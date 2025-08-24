تجربة تذوق مميزة في دبي: 10 أطباق متنوعة مقابل 10 دراهم

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت دبي وجهةً رائدةً في عالم الطعام. من المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان إلى الجواهر الخفية، تُلبي دبي جميع الأذواق. ومن أبرز ما يميزها تنوع المأكولات التي تُقدمها دبي، والتي تُلبي احتياجات أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارات العربية المتحدة، لتصبح بمثابة قرية عالمية للطعام.
في الأسبوع الماضي، انطلقت حملة "طبق الـ10 دراهم" الشهيرة في المدينة، والتي تم إطلاقها لأول مرة خلال مهرجان دبي للمأكولات، كجزء من مفاجآت صيف دبي في الصيف.
يقدم أكثر من 190 مطعمًا في الإمارة أطباقهم المميزة مقابل 10 دراهم فقط حتى 31 أغسطس، وقد أطلقت صحيفة "خليج تايمز" تحديًا: تجربة 10 مطابخ مختلفة بميزانية محدودة. إليكم ملخصًا لكل ما تناولته:
كانت محطتي الأولى في مطعم التنين الذهبي في عود ميثاء، حيث تناولنا زلابية الدجاج المطهوة على البخار والريحان. كانت أغلفة الزلابية رقيقة، وكان الطبق يحتوي على خمس زلابية طرية، تكفي لإشباع رغبتنا الشديدة. يُعتقد أن الزلابية نشأت في الصين في البداية، وأصبحت الآن شائعة في جميع أنحاء العالم، ولكل دولة منها نسختها الخاصة.
بعد ذلك، قررنا تجربة بعض الأطباق الهندية الشهيرة في مطعم شارع بومباي بمنطقة الكرامة. كان الطبق النباتي الخالص يُقدم مع خبز باف مقرمش ودافئ ومرق كثيف، مع كمية وفيرة من الزبدة. تناولته على طريقتي المفضلة، مع رشة من البصل المفروم ناعماً وعصرة ليمون لمزج النكهات. يُقدم باف باجي عادةً كوجبة شعبية، وهو طبق أساسي في الهند.
يُطلق عليها في شبه القارة الهندية اسم "سمبوسك" وفي العالم العربي اسم "سمبوسك". أيًا كان اسمها، فإن هذه الوجبة الخفيفة المثلثة الشكل ذات الزوايا الثلاث تحظى بشعبية كبيرة في كل مكان. السمسا هي النسخة الأوزبكية منها. بعجينها الرقيق ولحمها الدافئ في كل قضمة، تُعدّ هذه الوجبة مثالية تمامًا.
لا شيء يُضاهي راحة طبق رامين دافئ. لذا، توجهتُ إلى مطعم يلا موموس في الكرامة، حيث طلبنا طبق رامين خضار ساخنًا جدًا. مع قطع سميكة من البروكلي والجزر والفلفل الحلو والبازلاء، ومعكرونة رقيقة، كان الطبق غنيًا بالحساء ومغذيًا.
كانت محطتنا التالية في فيلا بيروت على شارع الشيخ زايد بالقرب من منطقة المركز التجاري. يُعدّ الشيش طاووق طبقًا أساسيًا في المطبخ العربي، وهو بالتأكيد من الأطباق التي تُشعرني بالراحة. لذا، اضطررتُ لتجربة شطيرة شيش طاووق شهية مقابل 10 دراهم فقط. اتضح أنني لم أكن الوحيد الذي ينتظر في الطابور. مع صلصة الثوم والمخللات والبطاطس المقلية، كانت لقيمات مثالية.
لم أتذوق المطبخ الفيتنامي من قبل، ولم أكن أعرف ما هو "نيم نيم". تبيّن أنه عبارة عن لفافة ورق أرز مقلية محشوة بالروبيان واللحم المفروم والمعكرونة والفطر والأعشاب. مع أنها تشبه إلى حد كبير لفائف الربيع، إلا أن طعمها كان مختلفًا، وقد استمتعت بها كثيرًا.
مع أنني من عشاق الطعام الكوري، بما في ذلك بيبيمباب، وججاجانغميون، وبونغيوبانغ، إلا أنني لم أجرب بيجودي قط. كان عرض العشرة دراهم حلاً مثاليًا. الطبق عبارة عن كعكات مطهوة على البخار محشوة بالكرنب واللحم. قُدّم كطبقين مع صلصة الصويا، وكان مختلفًا تمامًا عن الأطباق الكورية التي تذوقتها.
إلى جانب جميع الأطباق الشهية، كان من المهم إضافة الخضراوات الورقية. لهذا السبب توجهتُ إلى مطعم شاكا واكا، حيث يقدمون 100 غرام من السلطة (نعم، يقيسونها بدقة)، ويمكنكِ تحضير طبق السلطة الخاص بكِ. مع خيارات متنوعة من الخس والجزر إلى الفاصوليا والذرة، كانت هذه طريقة رائعة لإضافة لمسة صحية مميزة.
ما تكتمل القائمة بدون برجر؟ كان برجر السلايدر في مطعم هامر برجر عرضًا رائعًا بسعر ١٠ دراهم، مع إمكانية الاختيار بين الدجاج أو اللحم. يُقدم في خبز بريوش صغير، مع طبقات من الجبن والمخللات وصلصة المطعم، وكان هذا البرجر خيارًا رائعًا بكل معنى الكلمة.
كانت هذه الوجبة مفاجئة. ماكي نوع من لفائف السوشي. لم أكن متأكدًا مما أتوقعه من طبق يُدعى نوتيلا ماكي. قدّمته مع سكر بودرة، فكانت لفائف خفيفة ومقرمشة ولذيذة، تفوح منها نكهة الشوكولاتة والنوتيلا في كل لقمة. كانت هذه الحلوى تستحق زيارة المطعم مجددًا.
لم يرفض أحد قط لقمة لذيذة من الفراولة المغطاة بالشوكولاتة. لقد اكتسب هذا الطبق من تشوكوبيري شعبية كبيرة خلال حملة "أطباق العشرة دراهم"، حيث تُباع 500 قطعة يوميًا. ولإضافة قيمة إضافية، يُقدم عادةً بسعر 12 درهمًا للقطعة، بينما يُقدم عرض مفاجآت صيف دبي حبتين من الفراولة المغطاة بالشوكولاتة مقابل 10 دراهم. إذا لم تكن الفراولة فاكهتك المفضلة، يمكنك أيضًا تجربة الموز المغطى بالشوكولاتة. كان وقت الانتظار الذي استغرق 10 دقائق كافيًا لتجربة هذا الطبق.