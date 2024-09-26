تطبيق "بينز"يعيد تعريف تجربة القهوة في الإمارات بسلاسة
في عالم تسوده الراحة، يعمل تطبيق جديد على إعادة تعريف تجربة القهوة لعشاق القهوة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
يُعتبر تطبيق الهاتف المحمول المبتكر "بينز" مركزاً شخصياً يتيح للمستخدمين اكتشاف أفضل المقاهي المتخصصة. يوفر التطبيق إمكانية تقديم الطلبات مسبقاً، مما يساعد على تجاوز الطوابير الطويلة، كما يتيح الوصول إلى مكافآت حصرية، كل ذلك من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام.
يقول "علي س"، المؤسس المشارك للتطبيق: "نشأت فكرة تطبيق بينز نتيجة لمزيج من الإحباط والحب. وقد غذاها حبي للقهوة المميزة بالإضافة إلى الإحباط الذي واجهته كعميل في بعض الأحيان أثناء توقفي وانتظار دوري للحصول على قهوتي في المتجر".
وأضاف وهو يتأمل الإلهام وراء هذا المشروع: "لقد كنت مصمماً على ابتكار حل لا يجعل طلب واستلام القهوة أسهل وأسرع فحسب، بل يوفر أيضاً برنامج ولاء عالمي يربط الناس بمقاهي القهوة المحلية الرائعة. وهذا الحل، بالطبع، أصبح بينز."
تم إطلاق بينز في البداية في عام 2021، نتيجة لرغبة في تعزيز ثقافة القهوة في دولة الإمارات مع تبسيط عملية الطلب.
مع إدراك ثقافة القهوة المتميزة في المنطقة، حيث يجتمع الناس غالباً في المقاهي مع الأصدقاء والعائلة، تم تصميم بينز لتقديم بديل مناسب يبرز من سوق التوصيل المزدحم.
تم إطلاق التطبيق في البداية في مدينة العين، والآن يعمل في جميع أنحاء الإمارات وسلطنة عمان وقطر، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
مع بينز، يمكن للمستخدمين تصميم تجربة القهوة الخاصة بهم من البداية إلى النهاية، واختيار كل شيء من حبوب القهوة إلى الحليب والإضافات، بالإضافة إلى خيارات غير القهوة من المقاهي الشريكة.
يتميز التطبيق بنظام إدارة الطلبات المبتكر الذي يقوم بأتمتة العملية، مما يتيح للعملاء تقديم الطلبات بسرعة ومساعدة المقاهي في تقليل أوقات الانتظار.
يوضح علي "إنه يسد الفجوة بين محلات القهوة وعشاق القهوة ليس فقط من خلال جعله التطبيق الأكثر ملاءمة للحصول على قهوتك ولكن أيضاً تطبيق هدايا شائع يتيح لك إهداء أصدقائك المشروبات المفضلة لديهم أو عناصر القائمة من محلات القهوة المفضلة لديهم".
ويضيف قائلاً: "القهوة ليست مجرد مشروب، بل هي جزء كبير من التفاعل الاجتماعي الذي يجمع الناس معاً، وباعتبارها مصدر إلهام لنا، نأمل أن يكون لها نفس التأثير على عملائنا وشركائنا".
بمجرد تقديم الطلب من خلال التطبيق، يمكن للعملاء استلامه من الرصيف أثناء بقائهم في سياراتهم أو استلامه داخل المتجر، مما يساعدهم على تجنب الانتظار لفترات طويلة. بالنسبة للعملاء الذين يفضلون تناول الطعام في المطعم، يتيح لهم مسح رمز الاستجابة السريعة تصفح القائمة، وتقديم الطلبات، وإجراء المدفوعات، وجمع طوابع الولاء - كل ذلك في تجربة واحدة سلسة.
تعد بطاقة الطوابع الرقمية الفريدة للتطبيق للحصول على القهوة المجانية وميزات الهدايا، والتي تم تصميمها لتعزيز تفاعل العملاء، بمثابة متعة أيضاً لعشاق القهوة.
ويتطلع علي إلى المستقبل، ويعرب عن رؤية جريئة للتطبيق: "هدفنا ليس فقط جعل تطبيقنا متاحاً لجميع محبي القهوة في المنطقة، بل أيضاً أن نجعله عالمياً. يجب أن يتمتع الجميع بتجربة أسهل وأسرع وأكثر فائدة عند طلب القهوة، ونحن نسعى جاهدين لتزويد الجميع بنفس المستوى".
ومن خلال الشراكة مع مجموعة مختارة بعناية من المقاهي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يهدف المشروع إلى توفير منصة للعلامات التجارية المحلية المستقلة للوصول إلى جمهور أوسع.