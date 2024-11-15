تجارب جديدة في تخطيط السفر باستخدام الذكاء الاصطناعي

علاوة على ذلك، تقدم هذه الخطط خيارات شاملة ويمكنك اختيار ما يناسبك منها بناءً على تفضيلاتك وحتى استخدامها حسب ما يناسبك. هذا ما يفعله أرورا بالضبط. "سواء كنت تختار اتباع الخطة كما هي أم لا، فإن هذا خيار فردي تماماً، ولكنها على الأقل تمنحك إرشادات عامة فيما يتعلق بما يجب رؤيته وما لا يجب رؤيته، وحتى تخصيص التجربة. مثلاً، لقد ذهبت للتو لقضاء عطلة في أذربيجان، طلبت منه تقديم توصية بشأن مطعم يقدم الطعام الأذربيجاني الأصيل. وفي كل يوم، لوجبة الغداء والعشاء، قدم لي توصيات بالمكان. في غضون دقائق، كان يقدم لي تقريباً كل المعلومات التي أحتاج إلى معرفتها كسائح. الآن، بمجرد أن أذهب إلى هناك، بالطبع، سأتحدث إلى السكان المحليين، وسأحاول تدبير أمري، ويمكنني أن أسألهم، مثلاً (ما رأيك بهذا المكان)؟"