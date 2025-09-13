جورجيو أرمانی والإمارات: تحالف الأناقة الفاخرة مع التميز الثقافي

منذ أربع سنوات، في وسط مدينة دبي، غنى كريس مارتن، المغني الرئيسي لفريق كولدبلاي، في احتفال خاص بالذكرى العاشرة لفندق أرماني في دبي، حيث جلس حافي القدمين على البيانو (وكان قد علق في وقت سابق أن أرمانی لم يجد مقاس حذائه). أهدى مارتن أغنية كولدبلاي "A Sky Full of Stars" لأطول مبنى في العالم، الذي تدعمه أجندة أرمانی في دبي.
قال وهو يبتسم ناظراً إلى ناطحة السحاب المتلألئة التي تتفوق بسهولة على جيرانها: "لا أريد أن أجعل كل المباني الأخرى تغار." جاء أداء مارتن بعد عرض أزياء قدم مجموعات ربيع وصيف 2022 للرجال والنساء من جورجيو أرمانی، بالإضافة إلى أزياء أرمانی بريفيه الراقية. كان ذلك احتفالاً بالطموح الصامت والأناقة الخالدة، تماماً كما هو الرابط بين مجموعة أرمانی والإمارات.
هذا الشهر، أضيف نجم آخر إلى السماء. في 4 سبتمبر، توفي مصمم الأزياء جورجيو أرمانی عن عمر يناهز 91 عاماً في منزله في ميلانو. كان هو رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمدير الإبداعي لمجموعة أرمانی التي تبلغ قيمتها 2.3 مليار يورو (ما يعادل 9.9 مليار درهم)، وهي شركة يسيطر عليها بمفرده حتى وفاته.
كان أرماني أنجح مصمم أزياء تجاريًا في عصره - بعمر 208 سنوات، وكان أعلى مصمم أزياء ترتيبًا في قائمة فوربس لأثرياء العالم لهذا العام، بثروة صافية تُقدر بـ 11.8 مليار دولار أمريكي (43 مليار درهم إماراتي). يتجاوز إرث أرماني التجارة، ليشمل الثقافة. وهنا يكمن أعمق أثر لأرماني في الإمارات العربية المتحدة. في عام 1994، افتتحت شركة الطاير إنسيجنيا، المجموعة التي تقف وراء قطاع كبير من تجارة التجزئة الفاخرة في الشرق الأوسط، أول متجر لها للأزياء الفاخرة. الاسم الذي يزين الباب؟ جورجيو أرماني.
وُلد أرماني عام ١٩٣٤، وأطلق شركته التي تحمل اسمه عام ١٩٧٥، وعمره ٤١ عامًا (يا شباب وشابات، انتبهوا). ميّزت تصاميمه الانسيابية وألوانه المحايدة حقبة الثمانينيات من الأناقة العصرية، وعندما افتتح أرماني صالة عرض في لوس أنجلوس عام ١٩٨٨، أصبحت علامته التجارية مرادفة للمشاهير والسينما.
إنها علاقة لا تزال مزدهرة حتى يومنا هذا، حيث استضاف مهرجان البندقية السينمائي احتفال أرماني بالذكرى الخمسين لتأسيسه قبل أيام قليلة من رحيله، مستقطبًا نجومًا مثل كيت بلانشيت وروزي هنتنغتون-وايتلي. ولا شك أن هذا الحدث عزز جاذبية أزياء أرماني الآسرة؛ سواءً كانت بدلة بنطلون عاجية أنيقة على طريقة بلانشيت، أو فستانًا جريئًا بفتحات مزينة بالريش من مجموعة أرماني بريفيه الراقية، كما ارتدته هنتنغتون-وايتلي (لا ينطبق هذا على من لا يتمتع ببطن بارز).
تُجسّد كلتاهما فلسفة أرماني، التي تُمثّل نقيضًا للموضة السريعة، والانضباط الكامن في البساطة المُحكمة. ورغم تجنّبه التصاميم اللافتة للنظر التي تُسيطر على خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح أرماني في عام ٢٠٠٧ أول دار أزياء فاخرة تُبثّ عروض أزيائه مباشرةً على الإنترنت.
رؤيةٌ مستقبليةٌ نحو ديمقراطية الموضة الرقمية، تتشارك رؤيةً ثاقبةً مع شركاء المجموعة في الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب متاجر أرماني للأزياء والديكورات الداخلية، وفندق أرماني ريزيدنسز في برج خليفة، تستعد الإمارات العربية المتحدة أيضًا لاستضافة أرماني بيتش ريزيدنسز في نخلة جميرا، وأولى فلل أرماني في العالم قيد التطوير في رأس الخيمة.
بعد حصوله على التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٢١، ربما كان أرماني إيطاليًا بامتياز، إلا أن الإمارات العربية المتحدة تُعدّ محورًا أساسيًا في عالم أرماني. كلاهما يُقارب سرد القصص برؤية مارتن سكورسيزي السينمائية - وهو من مُتعاوني أرماني منذ فترة طويلة - ويُجسّدان أناقة كلاسيكية تُخترق الصخب، وتتجاوز الصيحات، وتُحقق نجاحًا تجاريًا، وكما هو الحال مع إرث أرماني، يُشكّلان كوكبة من النجوم.