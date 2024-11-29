تفاؤل بالجيل زد: الإنترنت والذكاء الاصطناعي أداة للتغيير

إذن، من أين لي بهذا التفاؤل وسط كل هذا؟ أستطيع الآن أن أعلن ما هو بديهي لكنه مغيّب، وهو أن وعي الناس يتسع يوماً بعد يوم. ولم يعد بالإمكان إخفاء الحقائق المرّة عن العالم، تلك التي كانت تُوارى تحت ستار من التعتيم أو تُخفى خلف بحوث زائفة. ولكن للأسف، لا يكفي مجرد المعرفة والوعي، فهما يشكلان عبئاً ثقيلاً على أجيال المستقبل. أما أنا، فلا أعاني من هذا العبء، فلو كنت أعلم، لما ترددت في قول كلمة الحق.