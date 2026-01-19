جيل"زد" يستعد لاعتلاء عرش سوق الرفاهية 2030

يعيد الجيل Z تعريف الرفاهية، مع تحول الأولويات إلى حقبة جديدة تعيد فيها قيم الاستدامة والأخلاق وجودة الحياة والنمو الشخصي ابتكار المفاهيم التقليدية للرفاهية.
ويتجلى ذلك بوضوح في مجال الموضة، حيث لا تزال دبي عاصمة إقليمية لكل ما يتعلق بالرفاهية والأناقة.
قال أحمد عمار، الشريك المؤسس والمصمم في AAVVA:
“لم يتغير ذلك، ولم يبتعد الجيل Z عن هذا العالم على الإطلاق. ما أراه بدلاً من ذلك هو كيف تكيفوا معه. لا يزال عملاء الجيل Z يحبون الرفاهية، لكنهم يريدون أن يشعروا بأنها أكثر شخصية وأقل إجبارًا. إنهم ينجذبون إلى الحرفية القوية والقطع المفصلة، ولكن بموقف عصري: خطوط أنظف، راحة أكبر، وثقة أكبر في كيفية ارتدائها.
“الموضة بالنسبة لهم لا تتعلق باتباع التقاليد بشكل أعمى أو إظهار المكانة لمجرد ذلك؛ بل تتعلق بالتعبير عن هويتهم مع الاستمرار في تكريم أصولهم.”
تؤكد الأبحاث تجارب عمار في صناعة الأزياء الفاخرة. أشار تقرير Mintel الصادر في سبتمبر الماضي،
“الرفاهية لا تتعلق برموز المكانة بقدر ما تتعلق بالفردية والاتصال العاطفي. يمكن أن يجذب تقديم التخصيص وفرص المشاركة في الإبداع الأجيال الشابة، الذين يهتمون في المقام الأول بالتعبير عن فرديتهم ويسعون للحصول على السلع والخبرات الفاخرة التي تعكس ذلك. المنتجات المصممة خصيصًا، والتخصيص، والإصدارات المحدودة، وفرص المشاركة في الإبداع مع العلامات التجارية تلقى صدى قويًا، مما يسلط الضوء على التحول في سلوك المستهلك الفاخر نحو طلب شخصي،” حسبما أشار التقرير.
قال عمار إن الجانب العاطفي لا يزال حاسمًا. "بصفتي مصممًا أعمل في فساتين السهرة والزفاف الفاخرة، أرى الرفاهية اليوم كعاطفة ونية. إنها كيف تشعر المرأة وهي تدخل الغرفة، وكيف يتحرك الفستان معها، وكيف تحكي القطعة قصة، سواء كانت لحفل زفاف، أو ليلة حناء، أو احتفال. بالنسبة للجيل Z في الإمارات، لا تزال الرفاهية مرئية وقوية، لكنها أكثر هدوءًا ورقيًا، وتتعلق بالحضور أكثر بكثير من العلامات التجارية."
يتوقع تقرير مينتل أنه بحلول عام 2030، سيشكل الجيل Z 80 بالمائة من سوق السلع الفاخرة، مما سيعيد تعريف معاييرها بشكل متزايد، كما يتضح بالفعل في صناعات مثل الأزياء المستعملة، التي تشهد ازدهارًا الآن حتى في الإمارات العربية المتحدة. ذكر تقرير "توقعات سوق الملابس المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي 2025 إلى 2035" الصادر عن Future Marketing Insights العام الماضي أن سوق الملابس المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.6 بالمائة من عام 2025 إلى عام 2035، ليصل إلى 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. وقال التقرير: "إن الوعي البيئي المتزايد بين مستهلكي الجيل Z وجيل الألفية يدفع التحول نحو الأزياء الدائرية. أهداف ومشاريع الاستدامة التي تقودها الحكومة، مثل أيام دبي للأزياء المستدامة، تجعل التسوق المستعمل سائدًا بشكل متزايد عبر جميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية."
وقد أكد تقرير مينتل هذه التوقعات. وجاء فيه: "لم تعد تجارة التجزئة الفاخرة بسيطة كما كانت في السابق - فبعد أن كانت تُعرّف بالمكانة والسعر - أصبحت العاطفة والأخلاق والتجربة تشكلها بشكل متزايد". "وبينما يبحث المستهلكون الفاخرون عن مشتريات تعكس هوياتهم وقيمهم وتطلعاتهم، تُدفع العلامات التجارية للتطور بشكل أسرع من أي وقت مضى."
تقول ريبيكا سيلفر، مدربة الحياة المقيمة في دبي، إنها ترى أيضًا تحول الجيل Z. "في ممارستي كمدربة صحة، لاحظت تحولًا: العملاء المهتمون بالصحة أصبحوا أصغر سنًا بشكل تدريجي. الجيل Z، على وجه الخصوص، يبتعد عن الاقتناء المادي نحو جودة الحياة والحيوية والرفاهية. فبدلاً من الإنفاق على رموز المكانة التقليدية، يختار الكثيرون الاستثمار في العلاجات الصحية والعلاجات والتجارب الترميمية التي تدعم الصحة البدنية والعقلية على حد سواء،" قالت.
وفيما يتعلق بالاستهلاك، قالت إنهم مطلعون جيدًا ويهتمون بشدة بمصادر المكونات واستدامة المنتجات التي يشترونها. بالإضافة إلى ذلك، تقول إن هناك أولوية للتوازن بين العمل والحياة واليقظة على الرواتب المرتفعة أو النجاح التقليدي في الشركات، والذي غالبًا ما يربطونه بالإرهاق والتوتر المزمن.
وقالت: "بالنسبة لهم، أصبح نمط الحياة الذي يركز على طول العمر ويولي الأولوية للرعاية الذاتية هو المعيار الجديد للرفاهية، ليحل محل العلامات التجارية الفاخرة والإفراط في الاستهلاك بنمط حياة واعٍ يركز على الصحة".
تقول الطالبة المصرية فاطمة تامر، 22 عامًا، التي تدرس علم النفس في الجامعة الكندية بدبي، إن الرفاهية بالنسبة لها هي الاختيار والتحكم في وقتها. "إنها شيء داخلي وليس رمزيًا، شيء تشعر به بدلاً من شيء تعرضه. الرفاهية هي الشعور بالتحكم والرضا والسلام مع وضعك الحالي. إنها تتعلق بالجودة أكثر من العلامات التجارية وتقدير ما يضيف معنى حقيقيًا لحياتك، وليس ما يبدو مثيرًا للإعجاب من الخارج فحسب،" قالت.
ومع ذلك، بينما أصبحت الرفاهية أكثر سهولة واندماجًا في الحياة اليومية في الإمارات العربية المتحدة، توجد اختلافات بيئية بين أفراد الجيل Z.