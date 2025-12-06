جنة الخصوصية المطلقة: "جزيرة ثاندا جميرا" في تنزانيا.. كاملة لك بـ 33,300 دولار لليلة

الآن، وبعد عامين تقريباً، تدير الجانب الأقل بريقاً من الجنة، بدءاً من توصيل الوقود والطعام وصولاً إلى تناوب الموظفين. وقالت: "إنه لا يزال مكان عمل. نمزح بأننا نتقاضى رواتبنا على شكل غروب الشمس، ولكن هناك أيام تمثل فيها اللوجستيات تحدياً حقيقياً. لا يمكنك ببساطة الركض إلى سوبر ماركت عندما ينفد لديك الخس الطازج. في بعض الأحيان نرسل مروحية إلى دار السلام فقط لإحضار ما نحتاجه للضيوف. عليك أن تجد حلولاً دون التخلي عن مستوى الخدمة."

هناك أيضاً الجانب النفسي للعيش في جزيرة. غالباً ما يعمل الموظفون ثلاثة أشهر متواصلة، وإجازة شهر واحد. قالت مايا: "أنت تعيش حيث تعمل. لا يمكنك العودة إلى المنزل وفصل تفكيرك عن العمل. بعد فترة، قد تشعر ببعض الملل، ولهذا السبب يعتبر ذلك الشهر بعيداً مهماً للغاية. يعود الجميع بطاقة جديدة."

شخصية رئيسية أخرى هي ريان لآان، عالمة الأحياء البحرية المقيمة. نشأت في هولندا، ودرست علم الأحياء في أمستردام وواغينينغ، وكانت دائماً تنجذب إلى أي شيء يتعلق بالبحر. تدريب داخلي في استعادة الشعاب المرجانية في كينيا حول مسيرتها المهنية نحو العمل الميداني بعيداً عن العمل المكتبي. من خلال اتصال بالصدفة، جاءت إلى ثاندا في عام 2017 لما كان من المفترض أن يكون مشروعاً مدته ثلاثة أشهر. لم تغادر أبداً.

قالت: "عندما وصلت، كل ما عرفناه حقاً هو أن هناك شعاباً مرجانية هنا وشعاباً مرجانية هناك. لذا كانت الخطوة الأولى هي رسم خرائط لما لدينا بالفعل، وما هي المواقع في حالة جيدة، وما هي المواقع المتدهورة." من هناك، أطلقت مشاتل مرجانية، حيث تزرع شظايا صغيرة في ظروف خاضعة للرقابة قبل زرعها مرة أخرى على أقسام متضررة من الشعاب المرجانية أو على هياكل اصطناعية مصممة لمحاكاة الصخور الطبيعية.

مع مرور الوقت، توسع العمل ليشمل شراكات مع منظمات إقليمية. تتعاون ثاندا الآن مع مؤسسة "Marine Megafauna Foundation" في أبحاث أسماك القرش الحوتية، ومشروع حول أسماك القرش الشعابية ذات الزعنفة السوداء، و"Sea Sense" في الحفاظ على السلاحف البحرية وحماية شواطئ التعشيش على طول الساحل التنزاني.

قالت ريان: "عندما يساعد الضيوف في زراعة الشعاب المرجانية أو تصوير نمط بقعة سمكة قرش حوت لتحديد هويتها، يمكنهم رؤية بالضبط كيف ترتبط عطلتهم بالبحث العلمي."

ينتمي العديد من أعضاء الفريق إلى جزيرة مافيا القريبة والمجتمعات المحيطة. غالباً ما يكون لدى أطقم القوارب، والمراقبين، وموظفي التدبير المنزلي تاريخ عائلي مرتبط بهذه المياه، من الصيد إلى الإرشاد. هذا الارتباط يشكل كيفية تجربة الضيوف للمكان. الخدمة منتبهة، لكنها لا تبدو جامدة أبداً. هناك سهولة في كيفية تحرك الموظفين حول الجزيرة، وكأنهم في منزلهم وأنت ضيف مرحب به داخل ذلك المنزل.

تتضمن الجزيرة عنصراً للتوعية المجتمعية في جزيرة مافيا، حيث تدعم ثاندا التعليم من خلال المرافق المدرسية وبرامج الإثراء. تساهم جميرا أيضاً في مبادرة "نجمة للحياة" (Star for Life)، التي تركز على تمكين الشباب في تنزانيا وجنوب إفريقيا، لمواءمة العمل الخيري للوجهة مع الجهود الأوسع عبر منتجعات العلامة التجارية.

بطرق عديدة، تظهر جزيرة ثاندا إلى أين يتجه السفر الفاخر. لا يزال الضيوف يحصلون على طهاة خاصين، وفريق كامل تحت تصرفهم، وقائمة طويلة من الأنشطة وطائرة مروحية تنتظر عند هبوطهم. لكنهم يحصلون أيضاً على السياق. يسمعون من عالمة أحياء بحرية قضت سنوات في فهرسة الشعاب المرجانية، وقبطانة نشأت في جزيرة قريبة، وموظفين محليين تعرف عائلاتهم هذه المياه أفضل من أي زائر على الإطلاق.