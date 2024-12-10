تحسين أداء الرياضيين والوقاية من الإصابات بالذكاء الاصطناعي

باستخدام التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقوم مختبرات "فورت" الرياضية بإجراء تقييمات بيوميكانيكية شاملة، بما في ذلك تحليل المشي، والتقاط الحركة، واختبارات الإيزوكينتيك. يقدم المختبر تحليلات غير مسبوقة حول صحة الرياضيين، مما يسمح بالتعرف المبكر على مخاطر الإصابات المحتملة. استضافت مختبرات "فورت" فريق الكريكيت الأسترالي، حيث تم تقديم فحص شامل للاعبين، مما أبرز المناطق التي قد تكون معرضة للإصابات لدى بعض اللاعبين، بحيث يتمكن المدربون من تصميم برامج تدريبية موجهة بشكل فعال للحد من مخاطر الإصابات.