"بيتر هندرسون" من تغطية الحروب إلى توفير الغذاء في غزة

كيف كانت تغطية الحروب قبل ظهور الهواتف الذكية؟ عندما نطرح هذا السؤال على بيتر هندرسون، المصور السابق لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الذي تحول لاحقاً إلى رجل أعمال اجتماعي، يعبر عن حنينه إلى الماضي. ويقول إن الحقيقة هي أنه "لا توجد إجابة واحدة".

يضيف بيتر: "أول مرة شاركت فيها في تغطية حرب كانت عندما اضطررنا إلى تركيب طبق استقبال الأقمار الصناعية لنتمكن من بث الصور مباشرة. وأثناء محاولتي القيام بذلك على سطح فندق هيلتون في تل أبيب، سارعت قوات الدفاع الإسرائيلية إلى إيقافنا وهددت باعتقالنا. كنا نسير على خط رفيع بين الحفاظ على سلامة الناس والإبلاغ عن الحقيقة".

ويتابع بيتر ذكر موقف آخر، حينما دخل اجتماعاً لمنظمة الشعب الأزاني في جنوب إفريقيا، ليجد جميع الحضور ينظرون إليه بغضب ويصرخون: "احرقوا الرجل الأبيض!"