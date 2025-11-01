تحذير "الهالوين": عدسات تجميلية رخيصة في الإمارات تسبب "العمى" والتهابات القرنية

خطر العدسات الرخيصة

تُلبس العدسات اللاصقة التجميلية أو الملونة لتغيير لون أو مظهر العين فقط، وتُستخدم عادة في الهالوين أو للمناسبات التنكرية. أوضحت الدكتورة معوض أنه بينما قد لا تحمل هذه العدسات قوة تصحيحية، إلا أنها تُعتبر أجهزة طبية منظمة وتتطلب قانوناً وصفة طبية وقياساً مناسباً.

قالت الدكتورة معوض إنه في حين أن العدسات الصلبة (Scleral Lenses) قد تكون آمنة للحالات الطبية المحددة عند تركيبها بشكل احترافي، فإن "عدسات العين الكاملة (full-eye) التي يتم شراؤها بدون إشراف تكون أكثر خطورة بكثير. إنها تغطي مساحة أكبر من العين، وتقلل من الأكسجين الواصل إلى القرنية، ويمكن أن تحبس الحطام أو المواد الكيميائية — مما يزيد من احتمالية حدوث السحجات والالتهابات".

ومن بين المشاكل الأكثر شيوعاً التي يراها الأطباء: سحجات القرنية، التهاب القرنية البكتيري، التهاب القرنية الشوكي، التهاب الملتحمة، وردود الفعل السامة أو الحساسية. إذا تُركت هذه الحالات دون علاج، يمكن أن تتطور إلى قرحة في القرنية، وتندب، وحتى فقدان دائم للبصر.

حذرت الدكتورة معوض من أن الخطر يرتفع بشكل خاص عند شراء العدسات بثمن بخس عبر الإنترنت أو من متاجر تجميل غير مرخصة. قد يقدم هؤلاء الباعة عدسات ذات قياس رديء، أو تغليف غير معقم، أو أصباغ ومواد مجهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب القياس غير المناسب في خدش القرنية ويزيد بشكل كبير من خطر التقرحات أو الالتهابات أو حتى العمى.