تجربة لا تُنسى في فندق"ذا إتش" بدبي: رفاهية واستجمام
تُعرف دبي بولعها بالمعالم الحصرية التي تُبرز مكانتها المرموقة، ومن بين هذه المعالم، يبرز فندق "ذا اتش" (The H) دبي كواحد من أروع الفنادق التي تجسد الفخامة والرقي.
يقع هذا الفندق في موقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، محاطاً بمعالم سياحية بارزة مثل متحف المستقبل، وبرواز دبي، والدوار الشهير الذي يزين المدينة منذ زمن طويل.
وعند الوصول إلى الفندق، يتم استقبالك بترحيب حار وديكور عربي معاصر، ليُقدم لك تجربة استثنائية تجمع بين الاسترخاء والترفيه والطعام الفاخر والمتعة العائلية.
وما أن تطأ قدماك الردهة، حتى تسحرك روعة التصميم الداخلي، حيث يتسلل الضوء الطبيعي عبر المدخل الزجاجي ليُنير منطقة الاستقبال ذات السقف العالي، مبشراً بباقة متنوعة من الخيارات التي ستُضفي على إقامتك متعةً لا تُضاهى.
افتُتح هذا الفندق ذو الخمس نجوم في عام 2007، ويتمتع بموقع فريد على بُعد خطوات من أشهر المناطق السياحية في المدينة، بالإضافة إلى قربه من المركز المالي النابض بالحياة ومركز التجارة العالمي، مما يجعله وجهة مثالية للزوار من رجال الأعمال والسياح على حدٍ سواء. ويمتد الفندق على شكل حرف "اتش" (H) الكبير، ليشمل برجاً للمكاتب مُكوناً من 40 طابقاً، ويُمثل بداية امتداد شارع الشيخ زايد من الأبراج الشاهقة، ونهاية منطقة "المدينة القديمة" في دبي.
نشاطات متعددة
خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتحول فندق "ذا اتش" بدبي إلى مركز اجتماعي نابض بالحياة، حيث تُرحب 12 وجهة متنوعة لتناول الطعام والترفيه بالضيوف لتجربة باقة واسعة من المأكولات والموسيقى والأجواء المميزة. سواء كنت من مُحبي الرقص والمأكولات اللبنانية، أو تفضل الاستمتاع بتجربة طعام أفريقية أصيلة، أو تفضل الاستماع إلى الموسيقى الحية في أجواء فاخرة، ستجد في هذا الفندق ما يُلبي جميع أذواقك. ومن بين هذه الوجهات، يبرز مطعم "بلاي" (Play) كواحد من أشهر الأماكن في المدينة، حيث يستقطب المشاهير والعائلات ورواد الحفلات الذين يستمتعون بأمسيات تفاعلية مليئة بالإثارة والتشويق، مع عروض رائعة تقدمها فرقة من البهلوانات والفنانين المبدعين.
يرتبط الجسر المعلق ببرج الغرف الفندقية الذي يشمخ عالياً بطوابقه الأربعة والثلاثين، مُكملاً بذلك شكل حرف "اتش" (H) الذي يُزين أفق دبي. ويضم هذا البرج 236 غرفة وشقة فندقية مُجهزة لتُلبي احتياجات جميع الضيوف، مهما اختلفت أذواقهم وميزانياتهم. أما الضيوف الذين ينشدون قمة الفخامة، فسيجدون ضالتهم في جناح رويال بنتهاوس المُكون من طابقين، والذي يُقدم لهم إطلالة بانورامية خلابة على مدينة دبي، بالإضافة إلى مجلس خاص ومسبح فاخر على السطح.
ولإكمال تجربة الحياة الراقية، لا بدّ من توفير ملاذٍ للاسترخاء والراحة. وهنا يأتي دور منتجع "سانتاي سبا باي ماندارا" (Santai Spa by Mandara)، الذي يقدم باقة من العلاجات المريحة، ليغمرك بنعيم الدلال المطلق. كما يقدم المنتجع دروساً في السباحة للأطفال والكبار، بينما توفر صالة الألعاب الرياضية "كوانتم" (Quantam) مجموعة متنوعة من الدروس، بما في ذلك "بيلوتن" (Peloton) واليوغا. وإذا كنت تُفضل الاسترخاء التام، فما عليك سوى التوجه إلى حوض الاستحمام الساخن للاستمتاع بأوقات من الراحة والهدوء.
تقدم هذه الوجهة الفندقية الفاخرة تجربة طعام استثنائية، تُرضي جميع الأذواق، مع ما يقرب من عشرة مطاعم متنوعة تقدم أشهى الأطباق اللبنانية والآسيوية والأفريقية والمتوسطية والهندية. وللراغبين بالاستمتاع بوجباتهم في خصوصية غرفهم، توفر هذه المطاعم خدمة تناول الطعام في الغرف، لتكتمل تجربة الضيافة المُتميزة.
مع هذه الباقة المُتنوعة من المرافق والفعاليات المُتاحة على مدار العام، لا شكّ أن فندق "ذا اتش" بدبي سيصبح وجهتكم المفضلة للاستمتاع بتجربة فاخرة لا تُنسى.