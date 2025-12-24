ثورة "التعارف السريع" مفهوم التواصل المهني الجديد في دبي

في العاشر من يونيو، جلست فيكتوريا كامب، المقيمة في دبي، أمام جهاز المحمول الخاص بها، وسجلت دخولها إلى "Google Meet" وراقبت مجموعة صغيرة من المحترفين وهم يتوافدون تدريجياً إلى الغرفة الافتراضية. كامب، وهي مؤسسة منصة "Affinect"، وهي منصة لذكاء الضيوف في قطاع الضيافة، كانت تحضر فعالية تعارف سريع افتراضية نظمتها "Founder Connects"، وهي مجتمع لمؤسسي الشركات الناشئة المقيمين في الإمارات. مُنح المشاركون بضع دقائق للتفاعل والحديث عن أعمالهم قبل الانتقال إلى المشارك التالي؛ فالأمر يشبه إلى حد ما المواعدة السريعة، لكنه أقل إحراجاً.
بمجرد تسجيل الدخول، يتم فصل المشاركين إلى غرف فرعية تدور بنظام المناوبة، كما تتذكر كامب. وتقول: "كنا ندردش ثم نتلقى رسالة في زاوية الشاشة تقول إن الوقت قد حان للانضمام إلى غرفة أخرى". وأعقب الجلسة الافتراضية لقاء حضوري في وقت لاحق من نفس اليوم، حيث تمكن المشاركون الذين حدث بينهم انسجام في وقت سابق من إعادة التواصل واستئناف محادثاتهم. وتضيف: "تبني هذا الاتصال، ثم في المساء، تدخل غرفة مليئة بالناس وتجد نفسك تقول: (أوه، أحتاج إلى اللحاق بهذا الشخص ومتابعة حديثنا من حيث توقفنا)". وتضيف كامب، بصفتها شخصية انطوائية، أن هذا التنسيق يمنحها شعوراً بالراحة.
تقول الجهات المنظمة والمشاركون إن فعاليات التعارف السريع نمت شعبيتها على مدار العامين الماضيين لعدة أسباب؛ فمن ناحية، تجبر الجلسات القصيرة والموقوتة المشاركين على صقل عرضهم الترويجي والتواصل مع أشخاص لم يكونوا ليقتربوا منهم في العادة. تقول كامب: "وجدت ذلك أمراً منعشاً". كما أنها تفتقر إلى ضغوط التعارف التقليدي – فعلى سبيل المثال، يُعفى المشاركون من القلق الاجتماعي المرتبط بكيفية إنهاء محادثة لا تؤدي إلى أي نتيجة. وأخيراً، في مدن سريعة الخطى مثل دبي وأبوظبي، يعد الوقت أحد أثمن الأصول، كما يقول روني هيج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Founder Connects". ويضيف: "الناس هنا حريصون على التواصل، لكنهم بحاجة للقيام بذلك بكفاءة"، موضحاً أن التعارف السريع يختصر الطريق ويسمح للمهنيين المشغولين بالوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص في أقل وقت ممكن.
كامب، وهي متمرسة في بناء العلاقات، تألف تماماً تلك المحادثات التي تبدو واعدة في البداية ولكنها تخمد بسرعة – مما جعلها تشعر ببعض السأم. لذا، فهي تحب أنه في مثل هذه الفعاليات، لا يبحث الناس عن إحالات (Referrals) منك. تقول: "الناس يبحثون عن معرفة بالسوق، يبحثون عن مستثمرين، أو أشخاص للعمل معهم، أو أنواع مختلفة من التعاون، ولا أشعر أنني أضيع وقتي في محاولة بناء أعمال شخص آخر". وتساعدها هذه اللقاءات على بناء الشبكة الصحيحة وتجعلها جزءاً من فرص مثيرة. وتوضح قائلة: "التقيت ببعض الوكالات التي تتماشى احتياجات عملائها بشكل جيد مع (Affinect). كما التقيت بأصحاب أعمال مهتمين بالعمل معي شخصياً على استراتيجية أعمالهم، حيث أن خلفيتي هي في الضيافة وتطوير البرمجيات. وقد قمت أيضاً بتعيين مواهب تمتلك المهارات المناسبة".
يقول هيج إن المنظمة أطلقت أول مبادرة للتعارف السريع في يونيو من هذا العام لسد الفجوة بين الأعضاء بطريقة لا توفرها اللقاءات التقليدية غالباً.
يضيف هيج أن "Founder Connects" تدير حالياً علامتين تجاريتين للقاءات؛ إحداهما هي "Spotlight"، وهي فعالية التعارف السريع الافتراضية الشهرية التي حضرتها كامب، حيث يشارك الأعضاء في جولات سريعة ثنائية قبل الانتقال تلقائياً إلى المشارك التالي. ويقول هيج: "إنها جلسة افتراضية مركزة مدتها 75 دقيقة، حيث يلتقي كل عضو بتسعة مؤسسين مختلفين تماماً. لقد وجدنا أن إجراء الجزء (السريع) عبر الإنترنت أسهل بكثير من الناحية اللوجستية ويحترم وقت أعضائنا". ويحضر "Spotlight" بشكل أساسي أعضاء مجتمعهم الذين تم فحص طلباتهم، لذا يوضح هيج أن الأجواء مختلفة؛ "إنها ليست غرفة مليئة بالغرباء، بل هي تجمع للأقران". ويضيف: "حتى الآن، نجحنا في تسهيل الاتصالات بين أكثر من 300 مؤسس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة".
تقول إيشيتا داتا، رئيسة المشاريع والبرامج في منظمة "Women in Tech UAE"، التي تدعم النساء العاملات في مجال التكنولوجيا، إنهم بدأوا في تنظيم فعاليات التعارف السريع منذ حوالي خمسة أشهر. وتقول داتا: "لقد حضرت فعاليات تعارف سريع في الإمارات وأماكن أخرى، وأحب هذا التنسيق حقاً لأنه أكثر استهدافاً ويسمح لك بمقابلة عدد أكبر بكثير من الناس".
تُعقد فعالياتهم جميعاً بشكل حضوري، وتتكون من جولات مدتها ثلاث دقائق، حيث تراقب داتا الوقت وتوجه المجموعة وتعمل أحياناً كحكم إذا انغمس مشاركان في الحديث بشكل مفرط، على الرغم من أنه يُسمح للمجموعة أحياناً بالتحرك من حولهما. قد لا يكون التعارف سهلاً على الجميع، لذا وكما توضح دانييلا ناستاس، مسؤولة التواصل الاجتماعي والمجتمعي في "Women in Tech UAE"، فإن الإطار الزمني القصير يشجع الناس على أن يكونوا موجزين أثناء شرح هويتهم وما يريدونه ونوع التعاون الذي يبحثون عنه. وتقول: "إنه يجبرك على تقديم نفسك بشكل أفضل". ومن ناحية أخرى، فإن الإيجاز ليس نقطة قوة للجميع، حيث تقول داتا: "إنه يميل إلى تفضيل الأشخاص الذين لديهم خبرة في هذا المجال أو المتواصلين الجيدين جداً".
ومع ذلك، أدت هذه اللقاءات إلى محادثات أطول على فنجان قهوة، وفي نهاية المطاف، إلى تعاون تجاري. وتضيف داتا: "نحن نقوم أيضاً بمراجعة قصيرة (Retrospective) بعد ذلك للحصول على الملاحظات".
أطلقت غرفة التجارة البريطانية في دبي سلسلة التعارف السريع الخاصة بها بعد الجائحة في أوائل عام 2022، بينما كان الأعضاء يتعاملون مع العمل عن بُعد والعزلة ونقص التواصل المهني الهادف، كما تقول كاتي هولمز، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة البريطانية في دبي (BCCD). وتقول: "في ذلك الوقت، رأينا مهنيين موهوبين حريصين على التقدم في حياتهم المهنية ولكنهم يكافحون للعثور على شبكة الدعم المناسبة. واستجابةً لذلك، أطلقت الغرفة مبادرة للإرشاد السريع مصممة لجمع الناس معاً مرة أخرى وإعادة بناء دعم الأقران الذي كان دائماً محورياً لمهمتنا". وتذكر هولمز أن ردود الفعل من الأعضاء والشركات المشاركة كانت "إيجابية للغاية". وتضيف: "لقد وسعنا المفهوم إلى سلسلة مخصصة لتطوير الأعمال بجلسات ربع سنوية". وقد أدى الطلب المتزايد إلى ظهور قوائم انتظار، مما دفع الغرفة لزيادة الوتيرة لتصبح كل شهرين. وتقول هولمز إن التنسيق تطور ليلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع، بما في ذلك "تعارف سريع مخصص للآباء العائدين إلى سوق العمل، وربط الطلاب بالشركات لسد الفجوة بين التعليم والصناعة، ونسخة (Business Advance) الحصرية للمديرين التنفيذيين والقادة الكبار" في الفئة الأعلى من عضوية الغرفة.
استضافت الغرفة 20 جلسة تعارف سريع حتى الآن، حيث يجلس الحاضرون في أزواج ويشاركون في محادثات ثنائية تستمر عادةً لمدة ثلاث دقائق. وتوضح قائلة: "عندما ينتهي الموقت، ينتقل أحد الصفوف إلى المقعد التالي، مما يسمح للمشاركين بمقابلة كل شخص في الغرفة بطريقة منهجية". ويقتصر الحضور في هذه الفعاليات على 50 مشاركاً، مع ممثل واحد لكل شركة. وتقول هولمز: "هذا يضمن لكل حاضر فرصة التواصل مع الجميع خلال الجلسة التي تستمر ساعتين. الجلسات تُدار بدقة وتبدأ وتنتهي دائماً في الموعد المحدد. إنها تجربة مكثفة وسريعة الحركة، ولكن هذا هو بالضبط ما يجعلها مجزية للغاية".
يقول باري لي كامينغز، كبير المسؤولين الرقميين والمؤسس المشارك لشركة "Contractors Direct" وعضو في فئة "Business Advance" في الغرفة، إن أول فعالية حضرها أسفرت عن تطوير شراكتين بالإضافة إلى "بعض التعريفات بأشخاص رائعين آمل أن أتمكن من دعمهم في المستقبل".
ويضيف: "تنسيق فعاليات التعارف السريع يعمل بشكل جيد حقاً لتوفير الهيكل اللازم لما يمكن أن يكون مجرد فعالية تعارف عادية أخرى. إنه يجعل الجميع يتحدثون مع أشخاص قد لا يقتربون منهم لولا ذلك، وبالطبع، هذا هو المكان الذي تُبنى فيه الاتصالات، وتُكتشف فيه المصالح المشتركة، وتُعقد فيه الصفقات التجارية".