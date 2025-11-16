بوصلة الضوء" تضيء أبوظبي: 22 عملاً فنياً عالمياً تحوّل الصحراء إلى متحف مفتوح

اصطفت مسارات جزيرة الجبيل الرملية، وأشجار القرم، والمساحات المفتوحة بمنحوتات ضوئية مع افتتاح معرض "منار أبو ظبي" للجمهور يوم الجمعة. لقد تحول المشهد الطبيعي إلى معرض خارجي مؤقت يضم 22 عملاً فنياً تستخدم الليزر، والمرايا، والصلب، والزجاج، والألياف البصرية.
يجمع الإصدار الثاني من معرض الفن الضوئي العام، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، 15 فناناً إماراتياً وعالمياً من 10 دول. يركز موضوع هذا العام، "بوصلة الضوء"، على العلاقة بين الضوء، والأرض، والحركة، مع أعمال فنية موزعة على جزيرة الجبيل والمواقع الثقافية في العين.
أحد أوائل الأعمال التي يصادفها الزوار في جزيرة الجبيل هو عمل "البوابة" (Gateway)، وهو صف من الأقواس الفولاذية المجهزة بأشعة الليزر ومستويات الضوء للفنان الأمريكي لاتشلان تورزان. يخترق الضباب الخفيف الأقواس، مما يجعل الحزم الضوئية مرئية، فتشكل طبقات ضوئية متحركة على طول الممشى.
قال تورزان إن العمل يهدف إلى توجيه الناس بوتيرتهم الخاصة.
وأضاف: "لقد صممت البوابة كمسار بطيء. يتغير الضوء مع الرياح، لذا تبدو كل ممر مختلفاً. أريد من الزوار ملاحظة الاختلافات الصغيرة في الهواء والبيئة المحيطة بهم".
في الداخل، يقدم العمل الجديد "همسات" (Whispers) للمجموعة الهولندية DRIFT، حقلاً من السيقان الرأسية المصنوعة من الألياف البصرية التي تتحرك مع الرياح. تقع هذه السيقان المضيئة داخل كثيب رملي على شكل هلال، وتتمايل بلطف، مما يخلق أنماطاً تبدو مختلفة كل بضع ثوان.
قالت الشريكة المؤسسة لـ DRIFT إن العمل يستجيب مباشرة للطبيعة.
وأضافت: "همسات مدعومة بالرياح. أردنا أن يقود المشهد الطبيعي العمل الفني، وليس العكس. عندما تتغير النسمة، يعيد الحقل بأكمله ترتيب نفسه".
سار الزوار ببطء عبر السيقان، وتوقف الكثيرون لمراقبة كيف غيّرت دفعة هواء واحدة حركة الأضواء.
قدم العمل التركيبي "الساحات العامة" (Public Squares)، للمجموعة الكندية Iregular، عنصراً أكثر تفاعلية. تنتشر أربعة أعمال هي "As Water Falls" و"Faces" و"Control No Control" و"Fortunes"، عبر الشاشات والأسطح الرقمية، وتستجيب للمس والحركة.
تستخدم المنحوتات كاميرات وأجهزة استشعار لتتبع الحركة. عندما يرفع الناس أيديهم، أو يحركوا أذرعهم، أو يمرون أمام الشاشات، تتغير المرئيات في الوقت الفعلي.
قال دانيال إيريغوي، مؤسس المجموعة: "الفكرة هي أن الجمهور يُكمل العمل الفني. عندما يتفاعل شخص ما، يتحول العمل. وعندما يغادر الناس، يتم إعادة تعيينه. لا تتكرر أي لحظة".
انجذب الأطفال بشكل خاص إلى هذا القسم، حيث سارعوا نحو الشاشات لرؤية المرئيات تتفاعل مع إيماءاتهم.
قدم الفنان الأرجنتيني إيزيكيل بيني، المعروف باسم Six N Five، عمل "نحو السماء" (Skyward)، وهو منحوتة عاكسة وُضعت بين أشجار القرم. تعكس مرآة كبيرة مائلة الأشجار والسماء المحيطة، بينما توجد صخرة منحوتة واحدة عند قاعدتها. وعندما يقترب الزوار، تظهر الكوكبات ببطء على السطح العاكس من خلال نظام LED.
قال بيني إن العمل التركيبي يهدف إلى تشجيع الناس على التوقف بدلاً من التحرك بسرعة.
وأضاف: "نحو السماء يتعلق بالهدوء. لا تظهر الكوكبات على الفور. بل تظهر بعد ثوانٍ قليلة، وكأنها تستجيب للمدة التي يرغب فيها شخص ما في الوقوف والنظر".
تجمع الزوار بهدوء حول المرآة، حيث انتظر الكثيرون ظهور النجوم قبل التقاط الصور.
يتميز العمل التركيبي "عدن" (Eden) للفنانة الماليزية باميلا تان بسيقان فولاذية رفيعة مطلية بالمسحوق يعلوها كرات زجاجية. تلتقط الكرات الضوء وتعكسه، مما يخلق وهجاً خفياً عبر الرمل والنباتات المجاورة.
قالت تان إنها أرادت إنشاء هيكل بسيط ومفتوح.
وأضافت: "عدن يهدف إلى تأطير ما هو موجود بالفعل هنا. يُظهر الضوء في الكرات الزجاجية قوام الرمل والأوراق. لا يتعلق الأمر بإنشاء شيء طاغٍ. بل يتعلق بلفت الانتباه إلى الأشياء الصغيرة التي قد يفوتها الناس عادة".
بينما سار الزوار حول العمل التركيبي، خلق توهج الكرات الزجاجية انعكاسات لطيفة على الأرض.
يستمر معرض "منار أبو ظبي" حتى 4 يناير 2026، والدخول مجاني لجميع الزوار.