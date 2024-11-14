"تشوتشو".. نادي شاطئي يعيد تعريف الفخامة في دبي

يقع منتجع "تشوتشو" Chouchou على ساحل شاطئ جيه 1 الذي تم افتتاحه مؤخراً في دبي، ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة من خلال نادي شاطئي خاص مخصص للأعضاء فقط، يجسد أناقة الريفيرا الفرنسية المريحة في قلب المدينة. يَعِد موقع "تشوتشو" Chouchou المكوّن من طابقين على الشاطئ الأعضاءَ بملاذٍ رائع بعيداً عن الصخب، مع مطعم وبارات متعددة ومصفّف شعر، وإمكانية الوصول إلى وسائل الراحة في شاطئ جيه 1.
يقول "تيساي هوروفيتز"، رئيس قسم التصميم والتصميم المرئي في تشوتشو: "لقد وُلِد تشوتشو من رغبة في إنشاء أكثر من مجرد مطعم أو نادي شاطئي؛ إنه منزل شاطئي خاص بالأعضاء". مستوحى من سحر الريفييرا الفرنسية الخالدة وحيوية دبي، صُمم النادي لتعزيز المجتمع والخصوصية.
ويضيف هوروفيتز قائلاً: "إن الهدف من هذا المكان هو توفير ملاذ آمن لأولئك الذين يعيشون في دبي ويشكّلونها، وهو المكان الذي يشعر فيه الأعضاء بأنهم مرئيون ومقدرون حقاً من خلال الخدمة الشخصية"، مسلطاً الضوء على هدفهم المتمثل في خلق أجواء دافئة تشبه المنزل في تشوتشو بعيداً عن المنزل.
باعتباره النادي الشاطئي الخاص الوحيد في دبي، يُعدّ نادي تشوتشو مكاناً حيث تلتقي الفخامة مع سهولة الاسترخاء العفوي، يمكن للأعضاء الدخول للسباحة في الصباح أو في المساء بجانب المسبح دون الحاجة إلى الحجز، كما يمكنهم الاستمتاع طوال اليوم بالمساحة المصممة بأناقة في نادي تشوتشو.
وبحسب هوروفيتز، تم تصميم كل تجربة بعناية، بدءاً من تناول الطعام الفاخر من قبل الشيف فالنتين بيرنيجود من فندق ريتز باريس إلى التجمعات الدافئة مع الأعضاء الآخرين.
يقول هوروفيتز، ملمحاً إلى الفعاليات الحصرية التي تقيمها تشوتشو، مثل أمسيات الخميس في ليه سالونز، والجلسات الصحية الصباحية على الشاطئ، وليالي التذوق مع المنتجين الحرفيين، "يغادر أعضاؤنا ومعهم ذكريات مشرقة، وشعور بالارتياح، وتألق من الليلة السابقة".
ويقدم النادي أيضاً أمسيات سينمائية فرنسية وعروض دي جي، مما يربط الأعضاء مع صناع الذوق المحلي وعشاق الثقافة.
ابتداءً من شهر ديسمبر، سيستضيف مطعم "تشوتشو" Chouchou مجموعةً متنوعة من الفعاليات الحصرية، مما يخلق تقويماً اجتماعياً متطوراً باستمرار، يمكن للأعضاء الاستمتاع بسلسلة عشاء "تشوتشو"، والتي تعرض أطباقاً إقليمية مستوحاة من المطبخ الفرنسي مقترنةً بنبيذٍ استثنائي.
تُقام أمسيات غروب الشمس في الساعة الذهبية، وتقدّم موسيقى حيّة وكوكتيلات، وهي أجواء مثالية للاسترخاء والتواصل مع خلفية شاطئ جيه 1، كما تقدم ليالي الفن والنبيذ تجربة تفاعلية وإبداعية، وتدعو الأعضاء لاستكشاف جوانبهم الفنية جنباً إلى جنب مع الفنانين المحليين.
بالنسبة للباحثين عن الصحة، يلي جلسات اليوجا والبيلاتس عند شروق الشمس في نادي شوشو وجبات إفطار مغذية على الشاطئ، مما يضفي أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية على اليوم، كما يقدم النادي جلسات تذوق ودروساً متقدمة بقيادة خبير في صناعة النبيذ، وورش عمل طهي عملية مع الشيف بيرنيجود، مما يوفر نظرةً أعمق إلى فن المطبخ الفرنسي.
تقدم تشوتشو امتيازاتٍ حصرية من خلال شراكات راقية في مختلف أنحاء دبي، بدءاً من الحجوزات ذات الأولوية في المطاعم الفاخرة إلى جلسات التصميم الخاصة في المتاجر الفاخرة، وتعمل هذه الشراكات على إثراء نمط حياة تشوتشو.
ويستطيع الأعضاء أيضاً الاستمتاع بخصومات حصرية في مراكز الصحة الراقية وأماكن تناول الطعام ومقدّمي الخدمات المتميزين في جميع أنحاء المدينة، مما يضمن أن يتردد صدى جوهر تشوتشو في كل جانب من جوانب نمط حياتهم في دبي.
يمكن للأعضاء المحتملين زيارة موقع Chouchou الإلكتروني (http://www.chouchoudxb.com) لتقديم الطلبات، حيث ستتاح لهم الفرصة لمقابلة فريق العضوية شخصياً، مما يضمن مجتمعاً متماسكاً ومتشابه التفكير.
يقع على شاطئ جيه 1 ، جميرا 1، ويفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 صباحاً.