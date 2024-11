تجارب لا تُنسى في متحف اللوفر أبوظبي شتاء 2024

عروض الأفلام الشتوية: هل أنت محب للسينما؟ استمتع بعروض الأفلام حيث يتوفر كل شيء من السينما الإماراتية إلى مغامرات الفضاء الكلاسيكية وتُعرض الأفلام تحت القبة. الحضور مجاني ولكن المقاعد محدودة لذلك سارع بالحضور. هذا الشهر، تتضمن القائمة أفلاماً كلاسيكية مثل (2001: A Space Odyssey) يعرض في 23 نوفمبر الساعة 7 مساءً، و (Frau Im Mond) في 8 فبراير الساعة 7.30 مساءً، بالإضافة إلى (Adventures of Tintin- Destination Moon & Explorers on the Moon) الذي يعرض في 22 فبراير الساعة 7.30 مساءً.