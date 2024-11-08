"جويل مردينيان"..تعريف الجمال بعيداً عن المظهر الخارجي
سئمت جويل ماردينيان من الصوابية السياسية، واتجاهات تيك توك في مجال الجمال، وكل ما يقتضي من الشخصيات العامة ارتداء قناع عند التحدث إلى الجمهور. ومن الواضح أن جويل، المذيعة الشهيرة التي قدمت برنامج "ذا جويل شو" The Joelle Show لمدة 14 عاماً على قناة "إم بي سي"، وأثبتت نفسها كرائدة أعمال في مجال التجميل في المنطقة، لا ترتدي هذا القناع. وقد تجسد ذلك بوضوح عندما جلسنا معها للدردشة في يوم مزدحم وصاخب بشكل خاص الأسبوع الماضي في "بيوتي ورلد" Beautyworld. قالت: "تخيل امرأة، جذابة للغاية، تدخل هذه الغرفة وتطلب من مساعدتها إحضار أغراضها بينما تعاملها بطريقة وقحة. هل تجد أي جمال في مثل هذه الشخصية؟"
إنه سؤال يتطلب بعض التأمل. في عصرنا الرقمي، تتشكل أفكارنا حول الجمال والكمال بناءً على ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد ترسخت فكرة الكمال إلى درجة أننا ننسى طرح أسئلة أعمق حول ما يجعل الشخص جميلاً حقاً. لكن جويل مختلفة. وبصفتها شخصاً أجرت تغييرات جمالية لنساء أخريات، فإنها تدرك أن الحاجة إلى الشعور بالجمال لا تتعلق بالغرور ببساطة. تقول جويل، التي أجرت تغييرات لأكثر من 400 متسابقة: "ما كنت أفعله حقاً هو تحويل النساء لتقويتهن. لم يكن الأمر وكأنني أضع مكياجاً على عارضة أزياء لجعلها تبدو جميلة في الصورة. كنت أعمل مع نساء حقيقيات، نساء محطمات".
"كان لكل واحدة منهن مشاكل مختلفة. كانت بعضهن تأتي إلي وتقول: 'جويل، إذا لم تعملي على تحسين مظهري، سيقوم زوجي بالزواج من أخرى.' وبعضهن كانت تقول: 'إذا لم تغيري مظهري، لن أتمكن من اصطحاب أطفالي إلى أبواب المدرسة.'"
ثم كانت هناك تلك المرة التي أحضرت فيها مجموعة من الفتيات من فريق كرة القدم مدربتهن للمشاركة بتجربة أداء لبرنامج جويل. تقول: "أعتقد أنني عملت على بناء احترام الناس لأنفسهم. لا أعتقد أن الناس نظروا إليّ يوماً وفكروا، 'أوه، هي جميلة ولكن يجب أن تصمت.' لكن نعم، أتذكر أن هناك مذيعة قالت ذات مرة، 'برنامجها يدور حول مستحضرات التجميل' لأنها لم تضع مكياجاً أبداً."
لماذا الجمال يجلب الفرح؟
لم تقتصر لقاءات جويل مع مئات المتسابقات على فهم نوع البشرة أو الشخصية فقط، بل شملت أيضاً التعاطف مع مخاوف المرأة - مثل القلق من أن لا تبدو بمظهر جيد بما يكفي لتظل جذابة لزوجها وأطفالها. ومع تقدمنا في العمر، وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تروي قصتنا في الحياة، تصبح الشيخوخة تحدياً للنساء ليس فقط من الناحية البيولوجية، بل أيضاً من الناحية الاجتماعية. يعود الفضل في ذلك إلى نساء مثل جويل اللاتي تحدثن بلا خوف عن آرائهن بشأن التصحيحات التجميلية ومواقفنا الجماعية تجاه الجمال، حيث أصبح لدينا الآن مناقشات صحية حول كيفية الظهور بأفضل شكل في كل مرحلة من مراحل الحياة. لكن رحلتها الشخصية لم تبدأ على هذا النحو تماماً.
نشأت جويل، التي تنحدر من لبنان، في لندن، حيث درست الضيافة على خطى عمها الذي كانت معجبة به للغاية وكان يدير بعض العقارات البارزة. ولكن عندما توفيت جدتها، أدركت أن الحياة أقصر من أن لا تتبع قلبها. وقد ساعدها في ذلك أن والدتها كانت خبيرة تجميل، فقررت جويل أن تواصل دراسة المكياج لتتمكن من الحصول على وظيفة بدوام كامل "تستمتع بكل دقيقة وكل ساعة".
"أدركت مع تقدمي في مسيرتي المهنية أنه عندما تحب ما تفعله حقاً، فلن تمانع في العمل لساعات أطول، ولن تمانع في تفويت العطلات مع عائلتك. كنت أعمل أحياناً 19 ساعة في اليوم، لكنني كنت سعيدة للغاية!" تقول جويل، وتضيف أنه عندما بدأت العمل في قناة محلية هنا، كان عليها التفاوض بجدية للحصول على ما تم دفعه لها في المملكة المتحدة. "لم أعتبر نجاحي ولا مالي أمراً مفروغاً منه. ركزت على كسب المال أولاً ومكافأة نفسي لاحقاً. في الواقع، اشتريت أول حقيبة مصممة من شانيل بعد أن بدأت عملي. اشتريت واحدة لنفسي وأخرى لأمي. لطالما اعتقدت أننا لسنا بحاجة إلى إظهار حياة لا تنتمي إلينا حقاً. لا يمكننا التظاهر بالعيش داخل طائرة خاصة عندما لا نكون كذلك".
لا أحكام من فضلك
كما كانت جويل تدافع بقوة عن ضرورة أن تكون مواقفنا أكثر ليبرالية تجاه الخيارات التي يتخذها الناس. تقول: "إذا كان لديك وجه جميل وشعر جيد، فلا تفترض أن الآخرين سيكونون كذلك. لا نعرف ما حدث في طفولتهم. ماذا لو تعرضوا للتنمر بسبب شعرهم أو ندبات حب الشباب أو الهالات السوداء؟ لا تخبرني أن شخصاً ما غير راض عن وزنه، سيتجول وهو يشعر بالثقة. كانت وظيفتي إلى حد كبير هي إصلاح الناس من الخارج حتى يتمكنوا من الشعور بالسعادة من الداخل". لكن عندما يتجاوز الإصلاح الخارجي الحد قليلاً، فإن حتى جويل التي تحدثت علناً عن الخضوع للإجراءات التجميلية، تضع خطاً وتقف عنده. تقول: "أنا لست مع الموضة. على سبيل المثال، لا أرى جدوى من موضة عيون القطة الذي يرفع حاجبيك. يجعلك تبدين مثل شخصيات من ستار تريك. أيضاً، لماذا تريد أي انثى شفاه الفراشة؟" تسأل. "تستند أعمالي إلى المبدأ البسيط المتمثل في جعل الشخص يبدو في أفضل صورة ممكنة. إذا لم يزعجه أحد الهالات السوداء التي تظهر على عينيه، فلن أضغط عليه لتصحيحها. لماذا أضيف شيئاً آخر يقلق الشخص بشأنه؟"
ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تكون مدروسة جيداً، إلا أن هناك صمتاً غريباً من جانب عدد من المشاهير الذين ما زالوا يتحفظون على عمليات التجميل. قد يجادل البعض بأن لكل منهم طريقته الخاصة، ولكن المشكلة تكمن في أن المشاهير عندما ينشرون صوراً خالية من العيوب لأنفسهم دون إخبار الجمهور الأصغر سناً (والأكثر عرضة للخطر) بأن هناك تدخلاً تجميلياً، فإنهم في النهاية يخلقون بشكل غير واعي معياراً للجمال يجب أن يلتزموا به. تقول جويل ضاحكة: "إنهم يشعرون أنه إذا كشفوا عن خضوعهم لعملية تجميل، فسيعتبرهم الناس أقل جمالاً. لطالما كانت هناك ضغوط على النساء لكي يظهرن بمظهر معين. ولكن عندما كنت أصغر سناً، كنت أقول إن هذا الضغط كان أعظم لأننا لم يكن لدينا إمكانية الوصول إلى برنامج فوتوشوب. كان يتم تعديل كل غلاف بشكل كبير، حتى يبدو لنا أن عارضات الأزياء نساء قد أتوا من كواكب أخرى". وتضيف: "اليوم، أصبح العالم أكثر عدلاً لأن الإجراءات التي يخضع لها المشاهير متاحة لك أيضاً. اليوم، من منا لا يملك أضواء حلقية في منزله؟ من منا لا يملك هاتفاً مزوداً بكاميرا رائعة؟"
أعمال "التأثير"
بمجرد إلقاء نظرة واحدة على عالم المؤثرين، ستفهم وجهة نظر جويل. ولكن عندما يتعلق الأمر بأعمال "التأثير"، فهي تتخذ موقفاً صارماً. تقول جويل: "في البداية، كنت ضد ثقافة المؤثرين والعلامات التجارية التي تتواصل معهم. لقد عملت في التلفزيون لفترة طويلة ولدي إحساس بالعلامات التجارية التي يمكنني أو لا يمكنني التعاون معها. على سبيل المثال، ذات مرة، جاءتني علامة تجارية للصابون وسألتني عما إذا كان بإمكاني وضع الرغوة على نفسي أمام الكاميرا. قلت لنفسي ' إنها تمزح'. هذا نوع من الاجتهاد الذي قد يمارسه المؤثر أو لا يمارسه. إنهم يميلون إلى قول نعم لمعظم الأشياء. وهذا هو السبب في أنه عندما يأتي ممثلو العلامة التجارية إلينا للترويج لشيء ما، فإنهم لا يفهمون كيف يعمل أشخاص مثلنا بشكل مختلف. إذا طلبت مني الترويج لعلامة تجارية للقهوة، فسأقول إنها لذيذة. ولكن إذا أردت مني أن أقول إن هذه القهوة مليئة بالفيتامينات، فهذه هي النقطة التي سأرسم فيها حدودي. يجب أن أفكر في ما هو جيد لمعجبي".
ورغم أن هذا قد يكون صحيحاً، إلا أنها تدرك قوة الأداة التي تمثلها وسائل التواصل الاجتماعي. تقول جويل، التي لديها 21.8 مليون متابع على إنستغرام وحده: "لقد ساعدتني على تطوير أعمالي. وأنا أفكر دائماً فيما سأبتكره بعد ذلك. كثيراً ما يقول زوجي: كفى من الهاتف. فأقول له: 'في يوم من الأيام، سوف أتمكن من سداد فواتيرنا باستخدام هذه الأداة'. وهذا صحيح تماماً. واليوم، أستخدم منصتي للإعلان عن كل أعمالي".
كان فهم قوة صوتها على وسائل التواصل الاجتماعي مهماً بنفس القدر. كانت جويل، التي تنتقد الحرب الدائرة في غزة بشدة، تكتب عن أزمة حقوق الإنسان. تقول: "لكن منذ بدأت في القيام بذلك، بدأ عدد متابعيني في الازدياد بوتيرة أبطأ كثيراً. أفهم ذلك. لكنني عنيدة. هناك أطفال يموتون في غزة. ربما يكون هؤلاء أطفالي".
إن هذه القدرة على التعبير عن رأيها دون خوف هي ما يجعل من جويل ماردينيان صوتاً مهماً في عصرنا - على وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها.