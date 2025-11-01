تحذير "الهالوين": عدسات تجميلية رخيصة في الإمارات تسبب "العمى" والتهابات القرنية

تُبلغ غرف الطوارئ في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة عن حالات إصابة بعدوى خطيرة في العين وجروح في القرنية كل عام بعد احتفالات الهالوين. ويقول الخبراء إن هذا الارتفاع يرتبط بالاستخدام المتزايد للعدسات اللاصقة التجميلية التي تُلبس للأزياء والحفلات، والتي غالباً ما يتم شراؤها بتكلفة منخفضة من المتاجر الإلكترونية غير الموثوق بها أو محلات التجميل.
صرحت الدكتورة بافلي معوض، طبيبة العيون في المستشفى السعودي الألماني، عجمان، بأن الاستخدام قصير الأمد للعدسات غير المنظمة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
قالت: "غالباً ما نرى مرضى يرتدون العدسات التجميلية لساعات قليلة فقط وينتهي بهم الأمر بعدوى شديدة في العين أو سحجات في القرنية". وأضافت: "التهاب القرنية البكتيري يمكن أن يهدد البصر في غضون 24 إلى 48 ساعة إذا تُرك دون علاج".
تُلبس العدسات اللاصقة التجميلية أو الملونة لتغيير لون أو مظهر العين فقط، وتُستخدم عادة في الهالوين أو للمناسبات التنكرية. أوضحت الدكتورة معوض أنه بينما قد لا تحمل هذه العدسات قوة تصحيحية، إلا أنها تُعتبر أجهزة طبية منظمة وتتطلب قانوناً وصفة طبية وقياساً مناسباً.
قالت الدكتورة معوض إنه في حين أن العدسات الصلبة (Scleral Lenses) قد تكون آمنة للحالات الطبية المحددة عند تركيبها بشكل احترافي، فإن "عدسات العين الكاملة (full-eye) التي يتم شراؤها بدون إشراف تكون أكثر خطورة بكثير. إنها تغطي مساحة أكبر من العين، وتقلل من الأكسجين الواصل إلى القرنية، ويمكن أن تحبس الحطام أو المواد الكيميائية — مما يزيد من احتمالية حدوث السحجات والالتهابات".
ومن بين المشاكل الأكثر شيوعاً التي يراها الأطباء: سحجات القرنية، التهاب القرنية البكتيري، التهاب القرنية الشوكي، التهاب الملتحمة، وردود الفعل السامة أو الحساسية. إذا تُركت هذه الحالات دون علاج، يمكن أن تتطور إلى قرحة في القرنية، وتندب، وحتى فقدان دائم للبصر.
حذرت الدكتورة معوض من أن الخطر يرتفع بشكل خاص عند شراء العدسات بثمن بخس عبر الإنترنت أو من متاجر تجميل غير مرخصة. قد يقدم هؤلاء الباعة عدسات ذات قياس رديء، أو تغليف غير معقم، أو أصباغ ومواد مجهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب القياس غير المناسب في خدش القرنية ويزيد بشكل كبير من خطر التقرحات أو الالتهابات أو حتى العمى.
للحفاظ على سلامة العيون، حثت الدكتورة معوض المقيمين على التعامل مع جميع العدسات اللاصقة، سواء كانت تجميلية أم لا، كأجهزة طبية.
وشددت على: "لا تنام، أو تسبح، أو تستحم أبداً بالعدسات، ولا تشاركها مع الآخرين أبداً. استبدل العدسات والحافظات في الموعد المحدد، ولا تشتري إلا من باعة يطلبون وصفة طبية سارية المفعول".
كما قدمت الدكتورة نيشا رامداس تشاندناني، رئيسة قسم وطبيبة العيون في مستشفى إن إم سي التخصصي بالعين، خطوات أساسية يجب على المستخدمين اتباعها:
قبل الارتداء: يُنصح بزيارة طبيب العيون لتقييم شامل لتحديد ما إذا كنت مرشحاً مناسباً. وشددت على "اشترِ دائماً عدسات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) من باعة مرخصين وذوي سمعة طيبة".
أثناء الاستخدام وبعده: يجب اتباع وقت الارتداء الموصى به، وهو حد أقصى من 8 إلى 10 ساعات، وإزالة العدسات بأيدٍ نظيفة.
التخزين: يجب تخزين العدسات في محلول نظيف فقط، وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، لمنع العدوى.
وذكرت الدكتورة تشاندناني أن من أكثر الأخطاء شيوعاً تنظيف العدسات بماء الصنبور، أو ارتدائها لفترة أطول من اللازم، أو إعادة استخدام العدسات اليومية القابلة للتصرف، أو استخدام المحاليل منتهية الصلاحية. وأكدت أن إهمال النظافة يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تلوث بكتيري، والتهاون في ذلك قد يهدد الرؤية بشكل دائم.