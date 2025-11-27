بين دفء الجمر وبرودة الفيروسات.. شتاء الإمارات تحت مجهر الأطباء﻿

مع انخفاض درجات الحرارة وإعادة فتح المخيمات الشتوية، ينطلق موسم الشواء (الباربيكيو) في الإمارات. لكن الأطباء في الدولة يقولون إن هذا هو أيضاً الموسم الذي يشهدون فيه المزيد من السكان يمرضون. إن ارتفاع الحالات لا علاقة له بالطقس البارد، بل له علاقة كاملة بكيفية تخزين الطعام، والتعامل معه، وطهيه خلال التجمعات الخارجية.

تفيد المستشفيات عن زيادة في التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي خلال الأشهر الباردة، ويحذر الخبراء من أن حفلات الشواء الشتوية غالباً ما تخلق الظروف المثالية للتلوث، خاصة عندما تُترك اللحوم في الخارج لفترة طويلة جداً أو تُطهى على معدات مشتركة.

الأمراض الفيروسية تزداد في الشتاء

وفقاً للدكتورة بريثفي بريادارشان، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ميدكير رويال التخصصي، فإن العدوى الفيروسية هي الدافع الأكبر لأمراض الشتاء.

قالت: "في الإمارات، تكون حالات التسمم الغذائي البكتيري أكثر شيوعاً بشكل عام خلال الأشهر الأكثر حرارة، بينما يميل التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وخاصة نوروفيروس، إلى الذروة في الشتاء. لذا، خلال حفلات الشواء الشتوية، نرى ارتفاعاً بشكل أساسي في التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي بدلاً من التسمم الغذائي البكتيري."

وأضافت أن الارتفاع لا يتعلق بالطقس بقدر ما يتعلق بكيفية التعامل مع الطعام في الهواء الطلق. وقالت: "يُعد ترك الطعام في السيارات، أو المبردات الدافئة، أو على طاولات النزهات لفترة طويلة جداً، واستخدام نفس الأواني للطعام النيئ والمطبوخ، من العوامل المشتركة المساهمة."

الطقس البارد ليس ثلاجة

قالت الدكتورة لينا غزال، أخصائية الطب الباطني في عيادة برجيل باي ذا بيتش، إن الناس يخطئون في افتراض أن درجات حرارة الشتاء تحافظ على برودة الطعام بشكل طبيعي.

قالت: "خلال الشتاء، يفترض الناس أن الطقس البارد آمن، لذلك يُترك الطعام بالخارج لفترة أطول قبل أو بعد الشواء. الهواء الخارجي البارد لا يحل محل التبريد، ويجب أن تظل اللحوم باردة عند اللمس عندما تبدأ في الطهي." وحذرت من أنه حتى في الشتاء، ترتفع حرارة السيارة المتوقفة بسرعة.

وقالت: "تصبح اللحوم المتبلة غير آمنة بمجرد أن ترتفع حرارتها فوق خمس درجات مئوية. إذا تُركت في سيارة متوقفة، حتى في الشتاء، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة بداخلها بسرعة، لذا يجب التخلص منها بعد حوالي ساعة واحدة."

وفي المخيمات، قالت إن اللحوم لديها فترة أمان قصوى تصل إلى ساعتين، وفقط إذا تم حفظها في مبرد معزول ومعبأ بالثلج.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها السكان

سلط الأطباء الضوء على نفس المشاكل:

ترك اللحوم المتبلة في السيارات.

استخدام مبردات (Coolers) بدون ثلج كافٍ.

تحضير الطعام في وقت مبكر جداً.

خلط الطعام النيئ والمطبوخ في نفس الأطباق.

عدم طهي الدجاج والكباب والقطع السميكة جيداً.

إذابة اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة أو داخل السيارات.

وقالت الدكتورة غزال: "التلوث المتبادل شائع، مثل استخدام صواني أو ملقط متطابقين للحم النيئ والمطبوخ أو وضع السلطات بجوار العصائر النيئة."

الأعراض يمكن أن تظهر في غضون ساعات

تشمل العلامات المبكرة للمشكلة الغثيان، والقيء، وتشنجات البطن، والإسهال، وأحياناً الحمى. وقالت الدكتورة بريادارشان: "تظهر الأعراض عادة بعد وقت قصير من تناول الطعام الملوث،" مضيفة أن التوقيت يعتمد على العامل الممرض.

وقالت الدكتورة غزال إن الأعراض يمكن أن تظهر بسرعة تتراوح بين 1 إلى 6 ساعات عندما تكون السموم متورطة، بينما قد تستغرق العدوى البكتيرية من 1 إلى 3 أيام.

متى يجب الذهاب إلى المستشفى

يجب على السكان طلب الرعاية الطبية إذا تعرضوا للجفاف، أو القيء المستمر، أو وجود دم في البراز، أو ألم شديد في البطن، أو أعراض تستمر لأكثر من 48 إلى 72 ساعة.

كيف تحافظ على سلامتك

ينصح الأطباء بإبقاء اللحوم النيئة مبردة حتى الشواء، وطهي الطعام جيداً، واستخدام أواني منفصلة للأصناف النيئة والمطبوخة، وتقديم الطعام المطبوخ ساخناً، وعدم تركه على طاولات النزهات.

وقالت الدكتورة غزال: "الطهي في الهواء الطلق ليس هو المشكلة، بل طريقة تعاملنا مع الطعام."