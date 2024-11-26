تجربة علاجية فريدة وشاملة في "ذا فارم آت سان بينيتو"

يقع "ذا فارم آت سان بينيتو" على مساحة 52 هكتاراً من المساحات الخضراء، ويشتهر عالمياً بنهجه الشمولي في مجال العافية. ويقدم برامج مخصصة تُلبي الاحتياجات والأهداف الصحية لكل ضيف، بإشراف فريق من الأطباء المختصين والخبراء الصحيين المعتمدين. وتتنوع هذه البرامج لتشمل برامج إزالة السموم، وإدارة الوزن، والصحة النفسية، وبرامج العافية المخصصة للرجال والنساء، بالإضافة إلى برامج الرعاية المتخصصة، مثل: دعم مرضى السرطان، والوقاية من مرض السكري، وإدارة الألم، وبرامج تحسين النوم، حيث يرافَق كل ضيف في رحلته لتحقيق أفضل مستويات الصحة والعافية.