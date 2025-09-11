تعرف على مؤتمر تحالف صدمات القلب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي

يعكس هذا التركيز على تجاوز الوصمة المعتقد الأساسي لجمعية ميناتا: يجب أن يُنظر إلى الشفاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من منظور سريري يراعي الفهم الثقافي والعاطفي والنظامي. وصرحت الدكتورة ماسة الكردي، رئيسة مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لجمعية ميناتا: "في جميع أنحاء المنطقة، عانى الناس من تجارب صدمات نفسية عميقة، إلا أن الوصول إلى الرعاية المُستجيبة للصدمات ظلّ مُشتّتًا". وأضافت: "تهدف هذه المبادرة إلى سدّ هذه الفجوة، من خلال جمع الأطباء والمجتمعات والمؤسسات معًا لبناء القدرة على الصمود، واستعادة الكرامة، وخلق مساحات تُتيح للجميع التعافي".