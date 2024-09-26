تطبيق "بينز"يعيد تعريف تجربة القهوة في الإمارات بسلاسة

يقول "علي س"، المؤسس المشارك للتطبيق: "نشأت فكرة تطبيق بينز نتيجة لمزيج من الإحباط والحب. وقد غذاها حبي للقهوة المميزة بالإضافة إلى الإحباط الذي واجهته كعميل في بعض الأحيان أثناء توقفي وانتظار دوري للحصول على قهوتي في المتجر".

وأضاف وهو يتأمل الإلهام وراء هذا المشروع: "لقد كنت مصمماً على ابتكار حل لا يجعل طلب واستلام القهوة أسهل وأسرع فحسب، بل يوفر أيضاً برنامج ولاء عالمي يربط الناس بمقاهي القهوة المحلية الرائعة. وهذا الحل، بالطبع، أصبح بينز."