تحذيرات المحتوى: جيل زد يحدد مصير الأداة الأكثر جدلاً في التعليم والوعي الاجتماعي

كانت تحذيرات المحتوى (Trigger Warnings) أحد جوانب الوعي الاجتماعي التي لم أكن مستعداً لها عند مغادرتي الإمارات للالتحاق بالجامعة، ومع ذلك فوجئت بوجودها. ليس لأنها غير مهمة، ولكن لأنني أشعر بالاستياء من الحاجة إليها على الإطلاق.

في أي فصل دراسي اليوم، قد ترى لافتة "هذا مكان آمن" (this is a safe space)، كطريقة من المعلم للتعبير عن أن الطالب يمكنه القدوم إليه بأي من مخاوفه أو احتياجاته أو قلقه، وأن الطلاب سيعاملون بعضهم البعض باحترام وانفتاح. كانت هذه مهارات فطرية للنمو والنجاح في المدرسة – كان هناك الكثير من الطلاب يكبرون وهم أكثر قلقاً من أن يوصفوا بالعنصرية أو سوء النية، أو يتعاملون مع العنصرية وكراهية الإسلام. عندما عدت إلى كندا واضطررت إلى قضاء فصل دراسي في مدرسة كندية ثانوية، تفاجأت، لأن هذا الانفتاح والطيبة تجاه الغرباء هو، بالنسبة لي ولجيلي، الحد الأدنى المطلق.

تتمثل فرضية هذا العمود في أنه، كجيل الألفية (Gen-Z)، ما الذي تفعله تحذيرات المحتوى لأجلنا عندما نكون قد تبنينا ليس فقط الانفتاح، بل واحتضنا معاداة العنصرية والتعددية الثقافية؟ هل نحن حساسون للغاية، لدرجة أننا نرى فقط ما قد يسيء إلى شخص بدلاً من الإنسان الكامن تحت هذا التصنيف؟ أم أننا نوضح وعينا وتعليمنا بأن المرء قد يواجه كلمات أو صوراً "مسيئة" بشكل موضوعي، ولكن في سياقها تحتاج إلى أن تُعرض لنقل الفروق الدقيقة الضرورية؟

علاوة على ذلك، هل وافق الأشخاص الذين مروا بأشياء مؤلمة على أن يتم تذكيرهم دائماً بهذا الألم؟

لنخرج الصدمة من المعادلة – هل يجب على الشخص الذي لا يحب العناكب أن ينظر إليها؟ أم أن هناك، كالعادة، "عتبة" دقيقة لهذه الأمور، ببساطة أن بعض الأشياء تستحق تحذيراً أكثر من غيرها؟ هل يمكن ويجب أن نكون على دراية بكل رهاب وخوف، أم أن هناك مستوى من المخاطر على أنفسنا ومشاعرنا يجب علينا جميعاً أن نقبله بوجودنا في العالم؟

جيل الألفية هم حقاً أول من يواجه هذه الأسئلة. قد يهتم كبارنا بالأمر ويقومون بالعمل اللازم، ولكن بالنسبة لنا هناك فضول أعمق حول سبب الحاجة إلى تحذير المحتوى أو لافتة "يُنصح بتقدير المشاهد". الإجابة التي توصلت إليها هي لأجل التعليم والعقاب على حد سواء؛ إذا كنت لا تعرف، فسوف تعرف إذا شككت في تحذير المحتوى أو اختبرته، وإذا فعلت فربما لا تتوقع العقوبة الناتجة عن توجيه إهانة إلى معلم أو نشر صورة نمطية سلبية.

قد يبدو الأمر مملاً، والحقيقة هي أن الناس لا يريدون التفكير بـ "القيام بالواجب" أو القلق دائماً بشأن إهانة الجميع، لكننا نعيش في مجتمع معقد ومتنوع وعالمي. لدينا عقد اجتماعي، وهذا يعني أن الجميع يستحق الاحترام، وأن تركيزنا وصرامتنا يجب أن تتجه عندما يتعرض هذا الشخص للتهديد لكونه على طبيعته.

لقد سمحنا بالفعل بنسيان العقد الاجتماعي مع الروبوتات التي لا نهاية لها، والحسابات المجهولة، والرسائل الاقتحامية على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن إذا أردنا أن يكون العالم مكاناً آمناً وسعيداً نعلم فيه جميعاً أن هناك أطفالاً أصغر سناً وأصغر سناً على الإنترنت، بالإضافة إلى ثقافات بأكملها لا تحتاج إلى أن تتعرض للإهانة، فببساطة إنه الشيء اللائق والإنساني الذي يستدعي الاهتمام. لا يجب أن يكون الأمر أكثر تعقيداً من ذلك.