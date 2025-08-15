"جيمس بوند يحقق ضربة جديدة… كتاب نادر يباع في دبي بـ120 ألف درهم

من نسخة موقعة من رواية جيمس بوند بقلم إيان فليمنج بسعر 120 ألف درهم إلى مخطوطة قرآنية عمرها قرون من الصين، تكتسب الكتب النادرة زخماً هادئاً في سوق السلع الفاخرة المتوسعة في دبي.
وبينما تسعى المدينة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية عالمية، تعتمد إحدى المكتبات على جامعي الكتب والقراء الجادين للبحث عن بعض من أكثر الكنوز الأدبية المرغوبة في العالم.
قبل ثلاث سنوات، افتتح أليكس وارن، المولود في المملكة المتحدة، متجرًا فعليًا لبيع الكتب النادرة في شارع السركال بدبي، إيمانًا منه بأن الكتب النادرة تحتاج إلى رؤية ولمس ومعايشة شخصية. يوضح وارن من متجره، المُحاط بمجلدات تعود إلى قرون مضت: "أردتُ أن أصنع شيئًا أشبه بمساحة فعلية. عادةً ما نبدأ بالتسوق عبر الإنترنت، ثم ننتقل إلى متجر فعلي. أردتُ أن أصنع شيئًا غريبًا بعض الشيء".
شكّلت خلفية وارن في الأدب واللغات الأساس، لكن التركيبة السكانية الفريدة لدبي هي التي أتاحت له الفرصة. صرّح لمجلة KT LUXE : "إنه عمل شائع ومألوف في العديد من دول العالم. لكن لم يكن أحدٌ يمارسه هنا في الإمارات العربية المتحدة. ورأيتُ أن السوق هنا في نمو، وأن نوعية الناس هنا ربما تختلف قليلاً عما كانت عليه في السابق".
واليوم، لا تعمل زرزورة كمتجر تقليدي فحسب، بل تبيع أيضًا عبر الإنترنت، وتشارك في معارض الكتب، وتوفر عناوين محددة للعملاء، وتشحن إلى دول أخرى، مما يوسع نطاقها إلى ما هو أبعد من حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعكس سوق الكتب النادرة في دبي الطابع العالمي للمدينة، حيث يصف وارن زبائنه بأنهم "مزيجٌ كبيرٌ من الجنسيات" ذات الاهتمامات المتنوعة. تتراوح قاعدة العملاء بين المشترين الذين يدفعهم الحنين إلى الماضي، الباحثين عن كتب الطفولة المفضلة، وهواة جمع الكتب الجادّين الباحثين عن طبعات أولى مميزة.
يقول وارن: "تُشكّل الهدايا جزءًا كبيرًا من السوق"، مضيفًا أن بعض الجنسيات لديها ثقافة قوية في إهداء الكتب، وخاصةً الروس. فقد انتقل الكثير منهم إلى هنا في السنوات القليلة الماضية، وهم سوق مهم للغاية. إنهم يعشقون الكتب حقًا.
ويشكل العملاء الإماراتيون المحليون شريحة مهمة أخرى، وهم ينجذبون بشكل خاص إلى الكتب التي تتناول موضوعات الإمارات العربية المتحدة والجزيرة العربية.
ويجذب المتجر أيضًا السياح وهواة الجمع من الدول المجاورة، حيث يأتي الزوار من وجهات مثل المملكة العربية السعودية لاستكشاف العروض الثقافية في شارع السركال.
تعكس استراتيجية وارن في المخزون هذا التنوع، حيث تحافظ على المخزون الذي يتراوح من المؤلفين الرئيسيين مثل جيه آر آر تولكين ( سيد الخواتم ) وجيه كيه رولينج (سلسلة هاري بوتر ) إلى الطبعات الأولى باللغة العربية للكتاب في القرن العشرين من سوريا ولبنان ومصر.
وتضمن العناوين الكلاسيكية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك "الرمال العربية"، إلى جانب أعمال جين أوستن وروالد دال، جاذبية واسعة بين مختلف الخلفيات الثقافية.
ويتردد صدى الاتجاه نحو الكتب المادية في السوق الأدبية الأوسع في دبي.
تلاحظ غريس شاول كريم، الشريكة المؤسسة لـ "بوكيندز" (Bookends)، وهي سوق إلكترونية وورقية للكتب المستعملة في الإمارات العربية المتحدة، تحوّلاً مماثلاً في عادات القراءة. وصرحت لـ KT LUXE: "هناك الكثير من الناس الذين تخلّوا عن أجهزتهم الإلكترونية وعادوا إلى الكتب الورقية لمجرد إعجابهم بسحر الكتب الورقية، ويستمتعون بالجلوس في ركن مريح وقضاء بعض الوقت مع أنفسهم" .
على الرغم من أن منصة كريم تركز على المقتنيات المستعملة بدلاً من المقتنيات الفاخرة، إلا أنها تتعامل أحيانًا مع اكتشافات نادرة تُظهر القيمة العاطفية التي تحملها الكتب للقراء.
وتقول: "نتلقى أحيانًا مقتنيات، ولدينا بعض القصص المؤثرة لنشاركها معكم"، وهي تروي حالات دفع فيها العملاء تكاليف شحن مرتفعة إلى أستراليا مقابل كتاب طبخ عاطفي أو اكتشفوا صورًا لأنفسهم من طفولتهم في كتب قديمة موجودة على أرفف دبي.
ويقول كريم: "هذا أمر مجزٍ حقًا عندما ترى الحماس الذي يشعر به الناس، كما أنه يربط هؤلاء القراء معًا أيضًا".
يُجسّد نطاق الأسعار في زرزورة الطابعَ الحرّ لجمع الكتب، حيث تتراوح القطع بين القطع ذات الأسعار المعقولة (100 درهم) والتحفة الثمينة: رواية جيمس بوند الموقعة من تأليف فليمنج، بسعر 120,000 درهم. ومن بين المعروضات الحالية عالية القيمة، سورة من القرآن الكريم من الصين، تعود إلى عام 1763، بسعر 40,000 درهم.
قال وارن: "(لكن) ليس بالضرورة أن تكون مليونيرًا لتشتري هذه الأشياء. يمكنك البدء بجمع الكتب باستثمار بسيط جدًا؛ يمكنك البدء فقط بالأشياء التي تهمك وتحبها."
يحصل وارن على مخزوناته من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر المملكة المتحدة المورد الرئيسي بسبب شبكتها الواسعة من تجار الكتب المتخصصين.
ومع ذلك، فإن البحث عن كميات نادرة يمتد عبر القارات، حيث تأتي عمليات الاستحواذ من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ومن مختلف أنحاء أوروبا، اعتمادًا على طلبات العملاء المحددة وفرص السوق.
يحرص رائد الأعمال على التمييز بين الندرة والقيمة، مشيرًا إلى أن العمر لا يعني بالضرورة قيمةً ما. ويوضح قائلًا: "لا علاقة بين قيمة الشيء وعمره. يمكنك امتلاك كتب حديثة جدًا وقيّمة للغاية أيضًا.
يأتي مشروع وارن في وقتٍ تعمل فيه دبي بنشاط على توسيع عروضها الثقافية، لا سيما للسياح الباحثين عن تجارب تتجاوز التسوق وتناول الطعام. كما استقطبت إصلاحات التأشيرات الأخيرة في المدينة شريحةً سكانيةً أكثر تنوعًا، بما في ذلك المبدعون والعاملون عن بُعد الذين يُمثلون عملاء جددًا محتملين لمتاجر التجزئة المتخصصة.
يقول وارن: "منذ أن خفّضت السلطات شروط التأشيرات، أعتقد أن تنوع السكان هنا قد ازداد مقارنةً بالسابق". هذا التحول الديموغرافي، إلى جانب التوجه العالمي الأوسع نحو التجارب المادية والملموسة، هيأ ظروفًا مواتية لأعماله.
يشير رائد الأعمال أيضًا إلى تحول جيلي في تقدير الكتب، مشيرًا إلى تأثير تطبيق "بوك توك" على تيك توك والاهتمام المتجدد بمتاجر الكتب التقليدية. يقول: "يرغب الناس في تجربة الحياة الواقعية بعيدًا عن الواقع. يمكنك أن تأتي وتلمس شيئًا ما وتنظر إلى شيء عمره 150 عامًا، وخاصةً في مكان مثل دبي، حيث تحيط بك كل ما هو جديد، إنه لأمر منعش حقًا".
وتخطط وارن لمواصلة المشاركة في معارض الكتب الإقليمية، بما في ذلك معرض أبو ظبي السنوي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر/تشرين الثاني.
باعتبارها المكتب الوحيد المتخصص في الكتب النادرة في دبي، تتمتع زرزورة بمكانة فريدة تمكنها من تشكيل المشهد الثقافي المتطور في الإمارة والاستفادة منه.
يقول وارن: "تسعى دبي جاهدةً لتقديم عروض ثقافية أكثر تنوعًا للسياح مقارنةً بالماضي. نستقبل زوارًا وسياحًا قد يمكثون هنا لمدة أسبوع، ويقضون يومًا في زيارة السركال واستكشاف المنطقة والاستمتاع بأنشطة ثقافية مميزة".
سواء كنت تبحث عن نسخة أولى مجلدة من رواية "كبرياء وتحامل" أو أطروحة رياضية عمرها قرون من تأليف إقليدس، فإن عشاق الكتب النادرة في دبي لديهم الآن وجهة تلبي احتياجات المساعي العلمية وجمع الكتب الفاخرة على حد سواء - وهو دليل على أنه حتى في مدينة معروفة برؤيتها المستقبلية، لا يزال هناك تقدير للجاذبية الخالدة للكلمة المكتوبة.