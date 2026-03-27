بين خيوط القبعات وصهيل الخيول.. حكاية "أنامل" تغزل أناقة دبي العالمية

كأس دبي العالمي هو أكثر بكثير من مجرد يوم سباق. إنه أحد أبرز اللحظات في الأجندة الاجتماعية لدبي حيث تلتقي الرياضة والأزياء والثقافة بأسلوب مذهل.
على مر السنين، أصبح هذا الحدث متشابكًا بعمق مع رحلتي الخاصة كصانع قبعات أعيش وأعمل في الإمارات العربية المتحدة، وأسبوع يستمر في إلهامي عامًا بعد عام.
عندما أسست علامتي التجارية للقبعات في دبي لأول مرة، لم أكن لأتخيل مدى تأثير هذه المدينة وتشكيلها لمساري الإبداعي. تحتفي دبي بالطموح والأناقة والفردية، وبمرور الوقت، كنت محظوظًا ببناء سمعة رائعة هنا من خلال صنع القبعات وأغطية الرأس للسيدات والرجال الذين يحضرون بعضًا من أرقى الفعاليات في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.
من استوديوهاتي في دبي، سافر عملي دوليًا إلى سباقات مثل رويال أسكوت، كأس المربين وكأس ملبورن، ومع ذلك، هناك شيء مميز في التصميم لكأس دبي العالمي.
الأسبوع الذي يسبق السباق هو دائمًا أحد أكثر اللحظات إثارة وازدحامًا في العام. وسط التجهيزات واللمسات النهائية وآخر الغرز اليدوية الدقيقة التي تدخل في صنع قبعة ليوم السباق، أحاول دائمًا أن أختلس لحظة هادئة في الصباح لزيارة المضمار.
مشاهدة الخيول أثناء تدريباتها الصباحية مع شروق الشمس فوق ميدان ملهمة بشكل لا يصدق. هناك جمال هادئ لتلك الساعات المبكرة مع إيقاع الخيول، وأشعة الشمس الذهبية الممتدة عبر المضمار، والترقب الهادئ للحدث الاستثنائي الذي سيتكشف لاحقًا في الأسبوع.
غالبًا ما تثير تلك الصباحات الأفكار. يمكن أن يأتي الإلهام من أكثر الأماكن غير المتوقعة — حركة حصان، أناقة صورة ظلية، ألوان شروق الشمس والطبيعة التي تحيط بنا. في خضم أسبوع حافل بشكل لا يصدق، تعيد تلك اللحظات كل شيء إلى جوهر سبب وقوعي في حب صناعة القبعات في المقام الأول.
لطالما كانت الموضة جزءًا أساسيًا من تقاليد السباقات، وتتربع صناعة القبعات بفخر في قلب هذا التراث. تتمتع القبعة المصنوعة بجمال بالقدرة على تحويل الزي والتعبير عن الشخصية والثقة والفرح. على مر السنين، كان من دواعي سروري أن أرى العديد من النساء يرتدين تصميماتي في كأس دبي العالمي، محتضنات الأناقة والمسرحية التي تجعل أزياء يوم السباق مميزة للغاية.
كان من الامتيازات الكبيرة الأخرى دعوتي للعمل كحكم في مسابقة Style Stakes في كأس دبي العالمي، بالإضافة إلى تحكيم فعاليات أزياء السبت الممتاز التي تسبق السباق الكبير على مدار السنوات القليلة الماضية.
الوقوف في لجنة التحكيم يقدم منظورًا مختلفًا تمامًا عن اليوم. ترى الحماس والفردية والفخر الذي يجلبه الناس لإطلالاتهم في يوم السباق، ويذكرك بمدى كون الأناقة والإبداع جزءًا من روح هذا الحدث الرائع.
كان هذا العام ذا معنى خاص مع إطلاق مجموعة Millinery Collective، وهي مبادرة رائعة تعكس التقاليد العريقة التي تُرى في رويال أسكوت وتسلط الضوء على فن صناعة القبعات. بالنسبة لأولئك منا الذين يكرسون أنفسهم لهذا الشكل الفني، كانت لحظة فخر حقيقية أن نرى فن صناعة القبعات يُحتفى به بهذه الطريقة.
كما يحمل أهمية خاصة بالنسبة لي. مؤخرًا، تشرفت بأن أكون أول صانعة قبعات مقيمة في الإمارات العربية المتحدة تُدعى للمشاركة في مجموعة Royal Ascot Millinery Collective، وهي مجموعة استثنائية من المصممين المختارين من قبل المدير الإبداعي دانيال فليتشر، لعرض فن صناعة القبعات في أحد أرقى فعاليات السباقات في العالم’. كان تمثيل دبي والإمارات العربية المتحدة ضمن تلك الدائرة ذا معنى كبير ولحظة فخر لا تصدق.
لقد منحني كأس دبي العالمي ذكريات لا تُنسى، وفرصًا رائعة، وإلهامًا لا ينتهي. بصفتي صانعة قبعات بنت حرفتها ومسيرتها المهنية هنا في دبي، فإن كوني جزءًا من قصة الموضة التي تحيط بهذا الحدث الاستثنائي، سواء كمصممة أو كحكم في Style Stake، هو أمر أشعر بالفخر الشديد به.
مكدرموت مصممة قبعات