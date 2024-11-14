"تشوتشو".. نادي شاطئي يعيد تعريف الفخامة في دبي

ويضيف هوروفيتز قائلاً: "إن الهدف من هذا المكان هو توفير ملاذ آمن لأولئك الذين يعيشون في دبي ويشكّلونها، وهو المكان الذي يشعر فيه الأعضاء بأنهم مرئيون ومقدرون حقاً من خلال الخدمة الشخصية"، مسلطاً الضوء على هدفهم المتمثل في خلق أجواء دافئة تشبه المنزل في تشوتشو بعيداً عن المنزل.

وسائل راحة حصرية على شاطئ البحر"

باعتباره النادي الشاطئي الخاص الوحيد في دبي، يُعدّ نادي تشوتشو مكاناً حيث تلتقي الفخامة مع سهولة الاسترخاء العفوي، يمكن للأعضاء الدخول للسباحة في الصباح أو في المساء بجانب المسبح دون الحاجة إلى الحجز، كما يمكنهم الاستمتاع طوال اليوم بالمساحة المصممة بأناقة في نادي تشوتشو.

وبحسب هوروفيتز، تم تصميم كل تجربة بعناية، بدءاً من تناول الطعام الفاخر من قبل الشيف فالنتين بيرنيجود من فندق ريتز باريس إلى التجمعات الدافئة مع الأعضاء الآخرين.