"جويل مردينيان"..تعريف الجمال بعيداً عن المظهر الخارجي

إنه سؤال يتطلب بعض التأمل. في عصرنا الرقمي، تتشكل أفكارنا حول الجمال والكمال بناءً على ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد ترسخت فكرة الكمال إلى درجة أننا ننسى طرح أسئلة أعمق حول ما يجعل الشخص جميلاً حقاً. لكن جويل مختلفة. وبصفتها شخصاً أجرت تغييرات جمالية لنساء أخريات، فإنها تدرك أن الحاجة إلى الشعور بالجمال لا تتعلق بالغرور ببساطة. تقول جويل، التي أجرت تغييرات لأكثر من 400 متسابقة: "ما كنت أفعله حقاً هو تحويل النساء لتقويتهن. لم يكن الأمر وكأنني أضع مكياجاً على عارضة أزياء لجعلها تبدو جميلة في الصورة. كنت أعمل مع نساء حقيقيات، نساء محطمات".

"كان لكل واحدة منهن مشاكل مختلفة. كانت بعضهن تأتي إلي وتقول: 'جويل، إذا لم تعملي على تحسين مظهري، سيقوم زوجي بالزواج من أخرى.' وبعضهن كانت تقول: 'إذا لم تغيري مظهري، لن أتمكن من اصطحاب أطفالي إلى أبواب المدرسة.'"

ثم كانت هناك تلك المرة التي أحضرت فيها مجموعة من الفتيات من فريق كرة القدم مدربتهن للمشاركة بتجربة أداء لبرنامج جويل. تقول: "أعتقد أنني عملت على بناء احترام الناس لأنفسهم. لا أعتقد أن الناس نظروا إليّ يوماً وفكروا، 'أوه، هي جميلة ولكن يجب أن تصمت.' لكن نعم، أتذكر أن هناك مذيعة قالت ذات مرة، 'برنامجها يدور حول مستحضرات التجميل' لأنها لم تضع مكياجاً أبداً."

لماذا الجمال يجلب الفرح؟