تحذيرات طبيّة في الإمارات من مخاطر أدوية فقدان الوزن الجديدة

من جراحات المعدة إلى شفط الدهون والأنظمة الغذائية القاسية، فقد كان فقدان الوزن دائمًا تجارة رائجة في الإمارات. ولكن الآن، هناك موجة جديدة من تقنيات فقدان الوزن تُحدث تحولًا في طريقة خسارة السكان للوزن لكن الأطباء يحذرون من أن جزءًا كبيرًا من هذا الفقدان قد يكون عضلات بدلاً من الدهون.
يشهد الأطباء ارتفاعًا في الطلب على حقن فقدان الوزن من نوع GLP-1، حيث سجل أكثر من 1600 شخص من خلال منصات الرعاية الصحية الافتراضية في الأشهر الأخيرة.
قال كيسوين سورش، الشريك المؤسس لشركة داردوك، "لقد شهدنا معدل نجاح بنسبة 100 في فقدان الوزن"، مشيرًا إلى أن المرضى عادةً ما يدفعون حوالي 499 درهمًا شهريًا للبرنامج.
لكنه حذر من أنه بدون دعم نمط الحياة، قد تأتي النتائج بثمن. أوضح: "يُمكن أن يكون حوالي 40% من الوزن المفقود على هذه الأدوية عبارة عن كتلة عضلية بدلاً من الدهون، إذا لم يتبع المرضى تمارين القوة ويتناولوا على الأقل جرامًا واحدًا من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم"، مضيفًا أنه من أجل مواجهة ذلك، تدمج داردوك التدريب على اللياقة والنظام الغذائي جنبًا إلى جنب مع الوصفات الطبية.
في الوقت نفسه، في شركة غلوكير حيث يتم مراقبة المرضى باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء وأدوات التدريب الرقمية، يحاول المتخصصون تحويل التركيز من فقدان الوزن إلى الحفاظ على الكتلة العضلية. قال الدكتور يوسف سعيد، المدير الطبي في غلوكير: "نُحلل نسب الدهون إلى العضلات كل بضعة أسابيع". وأضاف: "أحيانًا يفقد المرضى الوزن على الميزان لكنه في الغالب عضلات، وهذا ليس نتيجة صحية. هدفنا هو التأكد من فقدان الدهون."
يعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى سهولة الحصول على الأدوية. على سبيل المثال، يتيح نموذج داردوك للرعاية الصحية عن بُعد للمرضى التسجيل الساعة التاسعة صباحًا، واستشارة الطبيب بحلول الساعة التاسعة والنصف صباحًا، واستلام أدويتهم بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحًا. ويتم إرسال الممرضات لإجراء الحقن المنزلية أو فحوصات الدم، بينما تُجرى استشارات المتابعة عن بُعد.
تُدير غلوكير نظامًا مختلطًا أكثر شمولًا يجمع بين الفحوصات الشخصية وأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة، والأجهزة الذكية المحمولة، وتدريبًا عبر التطبيقات.
يكمن جاذبية هذه الأدوية لدى الكثيرين في سرعة ظهور النتائج. قال الدكتور يوسف: "أحد مرضى غلوكير الذي كان مؤشر كتلة جسمه 34 فقد 10 كيلوغرامات في عدة أشهر — 9 كيلوغرامات منها دهون وكيلوغرام واحد عضلات فقط". وأضاف: "كان معرضًا لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم، وكان يشخر بشدة ويعاني من التعب المستمر، وبعد فقدان الوزن، اختفت كل هذه المشاكل."
بالنسبة للبعض، أحدثت هذه الأدوية تغيرًا جذريًا في حياتهم. لجأت نوال جمال، مقدمة بودكاست أردنية، إلى دواء مونجارو بعد سنوات من المعاناة مع وزنها وتشخيصها بمتلازمة تكيّس المبايض (PCOS) — وهي حالة هرمونية تجعل فقدان الوزن صعبًا.
عندما بلغ وزنها 88 كجم في عام 2020، عرفت نوال أنها بحاجة إلى تغيير. نقطة التحول جاءت قبل عامين خلال نزهة على الشاطئ مع صديقة. قالت: "لم أستطع المواصلة. كنت ألهث ولقد جلست بينما استمرت صديقتي في المشي. كان هذا الشرارة التي جعلتني أغير نمط حياتي."
قد بلغ طول نوال 168 سم ووزنها 63 كجم عند زواجها في 2017، لكن صحتها تدهورت على مدار السنوات. مصممة على تغيير الأمور، انضمت إلى صالة ألعاب رياضية، وقطعت السكر والدقيق، وبدأت في اتباع أنظمة غذائية عالية البروتين. كما أن رعايتها لزوجها ووالدتها أثناء مرضهما الشديد زادت من حافزها.
بحلول عام 2023، عادت إلى وزنها قبل الزواج لكنها واجهت أنماطًا غير صحية ولاحقًا علمت بتشخيصها بمتلازمة تكيّس المبايض. وصف لها الطبيب دواء مونجارو جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صارم عالي البروتين. قالت: "كنت أحتاج من 80 إلى 115 جرامًا من البروتين يوميًا لحماية عضلاتي." نجح النظام — ووصل وزنها إلى 58 كجم.
لكن المحافظة على الوزن أصبحت صعبة. اعترفت: "بعد أن توقفت عن مونجارو لمدة ثلاثة أشهر، بدأت أشتهي الحلويات وأتناول الطعام بإفراط مرة أخرى." وأضافت: "في أحد الأيام رأيت قطعة كعك على طاولة المطبخ، أكلتها وعادت جميع الرغبات. إنه كالمحفز — إذا غشيت مرة، فسوف تغش مرتين وثلاث مرات، إنه تأثير متسلسل."
للبقاء على المسار الصحيح، تتبع نوال الآن خطة وجبات صارمة: "أتناول مخفوقًا عالي البروتين مع خبز البروتين على الإفطار، وشطيرة لحم البقر في الظهر، ومخفوقًا آخر في الثانية ظهرًا. وأتناول الطعام قبل الجميع في العمل حتى لا أغوى بالأكل معهم."
عندما بدأت مهرة زبير الباكستانية رحلتها لفقدان الوزن في وقت سابق من هذا العام، كان وزنها 86 كجم وشعرت بأنها عالقة بعد سنوات من الحميات الفاشلة. قالت مهرة، منشئة محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومعلمة تجميل وزوجة وأم: "مهما حاولت، لم أتمكن من فقدان الوزن، وكنت دائمًا أشك أن هناك مشكلات كامنة."
كان التعب المستمر وانخفاض الثقة يؤثران على حياتها العائلية والمهنية. شرح تشخيصها بمتلازمة تكيّس المبايض إلى جانب ارتفاع الكوليسترول والكبد الدهني سبب صعوبة خسارة الوزن. وقتها كان مؤشر كتلة جسمها تقريبًا 33، مما يضعها في فئة السمنة.
قالت: "أثر ذلك على ثقتي بنفسي. كشخص يعمل في مجال التجميل ووسائل التواصل الاجتماعي، أردت أن أشعر بالراحة في بشرتي، لكن داخلي كنت أعاني من مشكلات صحية وصورة ذاتية."
تحولت مهرة إلى داردوك، منصة على الإنترنت تقدم علاج GLP-1 تحت إشراف طبي. وُصف لها دواء مونجارو في فبراير 2025، وسرعان ما لاحظت التغيرات. قالت: "تحكمت في شهيتي، ولم أعد أشتهي الطعام باستمرار، وشعرت بالخفة. خلال ست سنوات، لم أخسر أكثر من 3 كيلوغرامات — لذا كانت خسارة الخمسة الأولى بمثابة إنجاز."
اليوم، وزنها 65 كجم، وتم تقليل جرعتها مؤخرًا مع اقترابها من الهدف. وتعزو سهولة وتيرة البرنامج المُشرف عليها إلى استمراريته. قالت: "بصراحة، كان الأمر سهلاً جدًا. شعرت أن البرنامج مُخصص لي، فلم أشعر بالضياع أبدًا. والنتائج كانت مشجعة للغاية مما يحفزني على الاستمرار."
تحسنت صحتها أيضًا: خفت أعراض متلازمة تكيّس المبايض، انخفض الكوليسترول، عولج الكبد الدهني، واستعيدت مستويات الطاقة. قالت: "أستطيع مواكبة ابنتي، وأنام بشكل أفضل، وأشعر بالنشاط حتى بعد يوم طويل." وأضافت: "التغيير الأكبر هو ذهنيتي — أشعر بثقة أكبر وإيجابية تجاه نفسي."
وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بمظهر مختلف، بل يتعلق أيضًا بالعيش بشكل أفضل والشعور بصحة أفضل من الداخل والخارج".
لمنع فقدان العضلات المرتبط أحيانًا بأدوية GLP-1، شجعها أطباؤها على القيام بتدريبات وزن وزيادة تناول البروتين. قالت: "بدلًا من تجاهل التغذية، بدأت أتخذ خيارات أكثر وعيًا. طُلب مني زيادة تناول البروتين والألياف، مما ساعدني على التحكم في هذه الآثار الجانبية الشائعة. لم أخسر عضلاتي — بل في الواقع، اكتسبت حوالي 3 كيلوغرامات من العضلات أثناء خسارة الدهون."
لكن ليست كل الحالات ناجحة. قالت أم نورة إنها لم تر نتائج كافية مع أدوية GLP-1، واختارت في النهاية الجراحة المعدية بعد سنوات من تجربة حميات وأدوية مختلفة دون نتائج دائمة.
يقول الأطباء إن التحدي الأكبر الآن هو مساعدة المرضى على الحفاظ على وزنهم المفقود بعد التوقف عن تناول الدواء. يقول كيسوين: "نخفف جرعة الدواء تدريجيًا مع زيادة الدعم التدريبي للحد من الشعور بالجوع المتكرر. إذا توقفت فجأة دون تغيير نمط حياتك، فسيعود الوزن المفقود".
تجرب غلوكير، من جانبها، تدريبًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي في مجال التغذية واللياقة لمساعدة المرضى على الحفاظ على تقدمهم. قال الدكتور يوسف: "نجمع بيانات طويلة الأمد حول كمية الدهون مقابل الكتلة العضلية التي يحتفظ بها المرضى."
يتوقع الأطباء زيادة الطلب على أدوية GLP-1 مع تزايد الوعي، مع تحذيرهم أيضًا من أن هذه الحقن ليست حلاً سريعًا. قال الدكتور سعيد: "الأمر لا يقتصر على فقدان الوزن بل فقدان الدهون. بدون هذا التمييز، يخاطر المرضى بإلحاق الضرر بصحتهم على المدى الطويل."