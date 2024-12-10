تحسين أداء الرياضيين والوقاية من الإصابات بالذكاء الاصطناعي
تقدم شركة "فورت هيلث كير" رؤية جديدة في مجال الطب الرياضي من خلال مختبراتها الرياضية المتطورة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. تعتمد هذه المختبرات على أحدث أساليب التشخيص والميكانيكا الحيوية وتحليل البيانات من أجل تعزيز الأداء الرياضي وتقليل مخاطر الإصابات بشكل استباقي. ومن خلال تقنياتها الحديثة تُحدث المختبرات تحولاً في طرق تدريب الرياضيين، وتسهيل عملية التعافي، والحفاظ على لياقتهم البدنية على أعلى مستوى.
باستخدام التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقوم مختبرات "فورت" الرياضية بإجراء تقييمات بيوميكانيكية شاملة، بما في ذلك تحليل المشي، والتقاط الحركة، واختبارات الإيزوكينتيك. يقدم المختبر تحليلات غير مسبوقة حول صحة الرياضيين، مما يسمح بالتعرف المبكر على مخاطر الإصابات المحتملة. استضافت مختبرات "فورت" فريق الكريكيت الأسترالي، حيث تم تقديم فحص شامل للاعبين، مما أبرز المناطق التي قد تكون معرضة للإصابات لدى بعض اللاعبين، بحيث يتمكن المدربون من تصميم برامج تدريبية موجهة بشكل فعال للحد من مخاطر الإصابات.
وقال "كاران ريخي"، الرئيس التنفيذي لشركة "فورت هيلث كير": "تُمثل مختبراتنا الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في تحسين الأداء والوقاية من الإصابات. نحن نجمع بين التحليلات القائمة على البيانات والميكانيكا الحيوية المتقدمة لتمكين الرياضيين من تحقيق أقصى إمكاناتهم بأمان وكفاءة".
تقدم مختبرات "فورت" العديد من التقييمات التشخيصية المتخصصة التي تندمج بسلاسة مع برامج التدريب المخصصة. ومن خلال استخدام بيانات الحركة الدقيقة، توفر المختبرات توصيات شخصية وفورية تُمكّن المدربين والرياضيين من تبني نهج استباقي للحفاظ على الصحة والوقاية من الإصابات. وتشمل هذه التقييمات مجموعة واسعة من المقاييس الرئيسية مثل قوة العضلات، واستقرار المفاصل، وكفاءة الحركة.
إلى جانب تحسين الأداء الفوري، تركز مختبرات "فورت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز الصحة طويلة الأمد للرياضيين وإطالة مسيرتهم المهنية. تسهم تقنيات المختبرات المتطورة في اكتشاف أي خلل بيوميكانيكي أو عدم توازن عضلي أو عوامل أخرى تزيد من مخاطر الإصابة، مما يتيح تعديل التدريبات بطرق علمية مستنيرة. ويُعزز هذا النهج الشامل ليس فقط الأداء الأمثل، ولكن أيضاً الصحة المستدامة، مما يُمكّن الرياضيين من مواصلة مسيرتهم المهنية مع تقليل تأثير الإصابات.
تواصل شركة "فورت هيلث كير" دفع حدود الابتكار في مجال الطب الرياضي، حيث تصنع مختبراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي معياراً جديداً لرعاية الرياضيين، وتوفر حلولاً متطورة تتماشى مع المتطلبات المتنامية للرياضة الحديثة.