بين بوابة الصعود ودموع الوداع.. مطار دبي يزرع الأمل في حقائب المسافرين

لطالما كان مطار دبي الدولي، المعروف باسم DXB، أكثر من مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، سواء كانت تجارب المسافرين المشهورة عالميًا أو مبادرات خدمة العملاء المدروسة. ولكن في الأيام الأخيرة، اتخذت صالات المغادرة فيه دورًا آخر.
مع التطورات الأخيرة التي تسببت في بعض الاضطرابات في ما يعتبر عملية سلسة للغاية، قام موظفو المطار مؤخرًا بتوزيع حزم تذكارية صغيرة على المسافرين المغادرين — وهي لفتة اجتاحت الإنترنت، حيث شارك المقيمون والمسافرون التجربة كشيء “فريد من نوعه في دبي”.
تتضمن الحزم مغناطيسات وحلقات مفاتيح تحمل طابع دبي، مرفقة بمذكرة مطبوعة بسيطة تشكر المسافرين على صبرهم وتؤكد لهم أن سلامتهم ورفاهيتهم تظل الأولوية القصوى للمدينة.
ما قد يبدو لفتة متواضعة في الظاهر قد حول الوداعات الروتينية إلى لحظات امتنان، وبالنسبة للكثيرين، شعور متجدد بالانتماء إلى المدينة.
بالنسبة للمواطنة المصرية آية البنداري، التي انتقلت إلى دبي عام 2017 عندما جلبت مسيرة زوجها العائلة إلى المدينة، جاءت لفتة المطار في لحظة كانت فيها المشاعر متأججة بالفعل.
بينما كانت العائلة تقترب من بوابة الصعود للمغادرة لقضاء إجازة العيد، سلم موظفو المطار لآية بطاقة صغيرة مع مجموعة من مغناطيسات دبي.
“أمسكت البطاقة في يدي وانفتح شيء بداخلي،” تتذكر. “لم أستطع حبس دموعي. لقد مثلت شيئًا لم أكن أعرف حتى أنني بحاجة إليه في تلك اللحظة… أن أشعر بأنني مرئية ومحترمة من قبل المدينة التي أسميها موطني.”
بالنسبة لها، كانت الرسالة واضحة وصريحة. “لم يكن على الحكومة أن تقول أي شيء، لكنها اختارت ذلك وبمثل هذه الرشاقة والتعاطف،” تضيف. “كان الأمر بمثابة تشجيع على الشعور حقًا بكل ما كنت تشعر به. شيء صغير كهذا ولكنه لفتة جاءت في التوقيت المثالي.”
عاشت المغتربة الهندية كاريشما فرنانديز نفس الدفء من الجانب الآخر من الزجاج، كابنة ترسل والديها إلى الوطن. انتقلت إلى دبي عام 2008 لتكون مع زوجها، حديثة الزواج وتتطلع لبدء حياة معًا في مدينة بدت مليئة بالوعود.
بعد سنوات، أصبحت دبي هي ‘الوطن’، ومثل العديد من العائلات هنا، يزورها والداها غالبًا لفترات طويلة. على الرغم من أن هذه الزيارة هذه المرة طالت قليلاً بسبب الإغلاقات المؤقتة للمجال الجوي.
في مطار دبي الدولي، ساروا معًا حتى النقطة التي لا يمكن أن يذهب إليها سوى الركاب الذين يحملون تذاكر، وعندها بدأ موظفو المطار في توزيع الهدايا الرمزية المفاجئة على المسافرين المغادرين.
"عند النقطة التي يتعين عليك فيها توديع أحبائك، كان موظفو المطار يوزعون رموز التقدير،" تقول كاريشما. "لم يكن والداي يعرفان حتى ما كانا يتلقيانه، اعتقدا أنها أوراق رسمية. كان علينا أن نخبرهما، 'لا، هذه هدايا!'"
احتوت الحزمة على ميدالية مفاتيح تحمل علامة دبي التجارية، وهي الآن جزء دائم من مفاتيح منزل كاريشما ومغناطيس للثلاجة. ولكن مثل آية، كانت الملاحظة هي التي تركت الأثر الأعمق.
"بالنسبة لوالديّ، كانت قراءة تلك الكلمات طمأنة كبيرة لهما،" تقول كاريشما. "قراءة تلك الملاحظة أثناء مغادرتك هي تأكيد على أن 'هذا الوضع تحت سيطرتنا، وأن الجميع هنا في رعايتنا.' لقد حولت حدثًا عاديًا إلى شيء مميز للغاية."
لقد أحدث السلوك المبهج للموظفين، الذين حرصوا حتى على أن تتلقى ابنة كاريشما الصغيرة تذكارًا، فرقًا كبيرًا. "حيثما يكون قلبك، هناك وطنك. قلوبنا هنا. أكدت لنا تلك الملاحظة ذلك أكثر لأننا مهمون."
بالنسبة لجانيا بوجواني، المقيمة والمسافرة المتكررة، حدث اللقاء قبل البوابات الذكية مباشرة. كانت أيضًا تودع والديها العائدين إلى الهند، وهي لحظة غالبًا ما تتسم بالمرارة الحلوة المعتادة عند توديع أحبائك.
“بصراحة لم نكن نتوقع أي شيء كهذا وقد فاجأنا تمامًا، بأجمل طريقة ممكنة،” تتذكر جانيا. “لقد شعرت وكأنها رسالة اهتمام وكرم ضيافة، مما يعكس أيضًا نوع المدينة التي هي دبي. استباقية، ومراعية، وتهتم دائمًا بشعبها.”
في البيئة سريعة الوتيرة لأحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، كانت اللمسة الشخصية وراء هذه اللفتة هي التي برزت حقًا. “بالنسبة لوالديّ، لقد غيرت تجربتهما حقًا وهما يغادران،” تضيف. “لقد شعرت براحة لا تصدق وأظهرت مدى تقدير المدينة لرفاهية الناس.”
القاسم المشترك بين جميع المقيمين الثلاثة هو أن هذا الشعور كان بالنسبة لهم دبيًا بشكل لا لبس فيه وأصيلاً. لقد سافر كل منهم على نطاق واسع، ومع ذلك يتفق الجميع على أن هذه التجربة كانت استثنائية.
تقول آية: “لقد سافرت عبر العديد من المطارات حول العالم، ولم أختبر هذا من قبل. لقد شعرت أن هذا دبي بالكامل. لقد امتلكت أفضل الصفات التي أربطها بهذه المدينة، دفئها ولطفها.”
بينما تُعرف دبي غالبًا بأفقها الشاهق وتطورها السريع، يجد هؤلاء المسافرون شخصيتها الحقيقية محفورة في مثل هذه الأعمال المتعمدة التي نادرًا ما تكون حدثًا نادرًا في المدينة.
تقول كاريشما: “هناك العديد من العائلات التي التزمت بدبي كوطن لها. أنت لا تفكر أبعد من ذلك. نشعر أن دبي هي أحد تلك الأماكن التي سيرى فيها العالم نهجًا مختلفًا جدًا في التعامل مع الأزمات.”
ربما هي التفاصيل الصغيرة التي تقطع شوطًا طويلاً في خلق شعور بالوطن، حتى عندما تكون بعيدًا عن المنزل. وكما تقول آية: “كنت أعلم بالفعل، دون أدنى شك، أنني سأعود. لأن هذا ما يفعله الوطن. إنه يدعوك للعودة، حتى وأنت تغادر الباب.”