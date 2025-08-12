تعليقات بريئة تتسبب باضطرابات الطعام لأطفال الإمارات

في البداية، لم تفهم ميرنا غوميز، الوافدة الفلبينية، سبب التغير المفاجئ في عادات الأكل لدى ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات. وقالت: "لم تعد تأكل كثيرًا، حتى عندما أطهو وجباتها المفضلة. وعندما تعود من المدرسة، يكون طعامها كما هو لم يُلمس".
وتعتقد الآن أن التغيير قد نجم عما اعتبرته تعليقات غير ضارة ومزاح من جانبها ومن جانب أفراد الأسرة الآخرين. وعبّرت المقيمة في دبي البالغة من العمر 40 عامًا عن "أسفها العميق" على هذه الملاحظات، مضيفة أنها مصممة على دعم تعافي ابنتها، وأنهم استشاروا بالفعل أخصائي تغذية للحصول على الإرشاد.
تواجه أ.ك.، وهي أم أردنية، صراعًا مشابهًا، حيث تبنى ابنها البالغ من العمر 11 عامًا عادات أكل مقيدة. وقالت: "ابني يرفض تناول أكثر من 1000 سعرة حرارية في اليوم"، مضيفة أنه اشترى ميزانًا للطعام يوضح عدد السعرات الحرارية في كل صنف من الطعام.
وقالت: "لسنا متأكدين مما بدأ الأمر، ولكن في أحد أيام الصيف الماضي، بعد عودته من مخيم، أعلن أنه سيبدأ في تناول الطعام الصحي". في البداية، كان الوالدان داعمين لأنه بدا تغييرًا إيجابيًا. ولكن الآن، لديهما قلق. وأضافت أ.ك.: "إنه صارم جدًا في نظامه الغذائي لدرجة أنه يصبح سريع الانفعال في بعض الأحيان. يتفحص المرآة كل يوم تقريبًا ليرى ما إذا كانت بطنه تبدو أصغر، لكنه صغير جدًا. لا بأس ألا يكون لديه عضلات بطن أو بطن مسطح في مثل سنه".
ومع ذلك، لا يرى ابنها في مرحلة ما قبل المراهقة الأمر كذلك. وقالت المديرة البالغة من العمر 36 عامًا: "لن يلمس وجبة الغداء التي أعدها له للمدرسة — وعادة ما تكون منسفًا أو فلافل. كان يأكل ما يكفي ليبقى بصحة جيدة، لكنه الآن يقتصر على الفواكه والزبادي وثلاث بيضات مسلوقة فقط. حتى خلال أيام الأحد التي نخبز فيها معًا، وهي تقليدنا لوقت الترابط وتناول الحلويات، توقف عن المشاركة"، بحسب ما أضافت المقيمة في أبوظبي.
وقالت كارلا سواريز، المقيمة الفلبينية، إنها لم تعلم بمشاكل الأكل لدى ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا إلا بعد أن لاحظت معلمتها أنها ترمي الطعام في المدرسة. وقالت المقيمة في دبي: "بعد يومين من ملاحظة أنها لا تأكل، تواصلت معي المعلمة. وعندما سألت ابنتي، لم ترغب في التحدث عن الأمر".
وفقًا لكارلا، قلصت ابنتها نظامها الغذائي ليقتصر على الموز والعنب والدجاج المطهو على البخار فقط، وتتجنب الأطعمة الأخرى "لأنها تحتوي على دهون أكثر". وقالت الأم المقيمة في دبي: "بدأ الأمر بعد عيد الميلاد ورأس السنة، عندما ذهبت في إجازة إلى الفلبين. كنا نقول لها مازحين إنها اكتسبت وزنًا. حتى أصدقاؤها كانوا يمازحونها أيضًا، لكن كل شيء بدا وكأنه للمرح فقط. لم نكن نعلم أنها كانت تأخذ الأمر على محمل الجد".
خلال بضعة أشهر، قالت كارلا، إن ابنتها فقدت "الكثير من الوزن". وأضافت: "فجأة، بدت وجنتاها غائرتين وأصبحت ذراعاها أرق. بدت وكأنها مريضة، لكنها أرادت حقًا أن تتناسب مع ملابسها القديمة، وبدت سعيدة لأنها فقدت وزنها".
يلاحظ العاملون في مجال الرعاية الصحية حول العالم اتجاهًا مقلقًا يتمثل في تشخيص المزيد من الأطفال والمراهقين باضطرابات الأكل في السنوات الأخيرة. ووجدت دراسة أجرتها جمعية طب الأطفال الأوروبية، ونُشرت في مجلة "طب الأطفال" في ديسمبر 2023، أن اضطرابات الأكل بين الأطفال والمراهقين قد تزايدت بشكل مطرد على مدار العشرين عامًا الماضية. وقدرت البيانات من عام 1999 إلى عام 2022 أن 22.36% من الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم يُظهرون الآن سلوكيات أكل مضطربة.
في المملكة المتحدة، أفاد مركز لندن لاضطرابات الأكل وصورة الجسم بزيادة قدرها 128% في حالات دخول المستشفيات بين الأولاد والشباب بين عامي 2015-2016 و 2020-2021. وارتفعت حالات دخول المستشفيات للأطفال والمراهقين المصابين باضطرابات الأكل بنسبة 35% في عام 2022 وحده. وفي الولايات المتحدة، تضاعفت الزيارات الصحية المتعلقة باضطرابات الأكل لمن هم دون سن 17 عامًا بأكثر من الضعف من عام 2018 إلى عام 2022.
أكد الدكتور سلمان كريم، أخصائي الطب النفسي في عيادة أستر بدبي، أن دبي ليست مستثناة من هذا الاتجاه. وقال: "نرى حالات في سن مبكرة تصل إلى 8-9 سنوات، لكن الذروة تظل في سن 12-17 عامًا. المراهقون في سن مبكرة، وخاصة من 11 إلى 14 عامًا، هم الأكثر عرضة للخطر. قد يبدأ هؤلاء الأطفال الصغار كأشخاص يصعب إرضاؤهم في الأكل أو يرفضون فجأة الأطعمة التي كانوا يستمتعون بها سابقًا. غالبًا ما يتجاهل الآباء ذلك باعتباره مرحلة عابرة حتى تتفاقم الحالة".
كما أشار إلى تحول في الأنماط الجندرية: "بينما كانت اضطرابات الأكل تؤثر تقليديًا على الإناث أكثر، فإننا نشهد ارتفاعًا في الحالات بين الذكور أيضًا".
سلط سلمان الضوء أيضًا على ارتفاع اضطراب الأكل الانتقائي/التجنبي (Arfid)، وخاصة بين الأطفال الأصغر سنًا. وقال: "(على عكس فقدان الشهية)، لا يتعلق اضطراب "أرفيد" بالرغبة في أن يكون الشخص نحيفًا. يتجنب الأطفال المصابون بهذا الاضطراب الأطعمة بسبب ملمسها أو رائحتها أو طعمها أو الخوف من الاختناق، وغالبًا ما يأكلون من 5 إلى 10 أطعمة محددة فقط. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد ونقص التغذية.1 بينما يظل فقدان الشهية والشره المرضي منتشرين بين المراهقين".
يشير الخبراء إلى مجموعة من العوامل المختلفة. وأشار سلمان إلى أن ارتفاع الحالات مرتبط بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، والتوتر الناتج عن الجائحة، وتزايد الضغوط المتعلقة بصورة الجسم.
أديل ريباس، أخصائية العلاج الغذائي في دبي، رددت هذا الصدى، مؤكدة على الدور القوي لوسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: "تخلق وسائل التواصل الاجتماعي ضغطًا هائلاً. مع المرشحات والصور المنسقة التي لا تُظهر سوى زوايا معينة، يتعرض الشباب لوابل من معايير الجمال غير الواقعية. يمكن للمكياج أن يغير المظهر بشكل جذري، لكن الأطفال غالبًا لا يرون الفرق".
وأكدت أديل أيضًا على الجانب النفسي لاضطرابات الأكل. "يشعر العديد من الأطفال أنهم تحت سيطرة في المنزل — أحيانًا من قبل آباء شديدي الحماية يهدفون إلى الخير. يصبح الطعام وسيلة لهم لاستعادة السيطرة. اضطرابات الأكل هي قضايا معقدة تتعلق بالصحة العقلية".2
أكد سلمان على أهمية تضافر جهود فريق من أخصائيي التغذية وأطباء الأطفال والمتخصصين في الصحة العقلية لمعالجة الجوانب الجسدية والعاطفية والنفسية للاضطراب.
وفي الوقت نفسه، نصحت أديل بأن أهم خطوة هي الحصول على مساعدة مهنية. وقالت ريباس: "في الحالات الشديدة، أوصي دائمًا بالدعم النفسي جنبًا إلى جنب مع العلاج الغذائي للمساعدة في إعادة بناء علاقة صحية مع الطعام من خلال الأكل الواعي بدلاً من التركيز على الحمية أو الوزن".
وأضافت: "غالبًا ما يثق الأطفال في الأطباء النفسيين أو أخصائيي التغذية أكثر من آبائهم لأنهم يخفون صراعاتهم ويكذبون أحيانًا. للحفاظ على علاقة قوية، يجب أن تبقى في صف طفلك، وأن تبقي المحادثات مفتوحة، وأن تكون قدوة جيدة".
في غضون ذلك، قالت جوان بروكتر، أخصائية التغذية الشاملة في دبي: "يجب على الآباء أن يكونوا حذرين في كلامهم حول الأطفال. فالمراهقون في مرحلة ما قبل المراهقة والمراهقون يمتصون كل شيء — إنهم مثل الإسفنج. حتى المزاح حول الوزن أو المظهر يمكن أن يؤثر بعمق على تقديرهم لذاتهم. الحديث السلبي عن الذات، حتى عندما يكون موجهًا إلى الوالدين أنفسهم، يرسل رسالة مفادها أنه لا بأس من التحدث عن النفس بطريقة قاسية، والأطفال يستوعبون ذلك".
وأضافت: "إذا قال الآباء باستمرار، 'أنا سمينة جدًا' أو 'أبدو قبيحة'، يبدأ الأطفال في رؤية أنفسهم من خلال نفس النظرة القاسية. وتتضخم العيوب الصغيرة، مما يغذي انعدام الأمان لديهم".
أوضح سلمان أن علاج المراهقين المصابين باضطرابات الأكل يمكن أن يكون معقدًا بشكل خاص، خاصة عندما تكون هناك حالات صحية عقلية أساسية مثل القلق والاكتئاب.
وأشار إلى أن ما يجعل هذه الحالات صعبة هو التفاعل بين المخاطر الصحية الجسدية والحواجز النفسية التي تعيق التعافي. ومع ذلك، أشار إلى أن التدخلات الناجحة ممكنة من خلال نهج شامل ومتعدد التخصصات.
وأوضح: "لقد أثبت العلاج القائم على الأسرة (FBT) فعاليته بشكل خاص للمراهقين، حيث يُشرك الآباء في السيطرة مؤقتًا على عادات الأكل لأطفالهم بينما يدعمون الطفل في إعادة بناء علاقة صحية مع الطعام".
وأضاف: "يساعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) المصمم لاضطرابات الأكل المرضى على تحديد أنماط التفكير الضارة وإعادة صياغتها — على سبيل المثال، الاعتقاد بأن 'تناول هذه الكعكة يعني أنني لا أمتلك القدرة على التحكم في نفسي'".