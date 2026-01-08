بين الحرير والجليد.. قبعات "ميدان" ترسم لوحة الأناقة في سباقات الخيل

ارتبطت سباقات الخيل دائماً بالأناقة، حيث ترتدي السيدات أرقى أزيائهن وقبعاتهن المذهلة، بينما يرتدي الرجال البدلات الرسمية والقبعات العالية. إن الوصول إلى مضمار السباق بقبعة ملونة وملفتة للنظر هو تقليد راسخ في ثقافة سباقات الخيل، ودبي تضفي على هذا التقليد لمسة إضافية من الرقي والتميز.

وفي مضمار "ميدان"، موطن كأس دبي العالمي الذي تبلغ جوائزه 30.5 مليون دولار، ستجتمع نخبة من صانعي القبعات الموهوبين — وهم المصممون المتخصصون في صنع القبعات وأغطية الرأس — من جميع أنحاء العالم للمشاركة في معرض القبعات (Millinery Exhibition) الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل.

يقع المعرض في "الكونكورس 3"، وستفتح النسخة الثانية من المعرض أبوابها حصرياً لرواد السباقات في أيام 2 و9 و16 و23 يناير. وسيكون اليوم الأخير من المعرض هو يوم "جمعة الموضة" (Fashion Friday) المرتقب بشدة، وهو ثاني "جمعة مميزة" (Feature Friday) خلال موسم كرفان دبي لسباقات الخيل الحالي.