تجربة غداء فاخرة في"لوسياس ماري"على شاطئ جميرا بيتش

ويتميز مطعم "لوسياس ماري" بديكوراته الفريدة المستوحاة من روعة الطبيعة في كابري، مع لمسات من الألوان الزاهية والنباتات الخضراء. وتُعدّ خدمة الغداء اليومية إضافة مثالية تتناغم مع أجواء دبي المفعمة بالنشاط، حيث تقدم للسكان المحليين والزوار تجربة فريدة تجمع بين سحر المأكولات الإيطالية، وروعة المناظر، والأجواء المُبهجة.