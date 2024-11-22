"جين وينتر" وأهمية الشمولية في قطاع الضيافة بدبي
كانت إحدى أهم اللحظات في حياة جين وينتر أثناء محادثة على الإفطار خلال كوفيد. كان ذلك في ذروة الوباء، وكانت جين تخطط لتناول غداء عيد الأب مع أسرتها عندما جلس زوجها أندرو معها، وهو محترف في قطاع الشحن، لمناقشة جادة حول التمويل والتخطيط للمستقبل، وإدراكاً للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، اقترح أن تكون الأسرة حكيمة في التعامل مع أموالها والاستثمار بحكمة في الأسهم والسندات، لكن جين التي كانت تتمتع بالفعل بوظيفة مزدهرة كمستشارة أعمال ومسؤولة اجتماعية (CSR) للعديد من الشركات والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك جناح سنغافورة في معرض إكسبو العالمي)، وطاهية خاصة، كان لديها أفكار أخرى.
"أخبرته أن الاستثمار في الأسهم هو نقطة قوته، وأنا أفضل الاستثمار في الناس"، تضحك. "ثم طلبت منه أن يمنحني نصف ساعة". كان هذا كل ما تحتاجه جان. نشرت بسرعة على صفحة "شبكة دمج الإناث في الإمارات العربية المتحدة" Female Fusion Network UAE على فيس بوك، وعرضت أن تكون ممولة في الشركات التي تقودها النساء والتي عانت خلال كوفيد ولم تتمكن من تأمين قروض مصرفية. تتذكر: "كنت أتوقع حوالي 15-20 رداً". "تخيل دهشتي لاحقاً عندما رأيت 96 رسالة تطلب الدعم!"
وبعد فترة وجيزة، بدأت جين في إجراء المقابلات في المنزل، وكان الناس يأتون مرتدين أقنعة لعرض أفكارهم، وكانت جيسيكا سميث، السباحة البارالمبية الأسترالية والمتحدثة التحفيزية، واحدة من هؤلاء السيدات اللاتي اقتربن منها، وكانت تبحث عن راعٍ لنشر سلسلة من ثلاثة كتب للأطفال.
وقد شكل هذا بداية "تاتش" (Touch)، وهي وكالة المواهب الشاملة والاستشارات المتعلقة بدمج ذوي الإعاقة، والتي كان لها في السنوات الأخيرة تأثير كبير في تعزيز عالم أعمال أكثر تنوعاً وقبولاً للأشخاص ذوي الهمم وغيرهم من الأفراد غير الممثلين في دبي.
قصة (تاتش)
بدأت جين بالتواصل مع عدد قليل من الأصدقاء الموثوق بهم الذين شاركوها الرؤية، وطلبت منهم الانضمام إلى (تاتش) باعتبارهم مواهب ومرشدين ونظام دعم، وكان الهدف: شركة مسؤولية اجتماعية للشركات مدفوعة بالمجتمع.
ومن المثير للاهتمام أن جين كانت تحلم دائماً بتأسيس شركة تدعى (تاتش)، رغم أنها لم تكن لديها خطة ملموسة بشأن الشكل الذي ستتخذه هذه الشركة، وباعتبارها رائدة أعمال متسلسلة، فقد بدأت أعمالها التجارية أينما أخذتها الحياة وعمل زوجها، سواء في إيطاليا أو جنيف أو هامبورج أو دبي. وبعد فترة ناجحة للغاية في أوروبا، حيث أطلقت أول مفهوم لتناول الطعام تحت الأرض في جنيف باسم (جين برايفت كيتشن)، وقامت بأخذ استراحة قصيرة في دبي حيث قدمت فقط عشاء خاص مختار لعملاء VIP.
ولكن دافعها الفطري لإحداث الفارق سرعان ما دفعها إلى مسار جديد. وتوضح: "ربما كانت بداية Touch عرضية، ولكن مع مرور الأشهر، نمت في محيطها وحجمها، وأصبحت أكثر انخراطاً في مشاريع مدفوعة بالتأثير، لقد بدأت بنموذج أعمال مدفوع بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لم يناسب أي قالب راسخ. لم أرغب في تسميتها منظمة غير حكومية أو جمعية خيرية لأنني لم أرغب في الشفقة، أردت أن يُنظر إلى كل فرد ويُقدَّر لموهبته الفطرية التي تتجاوز قدراته أو خلفياته المتنوعة".
بحلول عام 2024: حققت تاتش نمواً سريعاً، وأصبحت صوتاً مهماّ في جعل إدماج ذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص للجميع عنصراً أساسياً في الأعمال، وقد بدأت المنظمة العديد من المشاريع في جميع أنحاء العالم، مما أثّر بشكل عميق على المجتمعات التي تعمل فيها في دبي وحدها، هناك 87 عائلة حالياً جزء من برامج تاتش مع أكثر من 30 أسرة في قائمة الانتظار.
وتقول: "إن شبكة تاتش وتأثيرها بين المواهب والموجّهين تتجمع معاً لخلق تغيير مؤثر من الأعلى إلى الأسفل".
ولتحقيق هذا التغيير، أسست جين ركائز أساسية: أولاً، التمثيل المتساوي للجميع، والتأكد من أن الوكالة تمثل الرياضيين المشاهير، ومرشدي الطهاة المشاهير، فضلاً عن المواهب التي لا يراها المجتمع أو يسمع عنها عادةً.
أما الركيزة الثانية فهي الإرشاد، أي إعداد المواهب للتنافس مع الأفضل على المستوى الدولي، وعلى مستوى العالم، تقوم تاتش بإرشاد 119 فرداً، وتوفّر لهم كل شيء من التدريب القائم على المهارات إلى فرص النمو الوظيفي.
أما الركيزة الأخيرة: فهي التأثير على التغيير الاجتماعي من خلال برامج التوعية المحلية والعالمية، على سبيل المثال في كمبوديا ساعدت تاتش في بناء ثماني وحدات لتنقية المياه في ثماني مدارس في كامبونج تشنانغ في عام 2023، مع 10 وحدات أخرى في طور التنفيذ هذا العام، من إرسال المياه إلى غزة كل شهر، ودعم الأسر النازحة في مصر بالإيجار والطعام شهرياً، إلى المشاريع الجديدة في إفريقيا، يظل تركيز تاتش على خلق مبادرات ذات تأثير شامل، كونها شاملة وطويلة الأمد ومستدامة.
خذ على سبيل المثال مشروعها الجديد Canvas، فقد تم إنشاء Canvas بالتعاون مع علامة المياه Monviso، وهو عبارة عن خط إنتاج مياه مستدام مُعبّأ في عبوات زجاجية قابلة لإعادة التدوير، يذهب جزء من العائدات لدفع رواتب المواهب التي تصمم الزجاجات، بينما يساعد جزء آخر في تمويل وحدات تنقية المياه في كمبوديا. يخبرك رمز الاستجابة السريعة الموجود على كل زجاجة بالمزيد عن الفنان الذي ابتكرها.
تلعب الضيافة أيضاً دوراً محورياً في عمل Touch، حيث تتعاون الوكالة بشكل وثيق مع كبار الطهاة ومحترفي الضيافة في دبي وحول العالم كمرشدين في الصناعة. وباعتبارها واحدة من قادة الرأي الرئيسيين في القطاع، تعتقد جين أنّ "الضيافة صناعة ضخمة ذات إمكانات هائلة لإحداث تغيير مؤثر من خلال العمل الجماعي".
"إنّ "تاتش" اليوم عبارة عن مجتمع وشراكة يقودها كل منا في جميع أنشطته الأسبوعية المجانية التي تمتد إلى أسر أصحاب الهمم من رياضة الكروسفت والسباحة و إعداد المخبوزات والرقص البوليودي ولعبة الغولف والرسم وصناعة الخزف. "إن قوتنا الدافعة هي أن كل فرد في المجتمع، سواء كانوا أصحاب الهمم وأسرهم أو المرشدين أو المتطوعين أو الشركاء، يؤمنون بنفس الرؤية ويلعبون دوراً مهماً بنفس القدر. لقد أصبحنا مجتمعاً متماسكاً ونرى أنفسنا كعائلة مختارة لبعضنا البعض، ونقدم الدعم الحقيقي والصداقة دون حكم".
وتعترف بأن المشروع، الذي بدأ من الصفر تقريباً، نما بشكل طبيعي واستقر مع مرور الوقت، وتقول: "ما حققناه الآن يفوق كل ما حلمت به على الإطلاق".
جين برايفت كيتشن :
في حين أن (تاتش) هو شغف جين بلا شك، إلا أن هناك قوة دافعة أخرى في حياتها، حبها للطعام والطبخ.
إن قصة مفهومها لتناول الطعام تحت الأرض لا تقل روعة عن عملها في مجال الإدماج. فهي مواطنة سنغافورية فخورة وعاشقة للطعام انتقلت من بلدها الأصلي مع زوجها قبل عقدين من الزمان، وكانت محطتها الأولى في ليغوريا بإيطاليا، حيث قضت بعض الوقت في بلدة ساحرة تسمى بوغلياسكو، موطن فريق سامبدوريا لكرة القدم. وبعد خمس سنوات وإنجاب ابنتين جميلتين، كيرا وتيجان، تبعت زوجها إلى جنيف، حيث وُلد مطعم جانز برايفت كيتشن.
"كنت أعلم أنني أطهو طعاماً آسيوياً أفضل في المنزل من الطعام المتوفر في المكان الذي كنا نعيش فيه في فرنسا وجنيف"، تضحك.
"بدأت بوجبات جاهزة، وكان أول عملائي من الأمم المتحدة، بعضهم من معارفي الشخصية بينما كان آخرون من آباء من مدرسة بناتي وكانوا جميعاً من المغتربين الذين يعملون في جنيف".
ما بدأ كخدمة بسيطة للوجبات الجاهزة سرعان ما تطور إلى أول مفهوم لتناول الطعام تحت الأرض في جنيف وباي دو جيكس وعشاء خاص.
في وقت قصير، كان الدبلوماسيون من الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والسفارات وأصدقائها المشاهير يطلبون أطباقها السنغافورية والآسيوية الأخرى.
لقد أدارت جانز برايفت كيتشن بطريقة غير تقليدية، مستخدمة مزيج علاقاتها لتغذية هذا المسعى. تقول: "ربما أثارت السيارات الدبلوماسية التي كانت تصطف في ممر سيارتي دهشة بعض جيراني الذين لم يكن لديهم أي فكرة عما كنت أفعله، في ذلك الوقت كان لابد أن يكون تحت الأرض لأنني لم أكن أملك الترخيص المناسب لإدارته كعمل تجاري، ولكن عندما سافرت مجموعة من الأصدقاء من لندن إلى جنيف على متن طائرتهم الخاصة لتناول العشاء في منزلي، فقط لحجز عشاء آخر بعد ثلاثة أشهر، عرفت أنه حان الوقت لأخذ الأمر على محمل الجد وتسجيل العمل التجاري، وإلا لكان زوجي قد أصيب بنوبة قلبية من القلق بشأن عدم حصوله على الترخيص".
أصبح مطعم (جين برايفت كيتشن) Jean's Private Kitchen، الذي تحوّل لشركة مرخصة، ناديَ عشاء ناجح للغاية، ليس فقط بفضل الطعام الاستثنائي والضيافة، ولكن أيضاً بفضل موهبتها في سرد القصص وخلق أجواء لا تُنسى. ومع نمو النادي، حان الوقت لكي تنتقل الأسرة من جديد، لكن هذه المرة إلى هامبورج.
وفي هامبورغ، وسعت جين علامتها التجارية في مجال الطهي، بينما عززت جهودها الخيرية. وخلال الحرب السورية وتدفق اللاجئين إلى ألمانيا، انطلقت هي وشبكتها إلى العمل، حيث قدمت الدعم من خلال الطعام والملابس وغيرها من الضروريات. وتقول: "كنت أطبخ لأكثر من 100 شخص من منزلي، وأحاول إحداث فرق قدر استطاعتي".
كما واصلت تدريب 50 آخرين لإنشاء مطابخ افتراضية بالتوازي معها في جميع أنحاء هامبورغ، من أجل توفير المزيد من الطعام لمخيمات أخرى، وأخيراً، انتهى بها الأمر إلى أن تكون الراعية الرئيسية لرعاية مخيمين للاجئين السوريين يبلغ مجموع عدد اللاجئين فيهما 550 لاجئاً.
كانت فترة العامين والنصف التي قضتها جين في ألمانيا مليئة بالتحديات العاطفية والإنجازات، كما أرست هذه التجربة الأساس للعمل الرائع الذي قامت به لاحقاً في دبي عندما انتقلت إلى هنا عام 2016.
في دبي، فتحت "تاتش" فصلاً جديداً تماماً لجين. تقول: "تاتش" هي تكريمي لهذا البلد الذي باركني بصداقات حقيقية وحب ولطف. أريد أن أظهر هذا الجانب من دبي الذي نادراً ما يراه بقية العالم، هناك العديد من القصص الحقيقية عن الرحمة واللطف والخير من دبي والتي يجب مشاركتها".
"إن هدفي من Touch ليس فقط الاستمرار في النمو والتأثير على حياة الناس، بل أيضاً الاستثمار في المزيد من الأشخاص الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول إلى هذه الفرص. نحن مستعدون لجلب "مستثمرين أفراد" آخرين متحمسين لخلق التأثير بنفس الطريقة"، كما تقول.
تُظهِر رحلة جين - من العشاءات السرية إلى المهمة الشاملة لـ "تاتش" - قوة العاطفة والإبداع والرغبة في تغيير السرد، إنها قصة عن التغيير الإيجابي، سواء في المطبخ أو خارجه، مع التزام عميق بجعل العالم مكاناً أكثر شمولاً.