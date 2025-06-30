تحذيرات طبية إماراتية من تصاعد السكتات القلبية المبكرة

يحث الأطباء في الإمارات المقيمين الشباب على أخذ الفحوصات الصحية الدورية على محمل الجد، بعد أن تصدرت وفاة الممثلة والعارضة البوليوودية شيفالي جاريوالا (42 عامًا) عناوين الأخبار العالمية مؤخرًا.

يُزعم أن جاريوالا أصيبت بسكتة قلبية في منزلها بمومباي في وقت متأخر من يوم الجمعة.

أعادت وفاتها المفاجئة إشعال الجدل حول تزايد حالات السكتات القلبية لدى الأفراد الأصغر سنًا، وهي قضية يقول الخبراء في الإمارات إنها أصبحت أزمة صحية ملحة.

قال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب وأخصائي أمراض القلب التداخلية في المستشفى الدولي الحديث بدبي: "تحدث النوبات القلبية والسكتات القلبية المبكرة في الإمارات قبل حوالي 10 إلى 15 عامًا مقارنة بالدول الغربية".

عوامل الخطر الصاعدة

وأضاف طايل: "تقليديًا، كان ينظر إلى السكتة القلبية وأمراض القلب على أنها قضايا تخص كبار السن. ومع ذلك، هناك اتجاه متزايد لطوارئ القلب لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا - بما في ذلك السكتة القلبية المفاجئة والنوبات القلبية واضطرابات ضربات القلب".

تشمل عوامل الخطر الناشئة: ارتفاع ضغط الدم والسكري غير المتحكم فيهما في سن مبكرة بسبب نمط الحياة السيئ، التدخين والتدخين الإلكتروني - خاصة بين الشباب - السمنة ومقاومة الأنسولين الناتجة عن الوجبات السريعة والعادات الخاملة، والاستعدادات الوراثية (مثل: فرط كوليسترول الدم العائلي، أمراض الشريان التاجي المبكرة في العائلة).

هذا الاتجاه المتزايد مدعوم بمراجعات سريرية في الإمارات. كشفت مراجعة بأثر رجعي أجرتها كليفلاند كلينك أبوظبي (CCAD) أن ما يقرب من 50% من المرضى الذين يعانون من نوبات قلبية كبيرة كانوا تحت سن 50 عامًا. والمثير للقلق أن حوالي 10% منهم كانوا تحت سن 40 عامًا.

وأضاف طايل: "كما أن خبرتنا السريرية في المستشفى الدولي الحديث تتوافق مع الاتجاهات الوطنية حيث أن أكثر من 50% من مرضى النوبات القلبية الذين نستقبلهم تقل أعمارهم عن 45 عامًا، مما يسلط الضوء على ارتفاع مقلق في أمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة بين الشباب".