تكنولوجيا ذكية للمستأجرين في الإمارات: حلول سهلة وموفرة
هل تعلم أن أكثر من 70% من سكان الإمارات يعيشون في منازل مستأجرة؟ إذا كنت واحداً منهم، هل فكرت يوماً في جعل منزلك المؤجر أكثر تخصيصاً أو مزوداً بتقنيات حديثة؟ تساعد الأجهزة الذكية للمنازل المستأجرين في الاستمتاع بأسلوب حياة ذكي دون تكاليف باهظة أو الحاجة إلى تغييرات دائمة. مع خيارات التكنولوجيا الذكية ذات التكلفة المعقولة، يمكنك تحسين تجربة المعيشة والتأقلم مع تحديات الإيجار في الإمارات. دعونا نكتشف بعض الأجهزة الذكية المثالية للمستأجرين، لأنها سهلة التثبيت والاستخدام ويمكنك أخذها معك عند الانتقال.
أمازون إيكو (الجيل الرابع)
تخيل أن تعود إلى المنزل بعد يوم طويل في دبي وسط زحام مروري وتشغل موسيقى مريحة أو تضبط الإضاءة بأمر بسيط. يعد جهاز أمازون إيكو (الجيل الرابع)، المتوفر على (Amazon.ae) مقابل 400 درهم تقريباً، هو مركز متعدد الاستخدامات للأجهزة الذكية في المنزل. كل ما عليك فعله هو توصيله، وربطه بشبكة الواي فاي، وبدء التحكم في كل شيء من الإضاءة إلى الموسيقى باستخدام صوتك فقط. هذا الجهاز لا يضيف الراحة فحسب، بل يعزز أيضاً أجواء منزلك دون الحاجة إلى تغييرات دائمة.
جرس باب "رينج برو" الذي يعمل بالبطارية
لمن يسعون لتعزيز الأمان في منازلهم، فإن جرس باب "رينج برو" الذي يعمل بالبطارية هو خيار رائع. يتميز جرس الباب الذكي الذي يعمل بالبطارية بكاميرا عالية الدقة مع رؤية ليلية، مما يسمح لك برؤية من هو على بابك من أي مكان. إنه مثالي لسكان الإمارات العربية المتحدة الذين يسافرون كثيراً أو لديهم جداول أعمال مزدحمة. متوفر في متاجر التجزئة المحلية مثل كارفور وشرف دي جي، وهو سهل التركيب ولا يتطلب أي أسلاك، مما يجعله حلاً مثالياً للمستأجرين. متوفر مقابل 499 درهماً إماراتياً على (Jumbo.ae)
مقبس "وايز"
مقبس "وايز" (Wyze Plug) هو جهاز بسيط وفعّال يحول أي جهاز إلكتروني إلى جهاز ذكي. كل ما عليك فعله هو توصيله بالمنفذ، وربطه بشبكة الواي فاي، واستخدام هاتفك للتحكم فيه عن بُعد. سواء كنت ترغب في أتمتة المصابيح أو إدارة الأجهزة المنزلية، يوفر وايز بلغ حلاً مريحاً وبأسعار معقولة. إنه مفيد بشكل خاص لتوفير استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة عن طريق جدولة الأجهزة لإيقاف التشغيل تلقائياً. يمكنك العثور عليه على (Amazon.ae) بسعر 113 درهم.
مقبس واي فاي ذكي من (كاسا) مع خاصية مراقبة الطاقة
القابس الذكي من "تي بي لينك"، المتوفر بسعر 120 درهم على (Amazon.ae)، يتيح لك التحكم في الأجهزة عن بُعد ويقدم أيضاً مراقبة لاستهلاك الطاقة. يعد هذا الجهاز استثماراً ممتازاً للمستأجرين المهتمين بالتكنولوجيا الذين يرغبون في خفض فواتير الكهرباء والماء. كما يدعم المساعدين الصوتيين، مما يعزز الراحة والسهولة في الاستخدام.
وصلة الطاقة الذكية "تي بي لينك كاسا واي فاي إتش إس 300".
إذا كنت تمتلك العديد من الأجهزة، فإن وصلة الطاقة الذكية "تي بي لينك كاسا واي فاي إتش إس 300" هي الحل المثالي. تأتي بستة منافذ يمكن التحكم فيها بشكل منفصل، مما تمكنك من إدارة الأجهزة المتعددة عبر هاتفك. تعد هذا الوصلة مثالية لأتمتة بيئة العمل في المنزل أو تجهيزات الترفيه. متوفرة في متاجر مثل شرف دي جي، وتعتبر خياراً عملياً للمحترفين في مدن مثل دبي أو أبوظبي. السعر: 277 درهم.
مصباح "فيليبس هيو" الذكي
لتوسيع خيارات الأجهزة الذكية، يمكن أن يكون لمصباح "فيليبس هيو" الذكي تأثير كبير. متوفر على (Amazon.ae) بسعر 200 درهم، يسمح لك هذا المصباح بالتحكم في سطوع وألوان الإضاءة من خلال هاتفك الذكي أو المساعد الصوتي. سهل التثبيت ولا يتطلب أسلاكاً معقدة، مما يجعله خياراً مثالياً للمستأجرين. تخيل أن تستضيف حفل عشاء في شقتك في دبي مارينا وتضبط الإضاءة لتناسب الجو الذي تريده. إنه جهاز مبتكر حقاً.
ترموستات "نيست"
من بين الأشياء التي يجب اقتناؤها جهاز ترموستات "نيست"، والذي يبلغ سعره حوالي 900 درهم. فهو يتعرف على جدولك الزمني ويبرمج نفسه للمساعدة في توفير الطاقة. ورغم أنه يمثل استثماراً أكبر قليلاً، الا ان توفير الطاقة والراحة التي يوفرها يجعلانه يستحق العناء. وبالنسبة لسكان الإمارات العربية المتحدة الذين يتعاملون مع تكاليف التبريد المرتفعة خلال الصيف، يمكن أن يكون هذا الجهاز بمثابة تغيير جذري.
اختيارات ذكية لأسلوب حياة مستدام
مع زيادة تكاليف الطاقة والتركيز المتزايد على الاستدامة، توفر الأجهزة الذكية مثل القابس الذكي من كاسا إصدار "سليم" (Kasa Smart Plug Slim) راحة الاستخدام بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة. تتماشى هذه الأجهزة مع أهداف الاستدامة الأوسع في الإمارات، مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والحياة المستدامة. من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الذكية، يمكنك المساهمة في مستقبل أكثر استدامة مع الاستمتاع براحة المنزل العصري والتقنيات الحديثة.
يمكن للمقيمين تحقيق توفير ملحوظ في الطاقة من خلال مراقبة استهلاكهم للكهرباء وتعديل عادات الاستخدام بناءً على ذلك. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد وضع جداول زمنية للأجهزة واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة في تقليل فواتير الكهرباء بشكل كبير، مع المساهمة في أهداف الإمارات البيئية.
نصائح لإعداد منزلك الذكي
تأكد من أن شبكتك قادرة على دعم أجهزة ذكية متعددة. يعد الاتصال القوي والآمن بشبكة الواي فاي أمراً ضرورياً لضمان التشغيل السلس. تقدم شركات مثل اتصالات و دو باقات مصممة خصيصاً لإعدادات المنزل الذكي.
ابدأ بالعناصر الأساسية مثل المصابيح الذكية والمقابس. يمكنك دائماً توسيع إعداداتك عندما تشعر بمزيد من الراحة.
خطط لمكان وضع أجهزتك الذكية قبل شرائها، فهذا يساعد على تجنب الازدحام والحفاظ على المظهر الجمالي.
يُعد التحكم الصوتي طريقة سهلة لإدارة أجهزة منزلك الذكية. اختر مكبر صوت ذكي يدعم المساعدين الصوتيين المشهورين مثل "أمازون أليكسا" أو مساعد "جوجل".
احرص على تحديث أجهزتك وإجراء الصيانة الدورية لها لضمان التشغيل السلس.
لماذا الانتظار لترقية منزلك؟ ابدأ بجهاز ذكي صغير مثل القابس الذكي أو مكبر الصوت، وشاهد كيف تتحول مساحة معيشتك. سواء كنت تبحث عن الراحة أو الأمان أو الاستدامة، تم تصميم هذه الأجهزة لتكون سهلة الاستخدام. قم بزيارة أي متجر للإلكترونيات اليوم لاستكشاف الخيارات المتاحة وابدأ في تحويل منزلك إلى منزل ذكي. من خلال اختيار الأجهزة المناسبة واتباع بعض النصائح البسيطة، يمكن للجميع تحويل حتى الأماكن المستأجرة إلى منزل ذكي ممتاز. هذه الأجهزة الميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام تقدم العديد من الفوائد، من الأمان إلى الراحة المتزايدة، مما يجعلها خياراً مثالياً لكل شخص محب للتكنولوجيا.