تجارب لا تُنسى في متحف اللوفر أبوظبي شتاء 2024

استمتع برحلة لا تُنسى على متن قارب كاتاماران الكهربائي: استعد لرحلة لا تُنسى على بحر العرب مع جولة على متن قارب كاتاماران الكهربائي. عندما تبدأ الرحلة، يتحول سطح القارب إلى معرض صغير. استمتع بالأعمال الفنية المذهلة المعروضة على خلفية البحر المتلألئ، بما في ذلك "صعود الإمبراطور" و "سوروجا ساتا كايجو" و "خريطة العالم". هذه الرحلة متوفرة من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، وتبدأ الأسعار من 210 درهم.