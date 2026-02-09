جهاز يشبه القلم يَعِدُ بتغيير حياة مرضى السرطان والعيون في الإمارات

وقال إن هذه الدقة تهم أكثر عندما تكون الأدوية باهظة الثمن أو قاسية على الجسم. “في حالة العلاج الكيميائي، تكون الآثار الصحية للدواء عالية جدًا، لذا فإن عدم راحة المريض أمر بالغ الأهمية،” قال، مضيفًا أن التوصيل المباشر إلى موقع الورم يمكن أن يقلل من تلف الأنسجة السليمة.