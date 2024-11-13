تجارب لا تُنسى في متحف اللوفر أبوظبي شتاء 2024
في فصل الشتاء، يميل الكثيرون إلى الخروج في مغامرات في الهواء الطلق، و السفر لرؤية العالم، وتجربة أشياء لم تكن موجودة من قبل. وفي هذا العام، يستغل متحف اللوفر أبوظبي هذه الرغبة في المغامرة من خلال تقديم أنشطة تتجاوز مجرد النظر بصمت إلى عمل فني جذاب.
إليكم نظرة إلى بعض الأنشطة الرائعة التي يمكنكم تجربتها في متحف أبوظبي المحاط بالمياه والذي يبدو وكأنه من إبداعات فنان.
استمتع برحلة لا تُنسى على متن قارب كاتاماران الكهربائي: استعد لرحلة لا تُنسى على بحر العرب مع جولة على متن قارب كاتاماران الكهربائي. عندما تبدأ الرحلة، يتحول سطح القارب إلى معرض صغير. استمتع بالأعمال الفنية المذهلة المعروضة على خلفية البحر المتلألئ، بما في ذلك "صعود الإمبراطور" و "سوروجا ساتا كايجو" و "خريطة العالم". هذه الرحلة متوفرة من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، وتبدأ الأسعار من 210 درهم.
ممارسة رياضة التجديف بالكاياك حول المتحف: ربما سمعت عن ممارسة اليوجا تحت ضوء القمر، ولكن هل جربت ركوب قارب الكاياك تحت ضوء القمر؟ سواء كنت ترغب في التجول حول محيط المتحف أثناء النهار أو مع بريق القمر، فإن متحف اللوفر يوفر لك كل ما تحتاجه. تتوفر جولات التجديف بالكاياك من الثلاثاء إلى الأحد في الساعة 5.30 مساءً. تبدأ الأسعار من 126 درهماً إماراتياً.
عروض الأفلام الشتوية: هل أنت محب للسينما؟ استمتع بعروض الأفلام حيث يتوفر كل شيء من السينما الإماراتية إلى مغامرات الفضاء الكلاسيكية وتُعرض الأفلام تحت القبة. الحضور مجاني ولكن المقاعد محدودة لذلك سارع بالحضور. هذا الشهر، تتضمن القائمة أفلاماً كلاسيكية مثل (2001: A Space Odyssey) يعرض في 23 نوفمبر الساعة 7 مساءً، و (Frau Im Mond) في 8 فبراير الساعة 7.30 مساءً، بالإضافة إلى (Adventures of Tintin- Destination Moon & Explorers on the Moon) الذي يعرض في 22 فبراير الساعة 7.30 مساءً.
استمتع بالفن: يتوفر أسلوب جديد للاستمتاع بالفن من خلال جهاز العرض. سيعرض المتحف روائع من عصر ما بعد الانطباعية - مثل أعمال فان جوخ وسيزان وغوغان وغيرهم، وهي متاحة حتى 9 فبراير 2025.
اكتشف فنانين جدد: يعد اكتشاف المواهب الجديدة جزءاً من كونك "معجباً بالفن". يضم معرض (Art Here 2024) فنانين معاصرين من دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا. سيستمر العرض حتى 15 ديسمبر حيث تتوفر منحوتات معروضة في الخارج والتركيبات السمعية والبصرية المبتكرة التي يمكنك استكشافها. من المؤكد أن الرحلة إلى هنا ستكون ممتعة.
هل أقنعتك بزيارة هذا المكان؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته:
تبلغ قيمة تذاكر الدخول إلى متحف اللوفر أبوظبي 63 درهماً إماراتياً. ويُعفى كبار السن ومن هم دون سن 18 عاماً وبعض الفئات الأخرى من دفع رسوم الدخول. المتحف مغلق يوم الاثنين.
تغلق المعارض والصالات الفنية أبوابها في الساعة 6.30 مساءً خلال أيام الأسبوع وفي الساعة 8.30 مساءً من الجمعة إلى الأحد.