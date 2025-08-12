بعيداً عن الوصمة: أبوظبي تُطلق نموذجاً فريداً لدمج المدمنين المتعافين في المجتمع

لا تقدم بيوت منتصف الطريق في أبوظبي للمدمنين المتعافين مجرد سقف يأويهم؛ بل توفر لهم نظامًا منظمًا، وعلاجًا، ومسارًا للعودة إلى المجتمع.
تعتمد هذه البيوت على طرق علاجية شاملة ومبتكرة تُشرك أفراد عائلاتهم وتساعدهم على العودة التدريجية إلى المجتمع. تحدثت "خليج تايمز" مع أطباء ميدانيين أوضحوا بالتفصيل كيف يدعم المشروع إعادة دمج الأفراد في المجتمع.
أُطلق مشروع بيوت منتصف الطريق في مايو 2023 من قبل هيئة رعاية الأسرة (FCA)، ويهدف إلى دعم الأشخاص بعد إكمالهم مرحلة إزالة السموم الطبية أو تلقي الرعاية النفسية للمرضى الداخليين. وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة رعاية الأسرة: "الهدف هو إعادة دمجهم في المجتمع ليصبحوا أشخاصًا فاعلين اقتصاديًا واجتماعيًا بعد فترة العلاج".
وعلى عكس مراكز التأهيل التقليدية، تجمع بيوت منتصف الطريق التابعة لهيئة رعاية الأسرة بين خدمات المرضى الداخليين والخارجيين، بسعة تصل إلى 21 مريضًا مقيمًا وما يصل إلى 200 مريض في العيادات الخارجية.
يتم استقبال الحالات من خلال الحضور المباشر، أو الإحالات من مرافق العلاج، أو من الشرطة والنيابة والمحاكم. وقالت العميمي: "ما نقوم به هو إعادة برمجة السلوك البشري بشكل أساسي. نعمل على الجانب النفسي والعاطفي والمهني، ونعزز جودة الشخص ليعود إلى الحياة الطبيعية ويصبح قادرًا على تحمل المسؤولية عن نفسه".
يتبع برنامج بيوت منتصف الطريق نهجًا تدريجيًا. وأوضحت الدكتورة علياء الجسمي، مدير قسم بيوت منتصف الطريق، قائلةً: "المرحلة الأولى تدور حول الاستقرار الطبي خلال الشهر الأول. المرحلة الثانية تتعلق بشكل أكبر بالتأهيل النفسي والاجتماعي، مع برامج متخصصة مثل العلاج السلوكي. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة إعادة الإدماج، حيث نتأكد من قدرة الشخص على العمل، والاستعداد لمقابلات التوظيف، والاندماج التدريجي في المجتمع".
الحياة اليومية منظمة بشكل كبير. وقال الطبيب النفسي الدكتور شكري الإمام، كبير الأطباء في المرفق: "يستيقظون بين الساعة 8:30 و 9 صباحًا، يتناولون وجبة الإفطار والأدوية، ثم يمارسون التأمل، يليه العلاج الجماعي".
وتغطي الجلسات العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج السلوكي الجدلي، والوقاية من الانتكاس، وبرنامج الـ 12 خطوة. وقال: "في فترة ما بعد الظهر يمارسون التمارين الرياضية، ويكون لديهم وقت مخصص للقراءة، والواجبات المنزلية، والترفيه تحت الإشراف. وفي نهاية اليوم، لديهم جلسات للتفكير، وتُطفأ الأنوار بحلول منتصف الليل".
ما يميز نموذج أبوظبي هو دمجه للعائلات في عملية التعافي. وقالت العميمي: "النماذج الدولية قائمة على الفردية. لكننا هنا مجتمع جماعي، لذا فإن الأسرة موجودة. نحن نؤمن بأن هذا النظام الداعم مهم جدًا، حتى لا يتم الحكم عليهم من قبل المجتمع أو عائلاتهم".
تبدأ مشاركة الأسرة منذ اليوم الأول. وقال الدكتور شكري: "نقوم بتقديم استشارات أسرية، وعلاج أسري، وعلاج زوجي، وعلاج للأزواج، حسب الحالة الاجتماعية. بعض العائلات تتعامل مع المستفيد كما لو كان سلوكًا سيئًا، وليس اضطرابًا. أحد التغييرات الرئيسية هو تغيير وصمة العار، وفهم أن الإدمان اضطراب".
يُعدّ منع الانتكاس أولوية قصوى للبرنامج، مع خطط فردية تتناول ثلاثة عوامل خطر رئيسية - الأماكن، والمواقف، والأشخاص. وقال الدكتور شكري: "نُعد الخطة معهم لتجنب الأماكن التي تحمل ذكريات مرتبطة بالتعاطي والأشخاص الذين لا يزالون يتعاطون. وإذا وجدوا أنفسهم في موقف خطير، فهم مدعوون للعودة إلينا، لمجرد حماية أنفسهم".
ويبدو أن هذا النهج يؤتي ثماره. وقالت الدكتورة علياء: "معظم المستفيدين لدينا اندمجوا بنجاح مع عائلاتهم؛ وقد حصل ما لا يقل عن نصفهم على وظائف في القطاع الخاص".
تستخدم بيوت منتصف الطريق مجموعة من الأساليب التي نادرًا ما تُرى في المنطقة. حيث تُقدم علاجًا نفسيًا بمساعدة الخيول بقيادة الأستاذ الشهير البروفيسور أندرياس. وأوضح الدكتور شكري أن "الخيول لديها القدرة على عكس العواطف الداخلية، مما يساعد المستفيدين على التعبير عن صراعاتهم العاطفية التي لا يمكنهم التعبير عنها لفظيًا".
ويستهدف الارتجاع العصبي مناطق معينة في الدماغ مرتبطة بالإدمان والاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وغيرها من الحالات. وقال: "نصمم خطة علاجية، ويتلقى المستفيد 20 جلسة على الأقل لكل طريقة - وهذا يساعد على تعديل وظيفة خلايا الدماغ للعودة إلى مستوياتها الطبيعية". كما يدعم العلاج بالفن والحركة التعبير العاطفي.
يتم تسريع الاندماج في المجتمع بحذر. وقالت الدكتورة علياء: "الأمر تدريجي؛ يذهب المريض إلى المنزل لمدة يومين ثم يبقى في بيت منتصف الطريق. وتزداد الأيام التي يقضيها في المنزل مع تأكدنا من أنه يطبق المهارات التي تعلمها. وإذا واجه تحديات، يجب أن يعود إلى الفريق الطبي".
البرنامج تطوعي، وهو ما تعتبره العميمي عامل نجاح في حد ذاته. وقالت: "طالما أن الشخص يريد أن يُعالج طواعية، فهذه قصة نجاح".
بالنسبة للكثيرين، أكبر خوف ليس من المخدرات، بل من الحياة نفسها. وأوضحت العميمي: "سرعة الحياة تجعلهم خائفين. فهم يعيشون في بيئات منظمة لفترة طويلة، لذلك عندما يغادرون، يشعرون أنهم بحاجة للعودة إلى هذا الهيكل. كما أنهم يخشون أن تعود عائلاتهم إلى الشك أو انعدام الثقة".
تأمل هيئة رعاية الأسرة في أن يتوسع هذا النموذج في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. وأضافت: "نحن هنا لدعم هذه المجموعة لأنها بحاجة إلى هذا النوع من الدعم الطبي والاجتماعي للعودة إلى الحياة الطبيعية. وعندما ننجح، يمكننا أن نذهب إلى المنطقة ونعرضه على الناس".