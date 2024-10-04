جواهر القاسمي: الأفلام يجب أن تعكس واقعنا وتحترم ثقافتنا
كانت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي في طفولتها حالمة إلى حد ما. وفي حين أتاحت لها الكتب الهروب إلى أماكن ساحرة، وجدت تجسيداً لهذه الخيالات في الأفلام. وإن هذه القدرة على الحلم بأحلام كبيرة هي التي جعلت من الشيخة جواهر طفلة معجزة، حيث تخرجت من المدرسة الثانوية في سن الخامسة عشرة فقط.
بدأت الشيخة جواهر رحلتها العملية، عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً بعد حصولها على شهادة في الأدب الإنجليزي. وعلى مر السنين، عملت كمعلمة وأمينة مكتبة، لكن رحلتها نحو أن تصبح رائدة بدأت عندما كُلِّفت بتأسيس مهرجان سينمائي للأطفال في عام 2013.
وبعد مرور أحد عشر عاماً، ساعدها عزمها على إعداد وصقل مهارات رواة القصص في تطوير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب ليصبح منصة مفضلة لصناع الأفلام الشباب في المنطقة، ومكنها أيضاً من خلق حوار حول ما ينبغي أن تكون عليه أخلاقيات السينما العربية. وقبل المهرجان الذي يبدأ في السابع من أكتوبر، تحدثت المديرة العامة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي بالتفصيل عن مستقبل الأفلام العربية. فيما يلي مقتطفات من المقابلة:
ما الذي جذبك إلى السينما في سنواتك الأولى؟
عندما كنت طفلة، كنت أحب قراءة القصص، وكان هذا يدفعني إلى مشاهدة الأفلام. لقد حركتني السينما وجعلتني أفكر. كنت في التاسعة عشرة من عمري فقط عندما بدأت العمل كمعلمة. كما أحببت العمل مع الأطفال. لذا، عندما أتيح لي قيادة مهرجان سينمائي للأطفال، اغتنمت الفرصة لأنها جمعت بين هواياتي. كانت مغامرة جديدة.
ما نوع الأفلام التي كنت تشاهدينها في طفولتك؟ هل كانت خيارات السينما العربية واسعة؟
عندما كنا صغاراً، كنا نشاهد المحتوى العربي والأفلام المصرية القديمة. ثم بدأت مشاهدة أفلام هوليوود. في الواقع، كان أول فيلم هوليوودي جعلني أتأثر لحد البكاء هو فيلم "Braveheart". لقد جعلني مهتمة بـ "ميل جيبسون" كممثل، ثم شاهدت فيلم "The Patriot". مررت بمرحلة حيث كنت استمتع بأفلام الكوميديا الرومانسية. مع تقدمك في السن وتغير حياتك، تتغير اختياراتك في الأفلام أيضاً. اليوم، أفضل مشاهدة الأفلام الوثائقية. شاهدت فيلماً يسمى "A Mother's Instinct" أثناء وجودي على متن طائرة قبل شهر، ويتناول الفيلم موضوع الحزن والخسارة. كأم لثلاثة أطفال، أثر فيّ هذا الفيلم وخلف في قلبي حزناً شديداً. جعلني أفكر في نفسي كأم. أحب الأفلام التي تفعل ذلك بك، والتي تجعلك تفكر في واقعك.
يحاول العديد من الآباء منع أطفالهم من مشاهدة الأفلام. لماذا من المهم مشاهدة أفلام السينما منذ سن مبكرة؟
إن جيلنا مختلف تماماً عن الأجيال السابقة. عندما كنا صغاراً، نادراً ما كنا نسأل لماذا لا يمكننا مشاهدة شيئ ما. وعندما قيل لنا أن السبب هو أنه أمر ليس جيداً لنا، كنا نتقبل ذلك. كنا نرى أن آباءنا يعرفون ما هو أفضل لنا. بالنسبة للجيل الأصغر سناً بهذا اليوم، عليك التفكير وإقناعهم لماذا لا يكون شيء ما جيداً بالنسبة لهم. عندما كنا صغاراً ونرى علامات تحذير أثناء مشهد تدخين، كنا نشعر بالصدمة. لكن هذا لا يؤثر على الجيل الأصغر بنفس الطريقة. إذا أخبرناهم أن ذلك أمر سيئ، فسوف يرغبون في تجربته بالفعل. ولذلك يجب أن تصور الأفلام الواقع، وأن تفعل ذلك بطريقة تحترم الثقافة والدين. ولهذا السبب، يحتوي مهرجاننا على أفلام وثائقية وأفلام قصيرة وأنواع مختلفة من الرسوم المتحركة والأفلام الصامتة. إن التعرض لصيغ مختلفة يوسع فهمنا للعالم.
يركز مهرجان الشارقة السينمائي الدولي أيضاً على الأفلام التي يصنعها الشباب، ما مدى أهمية تعريفهم بالجوانب الفنية لصناعة الأفلام في سن مبكرة؟
إننا نركز على محو الأمية الإعلامية، ولكن من مسؤوليتنا أيضاً دعم أحلام وتطلعات الجيل القادم. فإذا قال أحدهم: "لدي قصة، فهل يمكنني أن أرويها بالطريقة التي أريدها؟"، فيتعين علينا أن نوفر له الأدوات التي تسمح له بذلك. إن السينما هي عالم ضخم، فهي لا تقتصر على التمثيل والإخراج، بل هناك التمويل والمكياج والتصوير السينمائي. وأقل ما يمكنني فعله هو توفير منصة تعليمية تسمح للشباب أيضاً بالتواصل. يأتينا ضيوف من مختلف أنحاء العالم للخوض في محادثات ومناقشات، ويمكن للشباب أن يتعلموا منهم، ويتحدثوا عن الصعوبات التي يواجهونها. ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نجعل كل الأطفال مهتمين، ولكن حتى لو حضر لدينا واحد، فسوف يكون الأمر يستحق العناء.
وعندما ينطلق هؤلاء الأطفال ليصبحوا صانعي أفلام محترفين، هل هناك بنية تحتية جاهزة لدعمهم؟
تنمو المنصة ببطء ولكن بثبات. لدينا الآن علاقات مع مهرجانات سينمائية أخرى حيث يمكننا عرض أعمالهم. لا أريد عرض أفلامهم في مهرجاني فقط، بل على منصات أخرى أيضاً. نحن نتخذ خطوات صغيرة، ونأمل أن نكون على المسار الصحيح.
لقد كنت طفلة معجزة، حيث أنهيت دراستك الثانوية في سن الخامسة عشرة. هل يستمد عملك مع الشباب أيضاً من تجاربك الشخصية في التميز في سن مبكرة جداً؟
لا شك أن الأمر يعيدني إلى طفولتي. عندما كنت مراهقة، كنت مفتونة بالتصوير الفوتوغرافي. وفي كل مرة كنت أبحث فيها عن ورشة عمل لحضورها، كان يقال لي إن عدد المسجلين غير كافٍ لحضور ورشة عمل، وكانت الفرص أقل. اليوم، تتاح هذه المنصات للأطفال. لا أرى نفسي قدوة لأنني ما زلت أريد إنجاز المزيد. لا أريد للشباب أن يكونوا مغرورين، بل أريدهم أن يسعوا إلى المزيد. والدتي في الستينيات من عمرها وما زالت تعمل، وكذلك والدي. لقد نشأت في أسرة تشجع العطاء دائماً، وأريد أن أحمل هذا الإرث إلى الأمام.
فلسطين هي دولة الشرف بالمهرجان لهذا العام، واليوم هناك شعور بضرورة الحفاظ على الفن والثقافة الفلسطينية كجزء من الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
إنها المرة الأولى التي نطلق فيها هذه المبادرة التي أطلقنا عليها اسم "بلد الشرف". بالنظر إلى كل ما يحدث في العالم، أردنا أن نبدأ بدولة عربية ورأينا أن فلسطين هي الخيار الأمثل للبدء. إنها فرصة للاحتفال بثقافتهم وتقاليدهم. على سبيل المثال، لم أكن أعلم أن كل مدينة في فلسطين لديها زي مختلف. من الجيد معرفة مثل هذه الأشياء. نعم، هناك صراع مستمر يعرفه الجميع، لكن قلة قليلة من الناس يعرفون عن الثقافة. هناك مبدعون صنعوا أفلاماً لعرض تاريخهم وثقافتهم، ونريد أن نتمكن من تسليط الضوء على ذلك.
ولكن بالنسبة للجيل الجديد الذي لا يزال في سنواته الأولى، هناك حاجة لإظهار جانب مختلف تماماً لفلسطين.
بالضبط. ما نراه هو مجرد أخبار. ولكن هذا يقلل من قيمة فلسطين الحقيقية. فقد كان لها تاريخها وتقاليدها الخاصة. ونحن بحاجة إلى إعادة ذلك إلى الذاكرة من أجل الأجيال الشابة.
تشهد المجتمعات العربية تطوراً هائلاً، فكيف تلتقط السينما العربية هذا التحول؟
لقد رأيت ذلك في المشاركات التي تلقيناها. إذا تحدثت فقط عن صناع الأفلام الإماراتيين، فقد كانت لدي أفلام لم تر النور قط. وعندما سألتهم عن السبب، كانوا يقولون، من سيدعمها، ومن سيشاهدها؟ نحن ندفع صناع الأفلام الإماراتيين إلى تقديم المزيد من المحتوى. العديد من الأفلام العربية تُعرض الآن في دور السينما. لدينا عروض لأفلام من صنع الأطفال، ومعظمها ممتلئة تماماً. أقدر ذلك لأنه يظهر أننا على المسار الصحيح. لدينا أفلام قدمها أطفال ولا يتم قبولها دائماً لأنها يجب أن تلبي معايير معينة. نشرح لهم لماذا لم تتم الموافقة على أفلامهم ونعلمهم ما يجب تحسينه.
هل هناك فيلم معين تم عرضه في المهرجان أثر بك بالفعل؟
كان هناك فيلم سعودي بعنوان "طريق الوادي" والذي كان به بعض الخيال وكانت المؤثرات الخاصة رائعة للغاية. لقد كنت فخورة جداً بجودة الفيلم. هذا العام، فيلم "المعلم" هو الفيلم الذي أتطلع لمشاهدته.
ما هو التحدي الأكبر الذي واجهتيه في إدارة المهرجان السينمائي للأطفال؟
في البداية، كان التحدي هو جعل الناس يفهمون ما كنا نفعله. لكنهم الآن يعرفون ويتطلعون جداً إلى المهرجان. لقد رأيت بعض الناس وبعض العائلات يأتون كل يوم. لا أريد أن يُنظر إلى المهرجان على أنه مجرد مهرجان سينمائي آخر. دعني أعطيك مثالاً. كان الممثل البريطاني "فريدي هايمور" من أكبر المؤيدين للمهرجان، والدته هي وكيلته، وفي كل مرة أتحدث إليها، تقول: "يتعين على فريدي أن يرد الجميل للمجتمع". أضحك وأقول، "لكننا لسنا مجتمعك، أنتم بريطانيون ونحن عرب". ترد قائلة: "كل الأطفال متشابهون وهذه وظيفته". أتمنى أن يفكر الجميع بهذه الطريقة لأنه يوجد بعض الأشخاص الذين يطلبون أجراً مقابل حضور المهرجان. الفكرة أن تأتي لإحداث فرق؛ نعم، يمكننا دفع ثمن الرحلات الجوية والإقامة، لكن يجب أن تكون النية نبيلة. سيتذكر الأطفال تعاطفك ولطفك معهم.
لقد حقق جيلك من النساء الإماراتيات نجاحاً باهراً. فهن يشغلن مناصب قيادية في كل القطاعات المهمة. ما الذي أدى إلى هذا التغيير؟
الدعم والإيمان. قبل سنوات، كانت المرأة إما معلمة أو ربة منزل. ولم يكن الدعم في ذلك الوقت غائباً، ولكن الأدوار التي كانت تؤديها المرأة كانت تقليدية إلى حد كبير. اليوم، في اللحظة التي تقول فيها المرأة إنها تريد أن تكون وزيرة، تُمنح الفرصة؛ وفي اللحظة التي تقول فيها إنها تريد أن تكون رائدة فضاء، تُمنح تلك الفرصة أيضاً. في عامي 2013 و 2014، عندما بدأ المهرجان، كان هناك اجتماع لمدراءالمهرجان في اليابان، وسافرت مع ابني. نظروا إلي وقالوا، "أوه، أنت امرأة". قبل ذلك الاجتماع، تم التواصل بيني وبينهم عبر رسائل البريد الإلكتروني فقط ولأنني أنحدر من بلد عربي، اعتقدوا أن الرجل فقط يمكنه تولي مثل هذا المنصب. لقد اعتقدوا أنني سأكون غير متزوجة وليس لدي عائلة حتى أتحمل مثل هذه المسؤولية، ولكن ها أنا ذا مع طفلي.
عندما كنت قد حصلت للتو على هذه الفرصة لإدارة المهرجان، كان ذلك بمثابة تحول كبير من كوني مدرسة إلى أن أكون تحت مرأى ومسمع وسائل الإعلام. اقترب مني والدي وأول شيء قاله لي، "أنت تعادلين 100 رجل. أنا أثق بك". والأمر الأفضل أن أطفالي يدعمونني ويدفعونني إلى القيام بعمل أفضل. الدعم والإيمان - سواء من الحكومة أو المجتمع أو الأسرة - يمكن أن يأخذك إلى أماكن بعيدة.