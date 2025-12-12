جيل الاستحقاق أم الواقع..الأزمات العالمية تعيد صياغة مفهوم العمل للشباب

ما هو "الاستحقاق" أو الشعور بالحق (Entitlement)؟ ماذا يعني أن تكون صاحب حق اليوم، أو بعد خمس أو عشر أو خمسين سنة في المستقبل؟ إن النظرة قصيرة المدى التي تنتشر عبر العديد من الصناعات وأماكن العمل تجعل من الصعب التخطيط، خاصة عندما تتحول النماذج السائدة وفقاً للتقارير الربع سنوية أو المطالب غير المحددة للمساهمين غير المتفاعلين.

هذا الأسلوب القائم على التكتيك بدلاً من الاستراتيجية الرؤيوية، يجعل من الصعب علينا نحن الداخلين إلى سوق العمل — رغم أن الكثيرين من الجيل "زد" لم يبلغوا سن الرشد بعد — أن نرغب في أي شيء أقل من تعويضنا المادي. ببساطة، نريد أن نتقاضى أجرنا مقدماً، ومن ثم سنريكم ما يمكننا فعله. لقد نشأنا وسط تزايد "الإسلاموفوبيا"، وصعود قوى متوسطة متعددة الأقطاب مثل دولة الإمارات وأقرانها، وأخيراً جائحة كورونا التي تزامنت تماماً مع إنهاء الموجة الأولى منا للدراسة والسعي وراء وظائف وأحلام مهنية.

تأخذنا هذه العوامل إلى الحاضر، وإلى تهمة "الاستحقاق" أو الدلال التي آمل أن أتحدى مفاهيمها.

من واقع خبرتي، كان تطوير الانتماء لنظام "الجدارة" في المدرسة والازدهار في ذلك النظام مع تطوير "مجموعة مهارات خاصة" — كما يقول ليام نيسون في فيلم Taken. وتظهر البيانات أن هذه المهارات تركزت في مجالات الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والدرجات التقنية، خاصة في الدول الصغيرة مثل الإمارات حيث تطورت المؤسسات بالتوازي. وحتى مع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، سيظل المهندسون والخبراء الفنيون يتمتعون بفرص عمل موثوقة لأن هناك قيادة تؤكد أن النفط لن يدوم كمنتج، وعلينا التخطيط لـ 10 و50 و100 عام قادمة.

وبالعودة إلى أرض الواقع، هناك غياب سائد لتلك الثقة من قبل أصحاب العمل المحتملين. لقد عملت كمتعاقد (Contractor) بصفة ما طوال حياتي المهنية، وقد جعلني ذلك شخصاً أقل اهتماماً بمديري وأصحاب العمل، لأنني لا أعرف حتى ما إذا كنت سأبقى هناك في غضون شهر.

هذا أمر نمر به جميعاً، ولكن مهنياً، مع تحول النماذج، أصبح من الجلي أن الشركات السيئة وأصحاب العمل السيئين لا يواكبون التغيير. تلك "الأوسمة" الصغيرة التي ربما نشأ عليها آباؤنا وأجدادنا، مثل عشاء مع المدير، أو ساعة ذهبية بعد عشر سنوات من الخدمة، تلاشت تماماً، ناهيك عن القدرة على الحصول على إجازة مدفوعة الأجر.

إذا كان هذا مساحة آمنة للحديث بصراحة؛ فإن معظم آبائنا من "الجيل إكس" لا يزالون في عالم الشركات يواجهون هذه الأمور، ويضطرون لتحمل التحولات رغم أنهم نشأوا وهم يؤمنون بالثقة والجدارة والعمل الجاد، في حين أن هذه الصفات، في نظر الكثيرين اليوم، تعتبر "هدرًا" بينما يمكنك أن تكون أكثر ريادة أو "مرتزقاً" أو ببساطة أنانياً.

وجاء رد الفعل متماشياً مع توجه الجيل "زد" بشكل عام بعيداً عن العالم الرقمي عندما يتعلق الأمر بالعلاقات والمجتمع؛ فلقد علمتنا الجائحة أن العمل يمكن أن يكون عبر الإنترنت ولا يحتاج بالضرورة إلى مكتب، بل فقط إلى أشخاص ووصلة صوت وصورة، ولكن كل شيء آخر يتعلق بالثقة والقدرة على النظر في عيني الشخص الآخر. لقد تراجع المديرون وأصحاب العمل والمسؤولون التنفيذيون خلف شاشات أجهزتهم، ورفضوا كل شيء باعتباره "مجرد عمل"، وغسلوا أيديهم من أي مسؤولية تتعلق بالولاء المتبادل.

من الطبيعة البشرية أننا نريد الاهتمام بالناس، وتذكر أشياء عنهم، والتباهي بإنجازاتنا. وبالمثل، نريد أن يهتم الآخرون بنا — فلا يمكن لأحدهما أن يوجد بدون الآخر. لذا، عندما يقول الناس إنني "مدلل" أو "مستحق" لأنني أريد نوعاً معيناً من الوظائف للقيام بنوع معين من العمل، أسأل: لأي غاية سأقوم بالعمل الجيد؟ لست أنا فقط، بل "نحن" كمجموعة، الذين تعلمنا شيئاً ونعيش واقعاً آخر تماماً.