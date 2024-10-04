جواهر القاسمي: الأفلام يجب أن تعكس واقعنا وتحترم ثقافتنا

إن جيلنا مختلف تماماً عن الأجيال السابقة. عندما كنا صغاراً، نادراً ما كنا نسأل لماذا لا يمكننا مشاهدة شيئ ما. وعندما قيل لنا أن السبب هو أنه أمر ليس جيداً لنا، كنا نتقبل ذلك. كنا نرى أن آباءنا يعرفون ما هو أفضل لنا. بالنسبة للجيل الأصغر سناً بهذا اليوم، عليك التفكير وإقناعهم لماذا لا يكون شيء ما جيداً بالنسبة لهم. عندما كنا صغاراً ونرى علامات تحذير أثناء مشهد تدخين، كنا نشعر بالصدمة. لكن هذا لا يؤثر على الجيل الأصغر بنفس الطريقة. إذا أخبرناهم أن ذلك أمر سيئ، فسوف يرغبون في تجربته بالفعل. ولذلك يجب أن تصور الأفلام الواقع، وأن تفعل ذلك بطريقة تحترم الثقافة والدين. ولهذا السبب، يحتوي مهرجاننا على أفلام وثائقية وأفلام قصيرة وأنواع مختلفة من الرسوم المتحركة والأفلام الصامتة. إن التعرض لصيغ مختلفة يوسع فهمنا للعالم.