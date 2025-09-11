تعرف على مؤتمر تحالف صدمات القلب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي

وصلت ميشا أكبر إلى مؤتمر تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصدمات النفسية (ميناتا) في دبي في نوفمبر 2024 بحثًا عن الوضوح. في ذلك الوقت، كانت تُنشئ "سما هيلث"، وهي منصة علاجية رقمية مُصممة لسدّ الفجوة في خدمات الصحة النفسية المُتوافقة مع الثقافات المختلفة للمغتربين من جنوب آسيا في الإمارات العربية المتحدة. أرادت التواصل مع آخرين يُجرون عملًا حقيقيًا وواقعيًا.
وقالت: "شعرتُ بأهمية التواجد في مكانٍ ليس أكاديميًا فحسب، بل إنسانيٌّ بامتياز. دخلتُ المكان بفضول، وغادرتُه أشعرُ وكأنني وجدتُ مجتمعًا يُشاركني الرؤية نفسها، كما قالت.
ليست مبادرة "ميناتا" مبادرةً تقليديةً للصحة النفسية، بل هي جهدٌ عابرٌ للقطاعات والحدود، بناه أطباءٌ سريريون ومعلمون وباحثون ومناصرون يؤمنون بضرورة التعامل مع الصدمات النفسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأزمة صحية عامة لا كمشكلةٍ خاصة. يقول أكبر: "ما أعجبني هو عدم تجاهل عاملٍ رئيسيٍّ في كيفية تعاملنا مع الصدمات النفسية في المنطقة، ألا وهو الوصمة الاجتماعية. لقد تم الاعتراف بها. وتم تحويل التركيز إلى: كيف نتعامل معها؟
قدّم المشاركون في المؤتمر أمثلةً واقعيةً حول كيفية تخطّيهم للحواجز في مجتمعاتهم. وهذا ما جعل النقاش عمليًا ومُفعمًا بالأمل، بدلًا من أن يكون مُرهقًا. بالنسبة لشخصٍ مثلي يُقدّم خدماتٍ قائمةً على رعايةٍ مُراعيةٍ للثقافات، كان هذا إنجازًا عظيمًا.
يعكس هذا التركيز على تجاوز الوصمة المعتقد الأساسي لجمعية ميناتا: يجب أن يُنظر إلى الشفاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من منظور سريري يراعي الفهم الثقافي والعاطفي والنظامي. وصرحت الدكتورة ماسة الكردي، رئيسة مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لجمعية ميناتا: "في جميع أنحاء المنطقة، عانى الناس من تجارب صدمات نفسية عميقة، إلا أن الوصول إلى الرعاية المُستجيبة للصدمات ظلّ مُشتّتًا". وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى سدّ هذه الفجوة، من خلال جمع الأطباء والمجتمعات والمؤسسات معًا لبناء القدرة على الصمود، واستعادة الكرامة، وخلق مساحات تُتيح للجميع التعافي".
يقوم نموذج منظمة MENATA على خمسة ركائز أساسية: التثقيف، والبحث، والمناصرة، وبناء الجسور بين المجتمعات، والتعافي. ويدرك أن الصدمات في المنطقة لها جوانب متعددة، منها النزوح، والصمت، والألم المتوارث عبر الأجيال، والإهمال.
قالت أكبر: "أظهر مؤتمر العام الماضي بوضوح أن للصدمة هنا أبعادها الخاصة. فأمورٌ مثل الهجرة القسرية، والأدوار الأسرية، والدين، والوصمة الاجتماعية تُضفي ثقلًا على قصص الناس. وقد أكدت مشاركتنا في مؤتمر MENATA ضرورة التفكير فيما يتجاوز التعريف التقليدي للصدمة، ودراسة كيف تُشكل الثقافة طريقة تجربتها والتعبير عنها".
سيُعقد مؤتمر هذا العام في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/أيلول، في دبي وعبر الإنترنت، تحت شعار "شفاء الصدمات في مجتمعات متنوعة". ويمكن للحضور توقع برنامج حافل يتضمن محاضرات رئيسية، وورش عمل متقدمة، وورش عمل غامرة، وتجارب مجتمعية، في إطار مصمم لإشراك العقل واليد والقلب.
قالت الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة، نجاح مصطفى: "سيتناول المؤتمر فجوةً جوهريةً في كيفية فهم الصدمات النفسية والتعامل معها. تتمثل مهمتنا في مواءمة القطاعات المختلفة ودمج ممارسات الاستجابة للصدمات النفسية في البنية التحتية للرعاية الصحية والتعليم والرعاية المجتمعية".
ستُلقي الدكتورة سماح جبر، طبيبة نفسية فلسطينية، والرئيسة السابقة لوحدة الصحة النفسية بوزارة الصحة الفلسطينية، والأستاذة السريرية المساعدة في الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، الكلمة الرئيسية في اليوم الأول. وستُلقي الدكتورة ناهدة نياز أحمد، المديرة الطبية في مركز سكينة بأبوظبي، الكلمة الرئيسية في اليوم الثاني. وتُقدم كلتا المتحدثتين رؤيةً عميقةً حول التعافي من الصدمات النفسية، انطلاقًا من العدالة والفوارق الثقافية.
يتضمن جدول الأعمال أيضًا تكريمًا خاصًا للصحفيين الذين يعملون في بيئات معرضة للصدمات النفسية. ستُشيد اللجنة بجهودهم العاطفية ودورهم الحاسم في نقل الحقيقة.
سيُلقي غابور ماتي، الطبيب والطبيب المتقاعد، كلمةً رئيسيةً في ختام المؤتمر، وهو طبيب كندي (متقاعد)، ومتحدث عام، ومؤلفٌ لكتبٍ من أكثر الكتب مبيعًا. كان كتابه الأخير، "أسطورة الوضع الطبيعي: الصدمة والمرض والشفاء في ثقافة سامة"، ولا يزال من أكثر الكتب مبيعًا في كندا. كما ظلّ الكتاب على قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعًا لمدة 19 أسبوعًا.
لكن عمل ميناتا لا يقتصر على تجمع واحد. وأضافت الدكتورة سارة بوجاري، المؤسس المشارك لميناتا: "ميناتا التزامٌ بإعادة صياغة كيفية تعامل منطقتنا مع الصدمات النفسية - فنحن نبني أسس الشفاء والمرونة والتعاون على المدى الطويل، مما سيخدم الأجيال القادمة".
وأكبر، شأنها شأن العديد من الأطباء في المنطقة، تُدرك مدى إلحاح هذا العمل. وقالت: "منطقتنا بحاجة إلى منظورها الخاص. لا يمكننا دائمًا استعارة أطر عمل من الغرب. تُتيح رابطة أطباء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENATA) للأطباء مساحةً للتعلم والمشاركة وابتكار مناهج تعكس واقع هذا الجزء من العالم".
لمعرفة المزيد، قم بزيارة menata.org أو تابع @menata_org على Instagram وLinkedIn.