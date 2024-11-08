تجربة لا تُنسى في فندق"ذا إتش" بدبي: رفاهية واستجمام

خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتحول فندق "ذا اتش" بدبي إلى مركز اجتماعي نابض بالحياة، حيث تُرحب 12 وجهة متنوعة لتناول الطعام والترفيه بالضيوف لتجربة باقة واسعة من المأكولات والموسيقى والأجواء المميزة. سواء كنت من مُحبي الرقص والمأكولات اللبنانية، أو تفضل الاستمتاع بتجربة طعام أفريقية أصيلة، أو تفضل الاستماع إلى الموسيقى الحية في أجواء فاخرة، ستجد في هذا الفندق ما يُلبي جميع أذواقك. ومن بين هذه الوجهات، يبرز مطعم "بلاي" (Play) كواحد من أشهر الأماكن في المدينة، حيث يستقطب المشاهير والعائلات ورواد الحفلات الذين يستمتعون بأمسيات تفاعلية مليئة بالإثارة والتشويق، مع عروض رائعة تقدمها فرقة من البهلوانات والفنانين المبدعين.