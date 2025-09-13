جورجيو أرمانی والإمارات: تحالف الأناقة الفاخرة مع التميز الثقافي

إنها علاقة لا تزال مزدهرة حتى يومنا هذا، حيث استضاف مهرجان البندقية السينمائي احتفال أرماني بالذكرى الخمسين لتأسيسه قبل أيام قليلة من رحيله، مستقطبًا نجومًا مثل كيت بلانشيت وروزي هنتنغتون-وايتلي. ولا شك أن هذا الحدث عزز جاذبية أزياء أرماني الآسرة؛ سواءً كانت بدلة بنطلون عاجية أنيقة على طريقة بلانشيت، أو فستانًا جريئًا بفتحات مزينة بالريش من مجموعة أرماني بريفيه الراقية، كما ارتدته هنتنغتون-وايتلي (لا ينطبق هذا على من لا يتمتع ببطن بارز).