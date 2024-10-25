تجديد منزلك بأساليب مبتكرة مع اقتراب موسم الأعياد

بدلاً من إعادة طلاء الأثاث، يمكنك التفكير في إبراز تشطيبه الأصلي. يمكنك تنعيمه وإزالة الطلاء القديم والحصول على مظهر جذاب. وللحصول على لمعان أكبر، يمكن استخدام عازل كيميائي، مع ضرورة ارتداء معدات الحماية والعمل في مكان جيد التهوية. كما أن تحسيناً بسيطاً لخزانة المطبخ، مثل تبطين الجزء الداخلي ببقايا ورق الحائط، تضيف لمسة خفية من الأناقة التي تظهر من خلال الأبواب الزجاجية.

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