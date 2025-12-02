ثلث طلاب جامعات الإمارات يظهرون أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كشفت دراسة أجريت في الإمارات عام 2024 أن ما بين 13.6 و 34% من طلاب الجامعات أظهروا أعراضاً مرتبطة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ، مع ملاحظة مستويات أعلى بين النساء. ومع تزايد الوعي باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين، يقول الأطباء إن هذه الزيادة تعكس تحولات أوسع في طريقة عيش الشباب ودراستهم وتكوينهم للعلاقات اليوم.

ووفقاً للخبراء، يأتي هذا في الوقت الذي غالباً ما يكشف فيه الانتقال إلى مرحلة البلوغ عن علامات كانت مُقنَّعة سابقاً بفعل الروتين المدرسي الصارم والدعم الأبوي. وقالت ليندي نهلابو، أخصائية نفسية في مركز "ثرايف" للرفاهية في دبي، إن تزايد المتطلبات يجعل الأعراض أكثر وضوحاً.

وأوضحت: "يُتوقع منهم التخطيط والتنظيم وإدارة المهام بشكل مستقل. وعندما يصبح العبء المعرفي أثقل، تصبح أعراض مثل النسيان، أو التجنب، أو تحمل الكثير من الالتزامات أكثر وضوحاً".

قد يظهر فرط النشاط على شكل قلق داخلي بدلاً من الحركة الجسدية. وقد تبدو الاندفاعية مثل الإفراط في إعطاء الأولوية للأنشطة الاجتماعية. وقد يتجلى عدم الانتباه على شكل إرهاق عقلي مستمر أو صعوبة في تقسيم المهام.

الدراسة، التي أجراها "اليتيم وزملاؤه"، شملت 406 من الشباب البالغين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاماً. كما لاحظت أن الإناث أبلغن عن أعراض احتمال الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمعدلات أعلى من الذكور، مما قد يشير إلى فجوات محتملة في الفحص والوصم.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع صحيفة KT على قنوات واتساب

التشتت الرقمي قد يفاقم الأعراض

بما أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة نمائية عصبية، يحذر الخبراء من أن الإفراط في التحفيز الحديث والتشتت الرقمي يمكن أن يفاقم الأعراض.

وأضافت (نهلابو): "الضوضاء الرقمية المستمرة، والتبديل السريع للمهام، والحمل الحسي الزائد يمكن أن تزيد من حدة السمات الأساسية، خاصة الصعوبات المتعلقة بتنظيم الانتباه، والاندفاعية، والتفاعل العاطفي، والوظائف التنفيذية".

وأشارت إلى أن هذا لا يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل مباشر، لكنه يمكن أن يضخم الأعراض، ويكشف نقاط الضعف في وقت مبكر، ويزيد من التداخل مع حالات نفسية أخرى.

يقول الأطباء إن هذه التحديات تؤثر على مجالات الحياة التي تتجاوز الجانب الأكاديمي. فطريقة تواصل الشباب والحفاظ على علاقاتهم يمكن أن تتغير عندما تُساء فهم الأعراض.

تشير الأبحاث إلى أن الأزواج الذين يعاني أحد شريكيه من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يكونون أكثر عرضة مرتين تقريباً للصراعات الخطيرة أو الانفصال مقارنة بالأزواج العاديين (غير المصابين باضطرابات عصبية). ويشدد الخبراء على أن هذا لا يعني أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يؤدي إلى الانفصال؛ بل إن سوء الفهم والضغوط اليومية يمكن أن تتراكم إذا لم يفهم أي من الشريكين ما يحدث.

قالت نهلابو: "عندما تُفسَّر الأعراض على أنها عدم اكتراث، ينمو الاستياء. إن إدراك النية أمر مهم. فالتعاون هو ما يقوي العلاقة".

قالت الدكتورة مانويلا باوني، وهي أخصائية نفسية سريرية ذات توجه ديناميكي نفسي تعمل مع الأزواج، إن العديد من المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يجلبون صفات قوية للعلاقات. وأضافت: "يمكن أن يجعل الشغف والإبداع الروابط وثيقة. ولكن عندما يُفسَّر النسيان أو شرود الذهن على أنه عدم اهتمام، فإنه يخلق دورة يصعب إيقافها دون وعي. وفهم مصدر السلوكيات هو الخطوة الأولى لكسر تلك الدورة".

تُعتبر خدمات التشخيص والدعم في بعض الأحيان باهظة الثمن أو يصعب الوصول إليها. وينصح الأطباء البالغين الذين يشتبهون في إصابتهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالبدء بالتحدث إلى طبيب، واستخدام أدوات فحص مُعتمَدة، وتبني إجراءات روتينية تدعم التركيز والتواصل.

قالت جيسيكا روسلي، مستشارة العلاقات: "يشتمل التقدم على كلا الجانبين. الأمر لا يتعلق بالقول: "تقبلني لأنني مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه"، بل بالقول: "أنا أعرف أن هذا يؤثر عليك وأنا أعمل على معالجته". وعندما تلتقي المسؤولية بالتعاطف، ينمو التقارب".

يقول الخبراء إن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يحدد مسبقاً مستقبل العلاقة أو نجاح الطالب. ويمكن أن يمنع الفهم المبكر التوتر ويساعد الشباب البالغين على بناء هيكل يدعم التواصل، سواء في الحياة اليومية أو على المدى الطويل.