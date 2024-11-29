تجربة غداء فاخرة في"لوسياس ماري"على شاطئ جميرا بيتش
شهد مطعم "لوسياس ماري" (Lucia's Mare) إقبالاً هائلاً منذ افتتاحه مؤخراً، حيث أصبح حديث الجميع. وبموقع ساحر على شاطئ فندق جميرا بيتش، وإطلالة أخّاذة على برج العرب، يتربع هذا المطعم كأول جوهرة من نوعها في المنطقة.
أضاف مطعم "لوسياس ماري" لائحة غداء جديدة تبدأ من الساعة 12 ظهراً، لتُثري تجربة زواره، خاصة وأن مطعم "لوسياس" الأصلي في وسط المدينة كان يقتصر على تقديم وجبات العشاء فقط. يُجسّد المطعم سحر الساحل الإيطالي بلمسة عصرية، مُعَززاً بمعالم دبي الشهيرة وأجوائها الشتوية المنعشة.
ويمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة "لوسياس" الشهيرة، والتي تقدم مزيجاً رائعاً من الأطباق الإيطالية الكلاسيكية وإبداعات طهوية مبتكرة، وذلك في أجواء تحتفي برفاهية الشاطئ والدفء الإيطالي الأصيل. ومع إطلالة ساحرة على برج العرب، يصبح كل غداء تجربة استثنائية تجمع بين المناظر الخلابة والأجواء الرائعة والنكهات الشهية.
ويتميز مطعم "لوسياس ماري" بديكوراته الفريدة المستوحاة من روعة الطبيعة في كابري، مع لمسات من الألوان الزاهية والنباتات الخضراء. وتُعدّ خدمة الغداء اليومية إضافة مثالية تتناغم مع أجواء دبي المفعمة بالنشاط، حيث تقدم للسكان المحليين والزوار تجربة فريدة تجمع بين سحر المأكولات الإيطالية، وروعة المناظر، والأجواء المُبهجة.
أبدع "لوسياس ماري" في تقديم تجربة نهارية فاخرة تتيح لضيوفه الانغماس في نمط حياة "لوسياس" الراقية، خاصة في هذا الموقع الساحر. فمع افتتاح المطعم لتقديم وجبات الغداء، يُمكن للضيوف الاسترخاء والاستمتاع بكل لحظة من يومهم في أجواء لا مثيل لها.