بين بوابة الصعود ودموع الوداع.. مطار دبي يزرع الأمل في حقائب المسافرين

لطالما كان مطار دبي الدولي، المعروف باسم DXB، أكثر من مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، سواء كانت تجارب المسافرين المشهورة عالميًا أو مبادرات خدمة العملاء المدروسة. ولكن في الأيام الأخيرة، اتخذت صالات المغادرة فيه دورًا آخر.

مع التطورات الأخيرة التي تسببت في بعض الاضطرابات في ما يعتبر عملية سلسة للغاية، قام موظفو المطار مؤخرًا بتوزيع حزم تذكارية صغيرة على المسافرين المغادرين — وهي لفتة اجتاحت الإنترنت، حيث شارك المقيمون والمسافرون التجربة كشيء “فريد من نوعه في دبي”.

تتضمن الحزم مغناطيسات وحلقات مفاتيح تحمل طابع دبي، مرفقة بمذكرة مطبوعة بسيطة تشكر المسافرين على صبرهم وتؤكد لهم أن سلامتهم ورفاهيتهم تظل الأولوية القصوى للمدينة.