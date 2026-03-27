بين خيوط القبعات وصهيل الخيول.. حكاية "أنامل" تغزل أناقة دبي العالمية

كأس دبي العالمي هو أكثر بكثير من مجرد يوم سباق. إنه أحد أبرز اللحظات في الأجندة الاجتماعية لدبي حيث تلتقي الرياضة والأزياء والثقافة بأسلوب مذهل.

على مر السنين، أصبح هذا الحدث متشابكًا بعمق مع رحلتي الخاصة كصانع قبعات أعيش وأعمل في الإمارات العربية المتحدة، وأسبوع يستمر في إلهامي عامًا بعد عام.

عندما أسست علامتي التجارية للقبعات في دبي لأول مرة، لم أكن لأتخيل مدى تأثير هذه المدينة وتشكيلها لمساري الإبداعي. تحتفي دبي بالطموح والأناقة والفردية، وبمرور الوقت، كنت محظوظًا ببناء سمعة رائعة هنا من خلال صنع القبعات وأغطية الرأس للسيدات والرجال الذين يحضرون بعضًا من أرقى الفعاليات في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

من استوديوهاتي في دبي، سافر عملي دوليًا إلى سباقات مثل رويال أسكوت، كأس المربين وكأس ملبورن، ومع ذلك، هناك شيء مميز في التصميم لكأس دبي العالمي.

أسبوع حافل، إلهام هادئ

الأسبوع الذي يسبق السباق هو دائمًا أحد أكثر اللحظات إثارة وازدحامًا في العام. وسط التجهيزات واللمسات النهائية وآخر الغرز اليدوية الدقيقة التي تدخل في صنع قبعة ليوم السباق، أحاول دائمًا أن أختلس لحظة هادئة في الصباح لزيارة المضمار.

مشاهدة الخيول أثناء تدريباتها الصباحية مع شروق الشمس فوق ميدان ملهمة بشكل لا يصدق. هناك جمال هادئ لتلك الساعات المبكرة مع إيقاع الخيول، وأشعة الشمس الذهبية الممتدة عبر المضمار، والترقب الهادئ للحدث الاستثنائي الذي سيتكشف لاحقًا في الأسبوع.

غالبًا ما تثير تلك الصباحات الأفكار. يمكن أن يأتي الإلهام من أكثر الأماكن غير المتوقعة — حركة حصان، أناقة صورة ظلية، ألوان شروق الشمس والطبيعة التي تحيط بنا. في خضم أسبوع حافل بشكل لا يصدق، تعيد تلك اللحظات كل شيء إلى جوهر سبب وقوعي في حب صناعة القبعات في المقام الأول.

لطالما كانت الموضة جزءًا أساسيًا من تقاليد السباقات، وتتربع صناعة القبعات بفخر في قلب هذا التراث. تتمتع القبعة المصنوعة بجمال بالقدرة على تحويل الزي والتعبير عن الشخصية والثقة والفرح. على مر السنين، كان من دواعي سروري أن أرى العديد من النساء يرتدين تصميماتي في كأس دبي العالمي، محتضنات الأناقة والمسرحية التي تجعل أزياء يوم السباق مميزة للغاية.