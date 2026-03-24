بين دبي والشارقة.. "دورية إنسانية" تفتح طريق الأمل لطفل في طريقه للعلاج الكيميائي

عالقون في زحام مروري كثيف بسبب الأمطار لأكثر من ثلاث ساعات، كانت عائلة وافدة في الإمارات تسافر من دبي إلى الشارقة يوم الاثنين ينفد منها الوقت بينما كانوا يسرعون بابنهم لتلقي العلاج الكيميائي. ثم جاء رد سريع من فرق الشرطة والإسعاف، محولاً الذعر إلى راحة.

قالت لمياء عبد العال، وافدة مصرية، إن الرحلة بدأت كزيارة روتينية للمستشفى لكنها سرعان ما تحولت إلى مرهقة حيث تباطأت حركة المرور إلى شبه توقف في أول يوم عمل بعد عيد الفطر.

“اليوم كان موعد جلسة العلاج الكيميائي لابني في مستشفى برجيل بالشارقة بعد أن عاد إليه المرض مرة أخرى،” كتبت في منشور على X، مشاركة التجربة التي لاقت صدى واسعاً عبر الإنترنت منذ ذلك الحين.

مع امتداد التأخير، بدأت حالة ابنها تسوء. “تحت الأمطار الغزيرة وزحام أول يوم عمل بعد العيد، علقنا على الطريق بين دبي والشارقة لأكثر من ثلاث ساعات، وبدأ مستوى السكر في دم ابني بالانخفاض، والوقت يضغط علينا،” كتبت.

مع تزايد القلق، قررت العائلة طلب المساعدة. “اتصل زوجي بدورية شرطة، وكان الرد إنسانياً يفوق الوصف.”

ما تلا ذلك كان استجابة فورية ومنسقة. تدخلت خدمات الطوارئ بسرعة، وأرسلت سيارة إسعاف لنقل الطفل بينما رافقت دوريات الشرطة سيارة العائلة، ممهدة الطريق عبر الزحام وضمان وصولهم إلى المستشفى دون مزيد من التأخير.

“لم يتركوه وحده للحظة،” قالت لمياء، مضيفة أن الرحلة تحولت إلى شريان حياة، مع سيارة إسعاف تحمل ابنها ودوريات شرطة ترافق سيارة زوجها، ممهدة الطريق حتى المستشفى.

قالت إن التجربة شيء لن تنساه العائلة أبداً. “كان مشهداً سنتذكره دائماً، بلد يضع الناس فوق كل شيء آخر.”

لقيت كلماتها صدى لدى الكثيرين في جميع أنحاء الإمارات، وجذبت رسائل دعم وصلوات وتقدير لخدمات الطوارئ.

أشاد البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للسرطان والطبيب المشرف على علاج الطفل، بالاستجابة، واصفاً إياها بأنها انعكاس لقيم الدولة.

“نشكر فرق الإسعاف وشرطة الشارقة، الذين كانوا دائمًا مثالاً ساطعًا في استجابتهم السريعة وإنسانيتهم تجاه جميع المواطنين والمقيمين،” قال متمنيًا للطفل الشفاء التام.

مع انتشار القصة، شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تجارب مماثلة وأشادوا بالسرعة والرعاية التي أظهرتها فرق الطوارئ، حيث قال الكثيرون إن ذلك يعكس التزام الإمارات بسلامة الأرواح البشرية.

بالنسبة لـ لمياء وعائلتها، ما بدأ كسباق مع الزمن انتهى بالاطمئنان والامتنان. “الإمارات ليست مجرد دولة. إنها الأمان والإنسانية والقلب الكبير الذي يحتضن القريب والغريب على حد سواء،” كتبت.