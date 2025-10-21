جريمة إلكترونية انتهت بمأساة: ابن مقيم بالإمارات ينتحر.. وإيقاف معلمتين عن العمل في "كيرالا"

شهدت ولاية كيرالا جنوب الهند حادثة مأساوية بوفاة طالب يبلغ من العمر 14 عاماً، وهو ابن لمغترب يعمل في الإمارات، عن طريق الانتحار. وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتماماً كبيراً، وأثارت احتجاجات، وأسفرت عن إيقاف اثنين من المعلمين عن العمل.

عُثر على الشاب، الذي يرمز لاسمه بـ "أ.ج"، مشنوقاً في منزله بتاريخ 14 أكتوبر، مرتدياً الزي المدرسي، بعد يوم واحد فقط من تعرضه لإجراء تأديبي بسبب استخدامه لغة مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي مع مجموعة من أصدقائه، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الهندية.

كان المراهق، الذي يعمل والده في الإمارات، قد دخل في نقاش مع بعض زملائه حول استخدام لغة مسيئة ضد والد طالب آخر في محادثة على "إنستغرام". وقد أثار أحد أولياء الأمور هذه المشكلة مع إدارة المدرسة يوم الاثنين (13 أكتوبر). ونتيجة لذلك، تم توبيخ الأولاد في ذلك اليوم، على الرغم من أنه كان قد تقرر عدم تصعيد الأمر أكثر، حيث بدا أن الأولاد قد أدركوا خطأهم.

ومع ذلك، كانت مُدرسة الفصل ومديرة المدرسة غائبتين عند انعقاد الاجتماع الأولي. وفي اليوم التالي، زعمت العائلة أن مُدرسة الفصل أثارت القضية في الصف، وهددت علناً برفع قضية جرائم إلكترونية ضد "أ.ج"، مدعيةً أنه سيُسجن لمدة عام ونصف.

وفقاً لزملائه في الصف، كان "أ.ج" مُنزعجاً للغاية من سلوك المعلمة، وعُثر عليه ميتاً في اليوم نفسه. وقد أُقيمت جنازته بعد وصول والده من الإمارات يوم الأربعاء (15 أكتوبر). وفي اليوم التالي، قاطع الطلاب الدروس وانضم إليهم اتحادات طلابية للاحتجاج في المدرسة والمطالبة باتخاذ إجراء. وأسفر اجتماع عُقد بعد الاحتجاجات عن إيقاف المُدرسة ومديرة المدرسة عن العمل لمدة 20 يوماً.

ومع ذلك، ووفقاً لمديرة المدرسة، فإن المُدرسة لم ترتكب أي خطأ، واقتصرت على تحذير الصبي من العواقب المحتملة لتصرفه.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قضية "وفاة غير طبيعية" وتحقيق رسمي

أمر وزير التعليم في الولاية بفتح تحقيق مفصل في الحادثة. وتم تسجيل قضية وفاة غير طبيعية في وفاة الصبي. كما قدمت العائلة شكوى منفصلة تزعم فيها تعرضه لإساءة نفسية. وصرح مسؤولون في الشرطة بأنه يجري تسجيل إفادات من الطلاب والموظفين والمُدرسة المعنية. ومن المتوقع أن تُستأنف الدراسة في المدرسة يوم الأربعاء.

اتهام "بالاستهداف المتعمد"

زعمت عائلة "أ.ج" أن مُدرسة الفصل "استهدفته عمداً" لأكثر من ستة أشهر بعد أن تقدم والده بشكوى ضدها إلى المدرسة. ووفقاً لعمه، كانت المُدرسة قد ضربت طالب الصف التاسع بعد حادثة تتعلق ببعض الطلاب الذين رموا منافض السبورة على بعضهم البعض.

وقال عمه لوسائل الإعلام الهندية: "كانت هناك علامات حمراء في جميع أنحاء ظهره". وأضاف أن والد الصبي ذهب إلى المدرسة وطلب من المعلمين عدم ضرب الأطفال، وبعد ذلك بدأت المُدرسة في استهدافه.

أمر وزير التعليم في الولاية بفتح تحقيق مفصل في الحادثة. وتم تسجيل قضية وفاة غير طبيعية في وفاة الصبي. كما قدمت العائلة شكوى منفصلة تزعم فيها التعرض لإساءة نفسية. وصرح مسؤولون في الشرطة بأنه يجري تسجيل إفادات من الطلاب والموظفين والمُدرسة المعنية. ومن المتوقع أن تُستأنف الدراسة في المدرسة يوم الأربعاء.