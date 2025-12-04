تمكين المراهقين في العصر الرقمي.. مسؤولية جماعية لحماية جيل المستقبل

مع تحول الفضاءات الرقمية إلى جزء أساسي من الطريقة التي يتواصل بها المراهقون ويبدعون وينمون، امتدت مسؤوليات الوالدين في العصر الحديث إلى ما هو أبعد من المدارس والفصول الدراسية والحياة اليومية، لتشمل مساعدتهم في التنقل بأمان ووعي وثقة في العالم الرقمي.
إن مسألة كيفية إنشاء منظومة رقمية أكثر أمانًا للمراهقين تُعد قضية ملحّة تتطلب اهتمامًا جماعيًا عاجلًا. فقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادة مستمرة في تعزيز الرفاهية الرقمية، من خلال مبادرات مثل «الميثاق» بالشراكة مع مجلس الرفاهية الرقمية، مما يمهد الطريق لتجارب رقمية أكثر أمانًا وملاءمة للفئة العمرية. ومع تزايد وصول التكنولوجيا الذي يطمس الحدود بين العالمين الافتراضي والواقعي، يتحمّل صناع السياسات ومنصات التكنولوجيا والعائلات مسؤولية مشتركة لتهيئة بيئاتٍ تدعم النمو الصحي للشباب.
وتقول جواهر عبد الحميد رئيسة السياسة العامة، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب إنك بالنسبة للمراهقين في عصرنا الحالي، الذين تتشابك حياتهم مع التفاعلات الرقمية، يجب أن تبدأ السلامة بالتصميم المتعمّد. تلعب المنصات الاجتماعية دورًا محوريًا هنا—ليس فقط في تقديم مزايا مبتكرة، بل أيضًا في معالجة التحديات الفريدة الناجمة عن تطوّر المشهد الرقمي. تُظهر الدراسات العالمية الحديثة أن مخاوف الآباء لا تزال ثابتة: من التعرض للمحتوى الضار والتنمر الإلكتروني إلى المخاطر المستمرة المتعلقة بخصوصية البيانات. ويؤكد ذلك على أهمية إدماج تدابير السلامة في صميم المنتجات الرقمية، بدلاً من التعامل معها كإضافات اختيارية.
تُعد الميزات المدروسة بعناية مثل ميزة التنبيهات المنزلية الجديدة من «سناب شات» مثالًا على كيفية معالجة التكنولوجيا لهذه المخاوف بطريقة فعّالة وهادفة. تتيح هذه الميزة للآباء تلقي إشعارات عند وصول أبنائهم المراهقين إلى مواقع آمنة محدّدة مسبقًا، مما يجسر الفجوة بين الرقابة الرقمية وراحة البال الواقعية. والأهم من ذلك أنها تتم بموافقة المراهق نفسه، في توازن بين الاستقلال والطمأنينة—وهو ما يعكس تركيز الإمارات على توفير بيئات يشعر فيها الأطفال والعائلات بالتمكين والحماية في الوقت ذاته.
في جوهر هذه القضية يكمن الفهم المتغير لكيفية تواصل المراهقين وتفاعلهم عبر الإنترنت. لا تزال الضغوط الاجتماعية والمعلومات المضللة ومخاوف الخصوصية تمثل تحديات جسيمة، لكنها ليست مستحيلة الحل. تقع على عاتق المنصات التكنولوجية مسؤولية أخلاقية لابتكار تقنيات تجعل الرفاهية أولوية، والذهاب إلى ما هو أبعد من الحلول السطحية، من خلال غرس مبادئ الأمان والخصوصية في أساس عملياتها. يتضمّن «مركز سناب» الآن أدلة إرشادية خطوة بخطوة حول أدوات داخل التطبيق مثل «مركز العائلة»، الذي يتيح لمقدمي الرعاية معرفة من يتحدث إليه المراهق من دون الاطلاع على محتوى الرسائل. كما باتت أقسام الأسئلة الشائعة ومقاطع الفيديو التوضيحية القصيرة، التي يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر ومحاور النقاش القابلة للتحميل، والتي كانت تُعرض سابقًا فقط في الفعاليات المباشرة، متاحة الآن بسهولة. كما يتم استخدام لغة أكثر شمولًا وتوفير موارد خاصة بكل منطقة، بحيث تجد كل أسرة النصائح التي تتوافق مع قيمها الخاصة.
وعلاوة على هذه الخصائص، من المهم أن ندرك أن جهود السلامة لا يمكن أن تنجح بمعزل عن التعاون. فالتنسيق عنصر أساسي، سواء من خلال الشراكات مع صناع السياسات أو مع مؤسسات مثل مجلس الرفاهية الرقمية الإماراتي، أو من خلال مبادرات مثل «الميثاق»—الميثاق الجديد للرفاهية الرقمية الذي يقوده مجلس الرفاهية الرقمية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة (ECA). وفي الوقت ذاته، من الواضح أن الآباء يحتاجون إلى موارد بسيطة وسهلة الوصول لمساعدتهم على توجيه أبنائهم في العالم الرقمي بثقة. وتقع على المنصات التكنولوجية مسؤولية جعل أدوات السلامة intuitive وسهلة الاستخدام، سواء عبر مراكز السلامة العائلية، أو مجموعات الأدوات التعليمية، أو حملات التوعية المستمرة.
يلعب التعليم أيضًا دورًا مهمًا في البقاء في مقدمة المخاطر عبر الإنترنت. الموارد مثل مراكز سلامة الأسرة المخصصة أو مجموعات أدوات الرفاهية الرقمية ضرورية لتزويد كل من المراهقين ومقدمي الرعاية بالمهارات اللازمة للتنقل في العالم الرقمي بثقة. تمتد المسؤولية عن تعزيز هذه العادات الصحية عبر جميع أصحاب المصلحة - الآباء والمدارس وشركات التكنولوجيا على حد سواء.
ومع ذلك، فإن التكنولوجيا ليست سوى جزء من الحل. يبقى الحوار المفتوح داخل الأسر أمرًا بالغ الأهمية. من خلال تعزيز المحادثات المستمرة حول واقع الحياة الرقمية - سواء الفرص أو المخاطر - يمكن للأسر بناء الثقة والتفاهم. عندما يشعر الآباء بالثقة في مناقشة قضايا مثل التنمر عبر الإنترنت، أو المحتوى الضار، أو حتى تأثير الصحة النفسية لوسائل التواصل الاجتماعي، فمن المرجح أن يشعر المراهقون بالدعم في مواجهة هذه التحديات.
إن السلامة الرقمية ليست مرتبطة بموسم أو فترة معينة—بل هي مسؤولية مستمرة يجب أن تبقى في صدارة الاهتمام مع استمرار تطور التكنولوجيا. فبينما يمكن للتكنولوجيا أن تمكّن وتحمي، إلا أنها تعمل بأكبر قدر من الفاعلية عند دمجها مع الجهود الاستباقية من جميع أنحاء المجتمع. ومن خلال التعاون، يمكننا ضمان أن يصبح العالم الرقمي مساحة يزدهر فيها المراهقون، لا مجرد يتواصلون ويتشاركون. إنها مسؤولية جماعية ستحدد ملامح مستقبل مجتمعنا الرقمي.
جواهر عبد الحميد هي رئيسة السياسة العامة، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب إنك.