفيذ هذا العام، من إرسال المياه إلى غزة كل شهر، ودعم الأسر النازحة في مصر بالإيجار والطعام شهرياً، إلى المشاريع الجديدة في إفريقيا، يظل تركيز تاتش على خلق مبادرات ذات تأثير شامل، كونها شاملة وطويلة الأمد ومستدامة.

خذ على سبيل المثال مشروعها الجديد Canvas، فقد تم إنشاء Canvas بالتعاون مع علامة المياه Monviso، وهو عبارة عن خط إنتاج مياه مستدام مُعبّأ في عبوات زجاجية قابلة لإعادة التدوير، يذهب جزء من العائدات لدفع رواتب المواهب التي تصمم الزجاجات، بينما يساعد جزء آخر في تمويل وحدات تنقية المياه في كمبوديا. يخبرك رمز الاستجابة السريعة الموجود على كل زجاجة بالمزيد عن الفنان الذي ابتكرها.

تلعب الضيافة أيضاً دوراً محورياً في عمل Touch، حيث تتعاون الوكالة بشكل وثيق مع كبار الطهاة ومحترفي الضيافة في دبي وحول العالم كمرشدين في الصناعة. وباعتبارها واحدة من قادة الرأي الرئيسيين في القطاع، تعتقد جين أنّ "الضيافة صناعة ضخمة ذات إمكانات هائلة لإحداث تغيير مؤثر من خلال العمل الجماعي".

"إنّ "تاتش" اليوم عبارة عن مجتمع وشراكة يقودها كل منا في جميع أنشطته الأسبوعية المجانية التي تمتد إلى أسر أصحاب الهمم من رياضة الكروسفت والسباحة و إعداد المخبوزات والرقص البوليودي ولعبة الغولف والرسم وصناعة الخزف. "إن قوتنا الدافعة هي أن كل فرد في المجتمع، سواء كانوا أصحاب الهمم وأسرهم أو المرشدين أو المتطوعين أو الشركاء، يؤمنون بنفس الرؤية ويلعبون دوراً مهماً بنفس القدر. لقد أصبحنا مجتمعاً متماسكاً ونرى أنفسنا كعائلة مختارة لبعضنا البعض، ونقدم الدعم الحقيقي والصداقة دون حكم".

وتعترف بأن المشروع، الذي بدأ من الصفر تقريباً، نما بشكل طبيعي واستقر مع مرور الوقت، وتقول: "ما حققناه الآن يفوق كل ما حلمت به على الإطلاق".

جين برايفت كيتشن :

في حين أن (تاتش) هو شغف جين بلا شك، إلا أن هناك قوة دافعة أخرى في حياتها، حبها للطعام والطبخ.

إن قصة مفهومها لتناول الطعام تحت الأرض لا تقل روعة عن عملها في مجال الإدماج. فهي مواطنة سنغافورية فخورة وعاشقة للطعام انتقلت من بلدها الأصلي مع زوجها قبل عقدين من الزمان، وكانت محطتها الأولى في ليغوريا بإيطاليا، حيث قضت بعض الوقت في بلدة ساحرة تسمى بوغلياسكو، موطن فريق سامبدوريا لكرة القدم. وبعد خمس سنوات وإنجاب ابنتين جميلتين، كيرا وتيجان، تبعت زوجها إلى جنيف، حيث وُلد مطعم جانز برايفت كيتشن.