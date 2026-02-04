بصمة إماراتية عالمية.. "كينويا" الأول محلياً في قائمة "أفضل 50 مطعماً"

أكد مشهد المطاعم في دبي’ مرة أخرى مكانته على خريطة الطعام العالمية، حيث تم تسمية "كينويا" كأفضل مطعم في الإمارات ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا’ لعام 2026. وبينما حصل كينويا على الشرف الوطني الأعلى، ذهب التاج الإقليمي إلى مطعم خوفو' في مصر، الذي احتل المرتبة الأولى بشكل عام.
تم الإعلان عن الجوائز في 3 فبراير في حفل بهيج أقيم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حضره طهاة وأصحاب مطاعم وقادة صناعة من جميع أنحاء المنطقة. أثبت هذا العام أن الإمارات العربية المتحدة قدمت أداءً قويًا بشكل خاص، حيث دخل 25 مطعمًا ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا — بزيادة عن 21 مطعمًا العام الماضي — مما يؤكد تأثير البلاد’ المتزايد في تشكيل مشهد الطعام المعاصر في الشرق الأوسط.
هيمنت دبي على المراتب العليا، حيث حصل مطعم تريسند ستوديو على المركز الثالث، وتلاه مطعم أورفالي بروس في المركز الرابع. كما برزت مطاعم دبي المفضلة الأخرى مثل سفرة مريم، جون’، مونرايز، ماناو وكينويا نفسه بشكل بارز ضمن أفضل 10 مطاعم، مما جعل القائمة مؤشرًا واضحًا لأكثر المطاعم التي يتحدث عنها الناس في المدينة’.
في قلب نجاح كينويا’ تكمن الشيف نيها ميشرا، موهبة عصامية تحول حبها للطعام الياباني المريح إلى أحد أكثر مطاعم دبي’ المحبوبة باستمرار.
يشتهر كينويا بأطباق الرامن الشهية، والأطباق المشوية على طريقة الروباتا، ووجبات الإيزاكايا الخفيفة مثل تسوكوني وتاماغو ساندو، ويقدم الأصالة وسهولة الوصول، سواء من حيث النكهة أو السعر.
توجهت الشيف إلى حسابها على إنستغرام، حيث تشارك رحلتها تحت اسم A Story of Food، لتشارك رسالة مؤثرة، كاتبة: “ماذا تعرف، يمكنك أن تتفوق على أفضل ما لديك شخصيًا.”
بعد أن تم تسميته سابقًا ‘واحد للمراقبة’ في عام 2022 واحتل المرتبة الثالثة في المنطقة في عام 2025، يبدو فوز كينويا’ الأخير وكأنه فصل طبيعي تالٍ، يعكس أيضًا مدى تطور قصة مطاعم دبي’، وإلى أين تتجه بعد ذلك’.