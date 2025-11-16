بوصلة الضوء" تضيء أبوظبي: 22 عملاً فنياً عالمياً تحوّل الصحراء إلى متحف مفتوح

اصطفت مسارات جزيرة الجبيل الرملية، وأشجار القرم، والمساحات المفتوحة بمنحوتات ضوئية مع افتتاح معرض "منار أبو ظبي" للجمهور يوم الجمعة. لقد تحول المشهد الطبيعي إلى معرض خارجي مؤقت يضم 22 عملاً فنياً تستخدم الليزر، والمرايا، والصلب، والزجاج، والألياف البصرية.

يجمع الإصدار الثاني من معرض الفن الضوئي العام، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، 15 فناناً إماراتياً وعالمياً من 10 دول. يركز موضوع هذا العام، "بوصلة الضوء"، على العلاقة بين الضوء، والأرض، والحركة، مع أعمال فنية موزعة على جزيرة الجبيل والمواقع الثقافية في العين.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

أحد أوائل الأعمال التي يصادفها الزوار في جزيرة الجبيل هو عمل "البوابة" (Gateway)، وهو صف من الأقواس الفولاذية المجهزة بأشعة الليزر ومستويات الضوء للفنان الأمريكي لاتشلان تورزان. يخترق الضباب الخفيف الأقواس، مما يجعل الحزم الضوئية مرئية، فتشكل طبقات ضوئية متحركة على طول الممشى.

قال تورزان إن العمل يهدف إلى توجيه الناس بوتيرتهم الخاصة.

وأضاف: "لقد صممت البوابة كمسار بطيء. يتغير الضوء مع الرياح، لذا تبدو كل ممر مختلفاً. أريد من الزوار ملاحظة الاختلافات الصغيرة في الهواء والبيئة المحيطة بهم".