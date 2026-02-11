بين الذكاء والخيال.. 5 تقنيات ترسم مستقبل الصحة في الإمارات

تخيل فحصاً للشبكية يكشف عن أمراض القلب، أو شريحة متناهية الصغر تحاكي عضواً بشرياً. هذه ليست مفاهيم من الخيال العلمي، بل هي ابتكارات طبية حقيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تم الكشف عنها في "معرض الصحة العالمي" (WHX) في دبي لرسم معالم مستقبل الرعاية الصحية.

ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي وقدرات الآلات، قدمت عدة كيانات طبية مفاهيم مبتكرة يمكن أن تعيد صياغة مفهوم الرعاية الصحية في الدولة.

يُقام المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام — والذي كان يُعرف سابقاً باسم "آراب هيلث" (Arab Health) — في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو، ويجمع 4,300 عارض من أكثر من 180 دولة.

تقنيات طبية مبتكرة معروضة في معرض الصحة العالمي (WHX)

إليكم خمسة من أكثر الابتكارات ريادة والتي لا يجب تفويتها في المعرض:

1. عضو على شريحة (Organ on a chip)

تخيل تكثيف عضو كامل في شريحة صغيرة. هذا ما تعرضه شركة "زيلر" (Xellar) الصينية في المعرض. يستخدم النظام مكونات من الأنسجة البشرية (يتم شراؤها من بائعين تجاريين) ويختبرها في أجهزة دقيقة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز دقة النتائج لتصل إلى 95% وأكثر.

تحدد درجة تعقيد العضو نوع الشريحة المستخدمة؛ فالأعضاء البسيطة مثل القلب تستخدم شرائح أصغر، بينما تتطلب الأعضاء الأكثر تعقيداً مثل الكبد شرائح أكبر. وتسمح هذه التقنية بإعادة تكوين الأمراض داخل الشرائح، مما يتيح اختبار الأدوية بشكل شخصي (Personalized drug testing). ويمكن أن يستغرق تطوير نماذج أمراض جديدة من بضعة أسابيع إلى تسعة أشهر، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض هذه التقنية في دولة الإمارات.

تقوم هذه الآلة من شركة "زيلر" بطباعة الأعضاء على شريحة لتسريع التجارب السريرية وتقديم دقة تصل إلى 90%.

