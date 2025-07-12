جيل Z والذكاء الاصطناعي: تأثيره على التحصيل العلمي ومهارات التفكير النقدي

بصفتي شخصًا كنت في المدرسة مؤخرًا وأحتفل بمرور عام على حصولي على شهادتي العليا، شعرت بخيبة أمل كبيرة لرؤية كيف أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي منتشرًا جدًا على المستوى الجامعي. وبينما هي مشكلة في كل مكان، إلا أنها على هذا المستوى الأكاديمي حيث يتعلم الناس أهم مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، التي لا يمكن تعلمها في أي مكان آخر.

ومع ذلك، في المدارس الثانوية أيضًا، فإن الاستخدام الواسع النطاق لنماذج اللغة الكبيرة له تأثير سلبي، حيث أن الشباب والمراهقين غير متحمسين ويستخدمون هذه الأدوات ببساطة لتحقيق ما يعرفون أنه الهدف: درجات جيدة.

تأثير التكنولوجيا على التعلم

خذ أجيالًا متعددة من الناس، بدءًا من جيل الألفية، ثم أغرقهم بالتكنولوجيا المتقدمة دون أي تنظيم، وسترى ما يحدث. لماذا يهتم أي شخص بالتعلم عندما يكون الغرض الوحيد الواضح من المدرسة هو الحصول على درجة جيدة بما يكفي للالتحاق بالجامعة، حتى يترك الآباء أطفالهم وشأنهم أخيرًا؟

ساخر؟ ربما، ولكن هنا تكمن المشكلة؛ الناس لا يكلفون أنفسهم عناء التعلم، فما الفائدة؟ العالم يحترق، والإبادة الجماعية على هواتفنا، ولا أحد سوى النشطاء يفعل أي شيء لوقف ذلك.

أقل ما يمكننا فعله هو تخفيف بعض ضغوط الأطفال.

من الحقائق المعروفة أن أهم شيء يمكن للطفل أو الشاب فعله هو اللعب؛ فهو ينمي خيالهم ومهارات التواصل لديهم؛ ويتعلمون كيفية اتباع القواعد داخل إطار عمل، وكيفية العمل في فريق وتقاسم المسؤوليات. ويتعلمون كيف يكونوا فائزين متواضعين وخاسرين كرماء، بينما العملية بشكل عام تحرر الأطفال ليكونوا أطفالًا.

مخاوف حول الذكاء الاصطناعي في التعليم

لا يعني هذا أن المدرسة شيء سيء، ولكن عندما ظهر الذكاء الاصطناعي، كانت الغالبية العظمى من المؤسسات تتهافت على الدخول في هذا المجال، دون أن تسأل عما نفقده أو ما كان يجب أن نفعله على طول الطريق. ناهيك عن حقيقة أن جميع نماذج اللغة الكبيرة التي يمكنني تسميتها والتي تعرفها مملوكة لشركات خاصة لها أجنداتها وعيوبها الخاصة، ولكن الأكثر انتشارًا، ChatGPT، بدأت بالفعل في تعلم كيفية الكذب والابتزاز والتلاعب لتشجيع التفاعل.

أتذكر عندما أنشأ جميع أصدقائي أول حساب لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. مثل الكثيرين، كان لدي واحد – أو أربعة – قبل أن يفكر والديّ حتى في تقييد استخدامي، وكنت أرى أشياء لا ينبغي لمراهق صغير أن يراها وهو يتعامل مع حب الشباب ودروس الرياضيات. لا أستطيع إلا أن أتخيل النشأة مع والديك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيعيش معظم جيل الألفية اليوم، مع إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه افتراضيًا تقديم كل المعرفة في العالم، بشكل مثالي، مع جميع الفروق الدقيقة اللازمة؟

عندما تكون هناك دراسات تؤكد وجود أشباح في الآلة؛ هلوسات يقنع الذكاء الاصطناعي نفسه بأنها حقائق ويتقيأها لتسريع الاستجابات بغض النظر عن الصلة؟ عندما نعرف الآثار البيئية لأشياء مثل مراكز البيانات التي تستهلك الطاقة وضغط الماء لتبريد أنظمتها؟

ليس لأكون صحفيًا هيبيًا من "بيتنيك"، ولكن ماذا حدث للعملية؟ ربما أصبحت عجوزًا قبل الثلاثين، لكن الأمر كله يبدو ... مريبًا جدًا. حقًا، أنا أشك في مليارديرات التكنولوجيا بقدر أي شخص آخر، ولكن عندما ألتقي بشخص يستخدم نموذج لغة كبير بانتظام، يمكنني أن ألاحظ ذلك. وعملهم سيء أيضًا.

الذكاء الاصطناعي ليس العدو بالتأكيد، ولكن يجب أن نتذكر الجزء "الاصطناعي". تمامًا كما لن تثق في طبيب حصل على شهادته الطبية عبر الإنترنت في ستة أسابيع، لن أثق بأي شخص أو أي شيء لمجرد أنه يدعي معرفة تم تغذيته بها مع تدمير الكتب المادية في هذه العملية، كل ذلك دون العمل الشاق والنمو العاطفي الذي يأتي مع الجلوس لساعات وساعات من البحث.