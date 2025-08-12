تعليقات بريئة تتسبب باضطرابات الطعام لأطفال الإمارات

في البداية، لم تفهم ميرنا غوميز، الوافدة الفلبينية، سبب التغير المفاجئ في عادات الأكل لدى ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات. وقالت: "لم تعد تأكل كثيرًا، حتى عندما أطهو وجباتها المفضلة. وعندما تعود من المدرسة، يكون طعامها كما هو لم يُلمس".

وتعتقد الآن أن التغيير قد نجم عما اعتبرته تعليقات غير ضارة ومزاح من جانبها ومن جانب أفراد الأسرة الآخرين. وعبّرت المقيمة في دبي البالغة من العمر 40 عامًا عن "أسفها العميق" على هذه الملاحظات، مضيفة أنها مصممة على دعم تعافي ابنتها، وأنهم استشاروا بالفعل أخصائي تغذية للحصول على الإرشاد.

تواجه أ.ك.، وهي أم أردنية، صراعًا مشابهًا، حيث تبنى ابنها البالغ من العمر 11 عامًا عادات أكل مقيدة. وقالت: "ابني يرفض تناول أكثر من 1000 سعرة حرارية في اليوم"، مضيفة أنه اشترى ميزانًا للطعام يوضح عدد السعرات الحرارية في كل صنف من الطعام.

وقالت: "لسنا متأكدين مما بدأ الأمر، ولكن في أحد أيام الصيف الماضي، بعد عودته من مخيم، أعلن أنه سيبدأ في تناول الطعام الصحي". في البداية، كان الوالدان داعمين لأنه بدا تغييرًا إيجابيًا. ولكن الآن، لديهما قلق. وأضافت أ.ك.: "إنه صارم جدًا في نظامه الغذائي لدرجة أنه يصبح سريع الانفعال في بعض الأحيان. يتفحص المرآة كل يوم تقريبًا ليرى ما إذا كانت بطنه تبدو أصغر، لكنه صغير جدًا. لا بأس ألا يكون لديه عضلات بطن أو بطن مسطح في مثل سنه".

ومع ذلك، لا يرى ابنها في مرحلة ما قبل المراهقة الأمر كذلك. وقالت المديرة البالغة من العمر 36 عامًا: "لن يلمس وجبة الغداء التي أعدها له للمدرسة — وعادة ما تكون منسفًا أو فلافل. كان يأكل ما يكفي ليبقى بصحة جيدة، لكنه الآن يقتصر على الفواكه والزبادي وثلاث بيضات مسلوقة فقط. حتى خلال أيام الأحد التي نخبز فيها معًا، وهي تقليدنا لوقت الترابط وتناول الحلويات، توقف عن المشاركة"، بحسب ما أضافت المقيمة في أبوظبي.

وقالت كارلا سواريز، المقيمة الفلبينية، إنها لم تعلم بمشاكل الأكل لدى ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا إلا بعد أن لاحظت معلمتها أنها ترمي الطعام في المدرسة. وقالت المقيمة في دبي: "بعد يومين من ملاحظة أنها لا تأكل، تواصلت معي المعلمة. وعندما سألت ابنتي، لم ترغب في التحدث عن الأمر".

وفقًا لكارلا، قلصت ابنتها نظامها الغذائي ليقتصر على الموز والعنب والدجاج المطهو على البخار فقط، وتتجنب الأطعمة الأخرى "لأنها تحتوي على دهون أكثر". وقالت الأم المقيمة في دبي: "بدأ الأمر بعد عيد الميلاد ورأس السنة، عندما ذهبت في إجازة إلى الفلبين. كنا نقول لها مازحين إنها اكتسبت وزنًا. حتى أصدقاؤها كانوا يمازحونها أيضًا، لكن كل شيء بدا وكأنه للمرح فقط. لم نكن نعلم أنها كانت تأخذ الأمر على محمل الجد".

خلال بضعة أشهر، قالت كارلا، إن ابنتها فقدت "الكثير من الوزن". وأضافت: "فجأة، بدت وجنتاها غائرتين وأصبحت ذراعاها أرق. بدت وكأنها مريضة، لكنها أرادت حقًا أن تتناسب مع ملابسها القديمة، وبدت سعيدة لأنها فقدت وزنها".

