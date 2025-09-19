تحذيرات طبيّة في الإمارات من مخاطر أدوية فقدان الوزن الجديدة

لكنه حذر من أنه بدون دعم نمط الحياة، قد تأتي النتائج بثمن. أوضح: "يُمكن أن يكون حوالي 40% من الوزن المفقود على هذه الأدوية عبارة عن كتلة عضلية بدلاً من الدهون، إذا لم يتبع المرضى تمارين القوة ويتناولوا على الأقل جرامًا واحدًا من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم"، مضيفًا أنه من أجل مواجهة ذلك، تدمج داردوك التدريب على اللياقة والنظام الغذائي جنبًا إلى جنب مع الوصفات الطبية.