بعيداً عن الوصمة: أبوظبي تُطلق نموذجاً فريداً لدمج المدمنين المتعافين في المجتمع

لا تقدم بيوت منتصف الطريق في أبوظبي للمدمنين المتعافين مجرد سقف يأويهم؛ بل توفر لهم نظامًا منظمًا، وعلاجًا، ومسارًا للعودة إلى المجتمع.

تعتمد هذه البيوت على طرق علاجية شاملة ومبتكرة تُشرك أفراد عائلاتهم وتساعدهم على العودة التدريجية إلى المجتمع. تحدثت "خليج تايمز" مع أطباء ميدانيين أوضحوا بالتفصيل كيف يدعم المشروع إعادة دمج الأفراد في المجتمع.

أُطلق مشروع بيوت منتصف الطريق في مايو 2023 من قبل هيئة رعاية الأسرة (FCA)، ويهدف إلى دعم الأشخاص بعد إكمالهم مرحلة إزالة السموم الطبية أو تلقي الرعاية النفسية للمرضى الداخليين. وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة رعاية الأسرة: "الهدف هو إعادة دمجهم في المجتمع ليصبحوا أشخاصًا فاعلين اقتصاديًا واجتماعيًا بعد فترة العلاج".

وعلى عكس مراكز التأهيل التقليدية، تجمع بيوت منتصف الطريق التابعة لهيئة رعاية الأسرة بين خدمات المرضى الداخليين والخارجيين، بسعة تصل إلى 21 مريضًا مقيمًا وما يصل إلى 200 مريض في العيادات الخارجية.

رحلة تعافٍ منظمة

يتم استقبال الحالات من خلال الحضور المباشر، أو الإحالات من مرافق العلاج، أو من الشرطة والنيابة والمحاكم. وقالت العميمي: "ما نقوم به هو إعادة برمجة السلوك البشري بشكل أساسي. نعمل على الجانب النفسي والعاطفي والمهني، ونعزز جودة الشخص ليعود إلى الحياة الطبيعية ويصبح قادرًا على تحمل المسؤولية عن نفسه".

يتبع برنامج بيوت منتصف الطريق نهجًا تدريجيًا. وأوضحت الدكتورة علياء الجسمي، مدير قسم بيوت منتصف الطريق، قائلةً: "المرحلة الأولى تدور حول الاستقرار الطبي خلال الشهر الأول. المرحلة الثانية تتعلق بشكل أكبر بالتأهيل النفسي والاجتماعي، مع برامج متخصصة مثل العلاج السلوكي. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة إعادة الإدماج، حيث نتأكد من قدرة الشخص على العمل، والاستعداد لمقابلات التوظيف، والاندماج التدريجي في المجتمع".

الحياة اليومية منظمة بشكل كبير. وقال الطبيب النفسي الدكتور شكري الإمام، كبير الأطباء في المرفق: "يستيقظون بين الساعة 8:30 و 9 صباحًا، يتناولون وجبة الإفطار والأدوية، ثم يمارسون التأمل، يليه العلاج الجماعي".

وتغطي الجلسات العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج السلوكي الجدلي، والوقاية من الانتكاس، وبرنامج الـ 12 خطوة. وقال: "في فترة ما بعد الظهر يمارسون التمارين الرياضية، ويكون لديهم وقت مخصص للقراءة، والواجبات المنزلية، والترفيه تحت الإشراف. وفي نهاية اليوم، لديهم جلسات للتفكير، وتُطفأ الأنوار بحلول منتصف الليل".

