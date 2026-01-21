بين الغيمة واليقين.. "اضطراب" الرؤية والذات في رواية حفصة لودي

الكلمة غير المنطوقة

تأمل لودي أن تجد النساء المسلمات في المنطقة وفي دول الاغتراب أنفسهن في أسئلة (دنيا). تتناول الرواية مفاوضات مألوفة: الجاذبية مقابل الحشمة، والدفء مقابل السلطة في التربية، وممارسة العقيدة المتجذرة في التقاليد والتي تظل في الوقت نفسه صالحة لكل زمان بحكمتها. هذه ليست نقاشات مجردة، بل هي حقائق تعيشها الكثير من النساء.

إن إعطاء صوت للأفكار التي غالباً ما تُعلّم النساء الصمت حيالها جاء مع تحدياته الخاصة. بالنسبة للودي، كان الخطر الأكبر يتمثل في تقديم الإيمان بمصطلحات بسيطة للغاية. من خلال (دنيا)، تستكشف الإسلام كمساحة من الألوان والتعقيد، محتضنةً المناطق الرمادية والنور الذي يمكن أن تجلبه. إن إحاطة (دنيا) بأصدقاء وموجهين ذوي وجهات نظر مختلفة يسمح لإيمانها بالتطور من خلال الحوار لا من خلال الجمود.

اشتهرت لودي بعملها الواقعي حول الحشمة والهوية، بما في ذلك كتاب "Modesty: A Fashion Paradox" (الحشمة: مفارقة في الموضة)، وقد لجأت إلى الخيال لما يوفره من حرية. رواية "Turbulence" ليست سيرة ذاتية، وتلك المسافة سمحت لها بتخيل شخصيات معقدة وغير كاملة. ومن خلال منظور (دنيا) للعالم، تفكك لودي التحيزات المتوارثة عبر الأجيال وتفحص بهدوء جوانب الحياة في الخليج – لا سيما في النصف الثاني من الرواية، الذي تدور أحداثه في وجهة مجهولة الاسم يقصدها المغتربون بكثرة.

كانت الكتابة لكل من الجمهور الإقليمي والعالمي تحمل شعوراً لا يمكن إنكاره بالمسؤولية. تمتد مواضيع الصلاة والحجاب ومساحات النساء في المساجد والنسوية الإسلامية عبر الرواية، لكن لودي قاومت الضغط لجعل (دنيا) نموذجاً للمثالية. وبدلاً من ذلك، سمحت لبطلتها بأن تكون فوضوية، ومعيبة، وتبحث عن التعلم والحب وتساؤل إيمانها على طول الطريق. كان الهدف هو القدرة على الارتباط بالشخصية (Relatability)، وليس جعلها مثالية.

بعض أكثر لحظات الكتاب ذكراً حدثت خلف الكواليس؛ فقد كان الملاذ المفضل للودي للكتابة هو "تاليس سبا"، بينما تمت الكثير من عمليات التحرير في منتصف الرحلات الجوية، وهي مصادفة مناسبة لرواية تدور أحداثها إلى حد كبير على متن طائرة.