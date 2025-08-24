تجربة تذوق مميزة في دبي: 10 أطباق متنوعة مقابل 10 دراهم

مع أنني من عشاق الطعام الكوري، بما في ذلك بيبيمباب، وججاجانغميون، وبونغيوبانغ، إلا أنني لم أجرب بيجودي قط. كان عرض العشرة دراهم حلاً مثاليًا. الطبق عبارة عن كعكات مطهوة على البخار محشوة بالكرنب واللحم. قُدّم كطبقين مع صلصة الصويا، وكان مختلفًا تمامًا عن الأطباق الكورية التي تذوقتها.