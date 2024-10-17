جولة طعام في أزقة دبي القديمة: تجربة لا تُنسى

إذا كنت تريد حقاً التعرف على مكان ما، فعليك أن تتعمق في طعامه، والإرث الذي يضفي عليه نكهة مميزة، والقصص التي تربط المجتمعات. وفي دبي، يكون هذا الأمر صعباً بشكل مضاعف؛ فبينما تتمتع المدينة نفسها بنكهات وفيرة، أصبحت على مر السنين موطناً لمجتمعات من جميع أنحاء العالم، وتجلب هذه المجموعات مكوناتها ونكهاتها ووصفاتها الخاصة إلى المزيج.

لهذا السبب، تعتبر جولة الطعام في أزقة دبي القديمة تجربة جذابة للغاية. يسعد فريق شركة (فراينغ بان أدفينتشرز) "Frying Pan Adventures" المحلية بإرشادك في هذه الرحلة.

تقول فريدة أحمد، المديرة العامة للشركة: "نقوم بتنظيم جولات طعام لعرض جانب من المدينة كان موجوداً قبل ظهور كل الاتجاهات الحديثة التي انتشرت بشكل واسع."