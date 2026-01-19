جيل"زد" يستعد لاعتلاء عرش سوق الرفاهية 2030

يتوقع تقرير مينتل أنه بحلول عام 2030، سيشكل الجيل Z 80 بالمائة من سوق السلع الفاخرة، مما سيعيد تعريف معاييرها بشكل متزايد، كما يتضح بالفعل في صناعات مثل الأزياء المستعملة، التي تشهد ازدهارًا الآن حتى في الإمارات العربية المتحدة. ذكر تقرير "توقعات سوق الملابس المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي 2025 إلى 2035" الصادر عن Future Marketing Insights العام الماضي أن سوق الملابس المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.6 بالمائة من عام 2025 إلى عام 2035، ليصل إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. وقال التقرير: "إن الوعي البيئي المتزايد بين مستهلكي الجيل Z وجيل الألفية يدفع التحول نحو الأزياء الدائرية. أهداف ومشاريع الاستدامة التي تقودها الحكومة، مثل أيام دبي للأزياء المستدامة، تجعل التسوق المستعمل سائدًا بشكل متزايد عبر جميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية."