ثورة "التعارف السريع" مفهوم التواصل المهني الجديد في دبي

أطلقت غرفة التجارة البريطانية في دبي سلسلة التعارف السريع الخاصة بها بعد الجائحة في أوائل عام 2022، بينما كان الأعضاء يتعاملون مع العمل عن بُعد والعزلة ونقص التواصل المهني الهادف، كما تقول كاتي هولمز، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في دبي (BCCD). وتقول: "في ذلك الوقت، رأينا مهنيين موهوبين حريصين على التقدم في حياتهم المهنية ولكنهم يكافحون للعثور على شبكة الدعم المناسبة. واستجابةً لذلك، أطلقت الغرفة مبادرة للإرشاد السريع مصممة لجمع الناس معاً مرة أخرى وإعادة بناء دعم الأقران الذي كان دائماً محورياً لمهمتنا". وتذكر هولمز أن ردود الفعل من الأعضاء والشركات المشاركة كانت "إيجابية للغاية". وتضيف: "لقد وسعنا المفهوم إلى سلسلة مخصصة لتطوير الأعمال بجلسات ربع سنوية". وقد أدى الطلب المتزايد إلى ظهور قوائم انتظار، مما دفع الغرفة لزيادة الوتيرة لتصبح كل شهرين. وتقول هولمز إن التنسيق تطور ليلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك "تعارف سريع مخصص للآباء العائدين إلى سوق العمل، وربط الطلاب بالشركات لسد الفجوة بين التعليم والصناعة، ونسخة (Business Advance) الحصرية للمديرين التنفيذيين والقادة الكبار" في الفئة الأعلى من عضوية الغرفة.