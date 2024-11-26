تجربة علاجية فريدة وشاملة في "ذا فارم آت سان بينيتو"
يحتفل "ذا فارم آت سان بينيتو" (The Farm at San Benito)، الوجهة الرائدة في آسيا للعافية الشاملة، بمرور 22 عاماً على تأسيسه، داعياً ضيوفه من دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بتجربة مميزة تتجدد فيها أجسادهم وعقولهم وأرواحهم في واحة تجمع بين سحر الطبيعة وعجائب العلم الحديث.
ومع تزايد الاهتمام بالعافية العائلية، ومع اقتراب موسم الأعياد، يعتبر "ذا فارم" ملاذاً مثالياً بعيداً عن صخب الحياة اليومية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب استثنائية تجمع بين أساليب العلاج القديمة والخبرات الطبية الحديثة، في بيئة تراعي الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
يقع "ذا فارم آت سان بينيتو" على مساحة 52 هكتاراً من المساحات الخضراء، ويشتهر عالمياً بنهجه الشمولي في مجال العافية. ويقدم برامج مخصصة تُلبي الاحتياجات والأهداف الصحية لكل ضيف، بإشراف فريق من الأطباء المختصين والخبراء الصحيين المعتمدين. وتتنوع هذه البرامج لتشمل برامج إزالة السموم، وإدارة الوزن، والصحة النفسية، وبرامج العافية المخصصة للرجال والنساء، بالإضافة إلى برامج الرعاية المتخصصة، مثل: دعم مرضى السرطان، والوقاية من مرض السكري، وإدارة الألم، وبرامج تحسين النوم، حيث يرافَق كل ضيف في رحلته لتحقيق أفضل مستويات الصحة والعافية.
وفي موسم الأعياد هذا، يمكن للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بباقة حصرية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. وسواءً اختاروا برامج تحسين الصحة القائمة على البراهين والموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة، أو فن العلاج التقليدي الفلبيني القديم، فإنهم مدعوون لخوض رحلة استثنائية تحقق لهم السلام الداخلي، وتحسن نوعية حياتهم، وتعزز فرصهم في التمتع بحياة مديدة. ومع تزايد شعبية السياحة العلاجية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحافظ "ذا فارم" على مكانتها كوجهة رائدة حائزة على أكثر من 100 جائزة مرموقة.
وقالت "جينيفر سانفيكتوريس"، رئيسة المبيعات والتسويق والاتصالات العالمية: "لقد أصبحت السياحة الصحية اتجاهاً بارزاً في الشرق الأوسط، حيث يُولي المسافرون اهتماماً كبيراً بالتجارب التي تركز على العناية بالذات، والصحة طويلة الأمد، وطول العمر. ويسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام من دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بتجربة الضيافة الفلبينية الأصيلة، والرعاية المتميزة التي نتميز بها عالمياً. كما نفخر بكوننا منتجعاً صديقاً للمسلمين، حاصلاً على اعتماد وزارة السياحة الفلبينية، ومُقدماً لخيارات الطعام النباتي الحلال في مطعمنا."
وصُممت المزرعة لتلائم احتياجات المسافرين من مختلف الأجيال، حيث توفر أماكن إقامة متنوعة، وأنشطة ممتعة، وخدمات متكاملة. ويُعد من أبرز خدماتها برامج التخلص من السموم الرقمية للأطفال، والتي تشمل أنشطة ترفيهية وتعليمية، وجلسات علاجية في المنتجع الصحي (سبا)، بالإضافة إلى علاجات العافية المائية المخصصة للعائلات، وقوائم طعام مناسبة للأطفال في مطاعمها التي تركز على تقديم أشهى المأكولات الصحية.
وقد تم تصميم هذه العروض خصيصاً لتلائم احتياجات المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُوفر لهم ملاذاً هادئاً ومنعشاً يُعيد إليهم الطاقة والحيوية، ويتماشى تماماً مع الاهتمام المتزايد بالسياحة العلاجية، والتي من المتوقع أن تشهد ازدهاراً أكبر في عام 2025.
سواءً كنت تبحث عن ملاذ منعزل يجدد روحك، أو رحلة عائلية لا تُنسى تقربك من أحبائك، فإن "ذا فارم آت سان بينيتو" يقدم لك واحة هادئة تتيح لك إعادة التواصل مع الطبيعة، والتمتع بالشفاء، واستعادة توازنك الداخلي. وفي موسم الأعياد هذا، انطلق في رحلة ساحرة إلى هذه الوجهة الاستثنائية، وامنح نفسك وعائلتك هدية لا تُقدر بثمن من العافية والسكينة.
للحجز أو الاستفسار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.thefarmatsanbenito.com