تكنولوجيا ذكية للمستأجرين في الإمارات: حلول سهلة وموفرة

تخيل أن تعود إلى المنزل بعد يوم طويل في دبي وسط زحام مروري وتشغل موسيقى مريحة أو تضبط الإضاءة بأمر بسيط. يعد جهاز أمازون إيكو (الجيل الرابع)، المتوفر على (Amazon.ae) مقابل 400 درهم تقريباً، هو مركز متعدد الاستخدامات للأجهزة الذكية في المنزل. كل ما عليك فعله هو توصيله، وربطه بشبكة الواي فاي، وبدء التحكم في كل شيء من الإضاءة إلى الموسيقى باستخدام صوتك فقط. هذا الجهاز لا يضيف الراحة فحسب، بل يعزز أيضاً أجواء منزلك دون الحاجة إلى تغييرات دائمة.