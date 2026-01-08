توقف فوراً عن الاستخدام.. خارطة طريق للتعامل مع منتجات "نستله" المسترجعة

قالت شركة نستله يوم الاثنين إنها سحبت بعض الدفعات من منتجات تغذية الرضع، بما في ذلك تركيبات SMA وBEBA وNAN، بسبب احتمال تلوثها بسموم يمكن أن تسبب الغثيان والقيء. ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة عمليات السحب لتشمل 37 دولة على الأقل، وأصدرت استشارة عالمية تتعلق ببعض منتجات حليب الأطفال بعد اكتشاف سم بكتيري نادر في أحد المكونات التي وردها شريك رئيسي.

وذكرت الشركة أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات، لكنها سحبتها "من قبيل الحذر الشديد". وتطرقت نستله إلى عدد من المخاوف التي قد تراود الآباء ومقدمي الرعاية.

ما هو "السيريوليد" وما هي المخاطر؟

يتركز القلق حول "السيريوليد"، وهو سم تنتجه بعض سلالات بكتيريا "العصوية الشمعية" (Bacillus cereus). يمكن أن يسبب السيريوليد أعراض التسمم الغذائي، والتي يمكن أن تظهر بسرعة وتشمل القيء وتشنجات المعدة. ورغم أن وجوده في الزيوت المستخدمة في حليب الأطفال نادر للغاية، إلا أن نستله تعمل بشكل وثيق مع مورد المكونات للتحقيق في السبب الجذري.

ما هي الأعراض التي يجب على الآباء مراقبتها؟

على الرغم من عدم تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المعنية حتى الآن، يُنصح الآباء بمراقبة أطفالهم بحثاً عن:

القيء الشديد أو المستمر.

الإسهال.

الخمول غير المعتاد.

عادة ما تظهر الأعراض، في حال حدوثها، خلال 30 دقيقة إلى 6 ساعات بعد التعرض للسم. إذا ظهرت على طفلك أي من هذه العلامات، فاستشر طبيب الأطفال فوراً. وفي حال عدم ظهور أي أعراض، فلا داعي للقلق بشأن التأثير الصحي.

ما هي منتجات نستله المتأثرة؟

يُستخدم المكون المتأثر، وهو زيت حمض الأراكيدونيك (ARA)، في ماركات متعددة من حليب الأطفال التي تُباع في بلدان مختلفة. تختلف المنتجات والدفعات المتأثرة المحددة حسب السوق. يجب على الآباء مراجعة موقع نستله المحلي أو الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية للتحقق مما إذا كان منتجهم مشمولاً في عملية السحب.

ماذا يجب على الآباء فعله إذا كان لديهم منتج متأثر؟

التوقف عن الاستخدام فوراً.

التحقق من أرقام الدفعات الموجودة على العبوة ومراجعة إشعارات السحب الرسمية لشركة نستله أو العلامة التجارية محلياً.

إعادة المنتج وفقاً للتعليمات المقدمة للحصول على كامل المبلغ المسترد.

يُوصى بالتوقف عن استخدام المنتجات المسحوبة حتى لو لم تظهر على الطفل أي أعراض.

هل هذا جزء من مشكلة سلامة أوسع؟

تقول نستله إن هذه المشكلة تقتصر على عدد محدود من الدفعات التي تحتوي على مكون غير مطابق للمواصفات. وتؤكد أن بروتوكولات الجودة العامة لديها تظل قوية، وأن الشركة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السلامة.

رسالة نستله للآباء؟

قالت نستله: "تظل سلامة الغذاء ورفاهية الرضع على رأس أولوياتنا". وتتعاون الشركة بشكل كامل مع السلطات، وتنفذ عمليات السحب عند الضرورة، وتقدم إرشادات واضحة وشفافة للآباء ومقدمي الرعاية.