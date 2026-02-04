بصمة إماراتية عالمية.. "كينويا" الأول محلياً في قائمة "أفضل 50 مطعماً"

تم الإعلان عن الجوائز في 3 فبراير في حفل بهيج أقيم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، حضره طهاة وأصحاب مطاعم وقادة صناعة من جميع أنحاء المنطقة. أثبت هذا العام أن الإمارات العربية المتحدة قدمت أداءً قويًا بشكل خاص، حيث دخل 25 مطعمًا ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا — بزيادة عن 21 مطعمًا العام الماضي — مما يؤكد تأثير البلاد’ المتزايد في تشكيل مشهد الطعام المعاصر في الشرق الأوسط.