بين الشخير والنعاس: الأطباء في الإمارات يربطون الأعراض بأمراض خطيرة

هل تشخر ليلاً أو تشعر بتعب غير عادي خلال النهار، أو حتى تغفو أثناء القيادة؟ يحذر الأطباء في الإمارات من أن هذه الأعراض قد تكون أكثر من مجرد إزعاج؛ فالدراسات تُظهر أن 50% من الأشخاص الذين يشخرون بصوت عالٍ يعانون من انقطاع النفس النومي، وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى توقف التنفس أثناء النوم. بعد أن كان يُعتبر غير ضار، أصبح الشخير أو الاستيقاظ على صوت شخيرك الآن علامة تحذير لاضطراب يرتبط بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض القلب والسكري إذا تُرك دون علاج.

قال الدكتور ياسر مدني، استشاري أمراض الرئة في "هيلث بوينت" بأبوظبي: "لا ينبغي أبداً تجاهل الشخير. حتى لو كنت تعتقد أنه أمر بسيط، فيجب فحصه. نصف الأشخاص الذين يشخرون بصوت عالٍ يعانون من انقطاع النفس النومي - والعواقب قد تكون وخيمة".

تقنيات جديدة لتشخيص أسرع وأكثر دقة

لمواجهة الحاجة المتزايدة، تقدم العيادات في الإمارات تقنيات جديدة للتشخيص والعلاج، بدءاً من التنظير الداخلي أثناء النوم المحفّز بالأدوية (DISE-PSG) وصولاً إلى الفحص بالموجات فوق الصوتية المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الابتكارات الأطباء في تحديد سبب انسداد مجرى الهواء وتصميم علاجات مخصصة للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) التقليدية.

عادةً، يتم تشخيص انقطاع النفس النومي من خلال اختبار تخطيط النوم الليلي (polysomnography)، حيث يقضي المرضى ليلة في المستشفى أو في المنزل موصولين بأجهزة استشعار. وعلى الرغم من دقته، إلا أنه مرهق ويستغرق وقتاً طويلاً. ولمواجهة ذلك، تقوم المستشفيات في الإمارات بتطوير طرق تشخيص أسرع وأكثر دقة. في "هيلث بوينت" بأبوظبي، يستخدم الدكتور مدني وفريقه تقنية التنظير الداخلي أثناء النوم المحفّز بالأدوية (DISE-PSG). وأوضح قائلاً: "تتيح لنا هذه التقنية رؤية مجرى الهواء للمريض أثناء حالة تشبه النوم. وهذا يساعدنا على تحديد مكان الانسداد بالضبط وتقديم علاجات مستهدفة. إنها ذات قيمة خاصة للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل أجهزة CPAP".