تعزيز المناعة في الطقس البارد: 9 طرق طبيعية

ابشر الزنجبيل الطازج والكركم، وأضف قليلاً من الفلفل الأسود، واعصر القليل من الليمون. انقعهم في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، ثم تناوله دافئاً. يعمل الزنجبيل على تعزيز الدورة الدموية، في حين أن المركب النشط في الكركم، الكركمين، هو مضاد قوي للالتهابات. يتمتع هذان الجذران القويان بتأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تدعم المناعة وتساعد في تهدئة أي آلام متبقية. يعزز الفلفل الأسود امتصاص الكركمين، مما يجعل هذا المشروب مصدر قوة للصحة.