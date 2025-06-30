تقنية "النقر": جدل علمي حول علاج التوتر والقلق بضغطات الأصابع

يبدو الأمر سخيفاً بعض الشيء.

طريقة المساعدة الذاتية تسمى " النقر "، والتي تتضمن استخدام أطراف الأصابع لأداء الضغط على نقاط معينة من الجسم مع مواجهة المشاعر السلبية من خلال تمارين التنفس والتأكيدات الإيجابية، قد أثار استياء بعض المتخصصين في الصحة العقلية.

"أنا بأمان في سيارتي" قالت امرأة على تيك توك وهي تمارس هذه التقنية، مستخدمةً إصبعها للنقر على أعلى رأسها، ثم على جانب حاجبها ومنتصف ذقنها: "أنا ملاذي الآمن".

وفي الفيديو، تشرح أن القيادة بمفردها أمر صعب، لكن النقر ساعدها على تقليل قلقها وإعادة تركيز أفكارها.

من السهل العثور على قصص كهذه على مواقع التواصل الاجتماعي. على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية تقريباً، ظهر التنصت أيضاً في مدونات الصحة واللياقة البدنية. البرامج التلفزيونية وحتى قائمة أفضل الكتب مبيعاً .

نتيجةً لذلك، اجتذبت هذه الممارسة، المعروفة أيضاً بتقنية الحرية النفسية (EFT)، قاعدةً واسعةً من الموالين وأصبحت تجارةً رائجةً. إلا أن العديد من الخبراء ما زالوا متشككين.

من أين جاء النقر؟

يعتبر النقر، الذي يقع تحت مظلة علم نفس الطاقة، ناشئاً من تقنية تسمى العلاج بالحقل الفكري والتي طورها عالم النفس روجر كالاهان في ثمانينيات القرن العشرين.

وقد توصل إلى هذه الفكرة أثناء عمله مع مريضة تعاني من رهاب شديد من الماء. حاول الدكتور كالاهان علاجها بطرق مختلفة، بما في ذلك العلاج بجانب حمام السباحة.

في أحد الأيام، اشتكت مريضة من أن مجرد النظر إلى الماء يسبب لها ألماً في المعدة، أخبرها الدكتور كالاهان أن تضغط بقوة تحت عينها، وهي المنطقة التي كان يعرف أنها مرتبطة بـ " خط الطول في المعدة "في الطب الصيني التقليدي."

وبحسب الدكتور كالاهان، بعد دقيقتين من النقر، أعلنت المريضة أن آلام معدتها قد اختفت، إلى جانب اختفاء خوفها من الماء.

ومن هناك، قام الدكتور كالاهان بتطوير العلاج بالحقل، مُدعياً أن بعض المرضى يحتاجون إلى لمس سلسلة من نقاط الضغط بترتيب معين.

كان العلاج بالحقل قد فقد مصداقيته من قِبل خبراء علم النفس، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود طريقة لقياس خطوط الطاقة، ولا يوجد أي دليل يُثبت وجودها، ولكن في تسعينيات القرن الماضي، أعاد غاري كريج، خريج جامعة ستانفورد الذي أصبح لاحقاً قسيساً مُرسَماً، صياغة هذه التقنية، مُبتكراً نسخة مُبسطة تُسمى بتقنية الحرية العاطفية(EFT).

ويشير المؤيدون إلى أن النقر لا يخفف التوتر والقلق فحسب، بل يمكنه أيضاً تحسين أعراض الاكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، والإدمان، والألم المزمن، من بين أمراض أخرى.

يدفع الممارسون الآن مئات الدولارات لحضور دورات العلاج بالطرق العلاجية العاطفية أو الحصول على شهادة رسمية.

هل يعمل؟

على الرغم من وجود أكثر من 200 دراسة تتناول تقنية النقر على خطوط الطول، إلا أن هذه الدراسات ليست قوية كما قد تبدو. فالأبحاث التي تزعم فعالية تقنية الحرية العاطفية (EFT) قد شابها الكثير من الشكوك. تضارب المصالح ، العينات الصغيرة، أخطاء إحصائية و عدم الدقة .

ولهذه الأسباب، قال أعضاء بارزون في الجمعية الأمريكية لعلم النفس إن الجهود المبذولة لنشر تقنية العلاج العاطفي تعتمد على علم زائف.

قالت كاساندرا إل. بونيس، أستاذة مساعدة في علم النفس بجامعة نيو مكسيكو والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "عندما تنظر إلى الأدلة حقاً، تجد أنها تنهار". تعليق تمت مراجعته من قبل النظراء ونُشر في عام 2024 الأمر الذي أثار المخاوف بشأن جودة أبحاث العلاج العاطفي بالتركيز على المشاعر وتساءل حول فعالية هذه التقنية.

لكن هذا لا يعني أن تقنية العلاج بالطرق العاطفية عديمة الفائدة، كما يقول الخبراء. يُطلب من يجرب هذه التقنية التفكير في أنشطة قد يجدونها مخيفة أو غير مريحة، أو القيام بها، وهو شكل من أشكال العلاج بالتعرض، وهو وسيلة فعّالة لتنظيم المشاعر. يتضمن النقر أيضاً تخصيص لحظة لاستكشاف أفكار المرء، وهو ما يقول المعالجون إنه يساعد الناس على فهم سلوكهم.

في جوهره، يُعدّ النقر "مزيجاً من التدخلات، بعضها، على حدّ علمي، فعّال للغاية"، كما قال ديفيد ف. تولين، مدير مركز اضطرابات القلق في معهد الحياة في هارتفورد بولاية كونيتيكت. لكنه أضاف أنه لا توجد أبحاث عالية الجودة تُظهر أن النقر نفسه هو العنصر الفعّال.

ما الضرر؟

وعلى الرغم من الأدلة الضعيفة، يصر بعض المرضى والمعالجين على أن النقر يساعد حقاً.

قال ديفيد فينشتاين، الذي يُقدّم دوراتٍ وشهاداتٍ في طب الطاقة مع زوجته: "هذا لا يُغني عن أفضل الممارسات المُتبعة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والإدمان، وغيرها من الحالات الخطيرة". ولكنه يرى أنه يُمكن أن يُزيد من فعالية هذه العلاجات.

قالت ميليسا ليستر، وهي معالجة نفسية في ساندي سبرينغز، جورجيا، إنها وجدت أن النقر يمكن أن يُحقق فوائد سريعة، بما في ذلك هدوء وصفاء ذهني. قررت الحصول على شهادة في هذه التقنية لأنها أرادت أن تُقدم لعملائها بديلاً عندما لا تُحقق أساليب العلاج النفسي الأخرى، مثل العلاج السلوكي المعرفي، النتائج المرجوة.

وقالت الدكتورة بونيس إن توفير علاج بديل يمكن أن يكون مفيداً بالفعل للمرضى، لكنها تساءلت عما إذا كان من الأخلاقي القيام بذلك في ظل غياب أدلة علمية صارمة.

وأضافت أن "خوفها الأكبر" كان أن يلجأ الأشخاص الضعفاء إلى النقر، ثم يكتشفون أنه لا يجدي نفعاً.

"إنه ليس علاجاً نفسياً في الواقع"، قالت.