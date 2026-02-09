جهاز يشبه القلم يَعِدُ بتغيير حياة مرضى السرطان والعيون في الإمارات

جهاز صغير يشبه القلم، طوره باحثون ومهندسون، يعد بتغيير كبير في كيفية تلقي المرضى في الإمارات للأدوية المنقذة للحياة، خاصة أدوية السرطان، بألم أقل بكثير، وآثار جانبية أقل، ودقة أكبر.
التقنية، التي تسمى “aDose Core،” هي نظام توصيل أدوية من الجيل التالي مصمم لإعطاء جرعات دقيقة للغاية من الدواء مباشرة إلى المناطق المستهدفة من الجسم، بدلاً من إغراق مجرى الدم.
بالنسبة للمرضى الذين يتحملون حاليًا الحقن المتكررة أو المحاليل الوريدية أو الإجراءات الجراحية، قد يعني هذا علاجًا ألطف، وزيارات أقل للمستشفى، وتعافيًا أسرع.
في جوهره توجد مضخة تناضح كهربائي، نظام يستخدم التيار الكهربائي لتحريك كميات صغيرة من السائل عبر الأغشية بدقة فائقة.
يسمح هذا بتوصيل الأدوية بمعدل تدفق ثابت، وصولاً إلى مستويات النانولتر، مما يجعله ذا قيمة خاصة للتطبيقات الحساسة مثل الأورام وطب العيون والطب التجديدي.
صرح أبهيشيك شودري، مدير الأعمال في الهند بشركة atDose Co., Ltd، لصحيفة الخليج تايمز أن الحقن الموجودة حتى مضخات الأنسولين المتقدمة لا تزال ميكانيكية في جوهرها. وقال: “هذا، وهو نموذج أولي حاليًا، يمتلك تقنية ثورية،” موضحًا أن النظام الجديد لا يعتمد على الضغط المادي بل على التدفق الكهربائي.
وصف كيف تعتمد الحقن التقليدية على القوة اليدوية لسحب السائل وحقنه، مما يجعل الجرعات الدقيقة صعبة. في المقابل، يعتمد النظام الجديد “على مبدأ التناضح الكهربائي،” باستخدام الكهرباء بدلاً من الضغط اليدوي للتحكم في حركة الأدوية.
وقال إن هذه التقنية الأساسية تأتي من مكون سيراميكي حاصل على براءة اختراع طوره العالم الياباني الدكتور مامورو هيرافوجي، والذي يمكن السائل من التحرك للأمام أو الخلف اعتمادًا على القطبية الكهربائية — مما يسمح بالشفط والحقن في جهاز واحد.
“عندما تضع الكهرباء هناك... فإنها تخلق قطبية، وتتفكك الإلكترونات داخل قناة هذا السيراميك،” أوضح شودري، واصفًا كيف تسمح المسام المجهرية داخل السيراميك بحركة السوائل فائقة التحكم.
على عكس المحاقن العادية، حيث تعتمد الجرعة على ضغط الإصبع وحجم الإبرة وسمك الدواء، قال شودري إن النظام الجديد يسمح للأطباء بالتحكم في التدفق بالكامل من خلال الجهد الكهربائي.
“باستخدام هذا، يمكنك الوصول إلى 0.05 ميكرولتر من الدواء،” قال، مضيفًا أن هذا المستوى من الجرعات الدقيقة يمكن أن يقلل بشكل كبير من استخدام الدواء والآثار الجانبية - خاصة في العلاج الكيميائي.
وقال إن هذه الدقة تهم أكثر عندما تكون الأدوية باهظة الثمن أو قاسية على الجسم. “في حالة العلاج الكيميائي، تكون الآثار الصحية للدواء عالية جدًا، لذا فإن عدم راحة المريض أمر بالغ الأهمية،” قال، مضيفًا أن التوصيل المباشر إلى موقع الورم يمكن أن يقلل من تلف الأنسجة السليمة.
تعتبر الإمارات، التي استثمرت بكثافة في علاج الأورام والعناية بالعيون، سوقًا رئيسيًا لهذه التكنولوجيا. قال شودري إن طب العيون هو أحد أكثر حالات الاستخدام إلحاحًا، خاصة لمرضى اعتلال الشبكية السكري المعرضين لخطر العمى.
“المحاقن العادية لا يمكن أن تصل إلى الشبكية،” قال، موضحًا أن النظام الجديد يمكنه استخدام إبر رفيعة جدًا وطويلة لتوصيل الأدوية مباشرة إلى الشبكية - وهو أمر غير ممكن حاليًا بالحقن القياسية.
في علم الأورام، يقوم الفريق بالفعل باختبار التكنولوجيا في سرطان الثدي، حيث يمكن توصيل الأدوية مباشرة إلى موقع الورم. “الإبر العادية لا يمكن أن تصل، وحتى لو وصلت، لا يمكنها دفع الدواء بالطريقة الصحيحة،” قال.
الأهم من ذلك، أضاف، أن النظام لا يتطلب تصميمات إبر جديدة - يمكن استخدام الإبر الموجودة حاليًا.
أوضح شودري أن الجهاز يتكون من جزأين رئيسيين - محقنة كهربائية ووحدة تحكم إلكترونية - مما يسمح للأطباء بالتحكم في الجهد الكهربائي والتدفق والجرعة بضغطة زر.
“هذا قابل للفصل،” قال، مشيرًا إلى أن أجزاء من النظام يمكن تعقيمها بينما تظل أجزاء أخرى، مثل مكون الشحن، منفصلة.
ستشمل النماذج المستقبلية رقائق متقدمة، وخزانات محسنة، وربما إصدارات تعمل بالبطارية - على الرغم من أن التعقيم لا يزال يمثل تحديًا للأنظمة المكتفية ذاتيًا بالكامل.
“سيساعد هذا في الدقة في الموقع، والتوصيل المتحكم فيه للغاية،” قال، مؤكدًا أن الجهاز ليس مخصصًا ليحل محل المحاقن العادية بل لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة.